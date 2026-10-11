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Tahle 1 věc na rukávech je podle stylistů největší prohřešek. Má ji 7 z 10 Češek a vypadá pak neupraveně

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Dennívýzva
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Podzim vytáhl ze skříní kabáty a s nimi i jeden drobný detail, kterého si jejich majitelky často vůbec nevšimnou. Sedí kousek nad zápěstím, a kdo o něm jednou ví, na ulici ho pak vidí na každém kroku.
Tahle 1 věc na rukávech je podle stylistů největší prohřešek. Má ji 7 z 10 Češek a vypadá pak neupraveně

Tahle 1 věc na rukávech je podle stylistů největší prohřešek. Má ji 7 z 10 Češek a vypadá pak neupraveně

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 07:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...

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