Tahle 1 věc na rukávech je podle stylistů největší prohřešek. Má ji 7 z 10 Češek a vypadá pak neupraveně

Podzim vytáhl ze skříní kabáty a s nimi i jeden drobný detail, kterého si jejich majitelky často vůbec nevšimnou. Sedí kousek nad zápěstím, a kdo o něm jednou ví, na ulici ho pak vidí na každém kroku.
Přesný počet nikdo nesčítal. Stačí se ale chvíli rozhlížet na zastávce nebo v čekárně a člověk zjistí, že nejde o žádnou vzácnost.
Malý proužek látky u manžety
Řeč je o štítku, který výrobci přišívají zvenku na rukáv kabátů a sak. Bývá na něm jméno značky nebo údaj o materiálu, třeba že je kabát z vlny či kašmíru.
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Spousta lidí ho bere jako ozdobu, která ke kabátu prostě patří. Stylisté a módní redaktoři se však shodují, že po nákupu má tenhle proužek zmizet.
Foto: Magnific.com K čemu tam vlastně je
Štítek slouží především obchodům. Když na stojanu visí spousta tmavých kabátů vedle sebe, podle štítku se na první pohled pozná, od jakého výrobce který kus pochází.
Britský magazín Permanent Style, který se klasické módě věnuje dlouhodobě, upozorňuje, že štítek měl zmizet už ve chvíli koupě. Jakmile si kabát odnesete domů, nemá na rukávu co dělat.
Přečtěte si také: Tenhle podzimní trend ze sociálních sítí vám po 60 přidá roky. Stylistky prosí, ať ho nekopírujete Týká se i dámských kabátů
U nás se o štítku nejčastěji píše v souvislosti s pánskými obleky. Zahraniční stylistky ale připomínají, že stejný proužek najdete i na dámských zimních kabátech, kde obvykle hlásá složení látky.
Na tom, kolik kabát stál, nezáleží. Štítek patří dolů u luxusní značky stejně jako u kousku z běžného obchodního řetězce.
Proč působí neupraveně
Kdo štítek nechá na rukávu, budí dojem, že se chce pochlubit značkou. V elegantním oblékání se ale logo okázale nenosí, takže okolí to spíš pobaví nebo u toho zvedne obočí.
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Druhou častou příčinou je nevědomost. Mnoho lidí si myslí, že štítek je součástí designu, a bojí se do nového kabátu stříhat.
Na odstranění stačí malé nůžky
Štítek obvykle drží jen několik volných stehů, takže práce zabere pár minut. Poslouží malé nůžky na nehty nebo párátko na švy, které má ostří jen uvnitř vidličky, a látku tak nezachytí.
Postupujte pomalu a dávejte pozor, aby špička nůžek zachytila jen nit. Když to uděláte opatrně, na rukávu po štítku nezůstane žádná stopa a kabát bude působit čistě a upraveně.
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