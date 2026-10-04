Tahle 1 věc na parapetu v kuchyni je podle designérů největší chyba. Má ji 8 z 10 Čechů a kuchyň působí stísněně

Zkuste se večer projít kolem sídliště a podívat se do rozsvícených kuchyňských oken. V mnoha z nich uvidíte podobné zátiší: lahev saponátu, vlhkou houbičku, hrnek plný vařeček, několik květináčů a mezi nimi třeba ještě sklenici s nakládanými okurkami. Parapet se v českých kuchyních často mění v poličku na všechno, pro co se jinde nenašlo místo.
Kolik domácností přesně to dělá, žádný dohledatelný průzkum neuvádí. Kdo ale někdy procházel inzeráty na byty nebo chodí po návštěvách, ví, že zaplněný kuchyňský parapet je velmi běžný obrázek. A právě na něj se odborníci na zařizování interiérů dívají s nelibostí, protože kuchyni bere to nejcennější, co má.
Každá dóza na parapetu ubírá kus světla
Přes kuchyňské okno proudí do místnosti denní světlo a na každém centimetru skla, kterým projde, záleží. Každá lahev, dóza nebo květináč postavený na parapet z té prosvětlené plochy kus ubere. Jednotlivě to nevypadá jako problém, dohromady ale takové zátiší stíní celou spodní část okna.
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Nejcitlivější jsou na to malé kuchyně, typicky ty panelákové. Designéři řadí nedostatek světla mezi nejčastější chyby malých kuchyní, protože v šeru se už tak malá místnost zdá ještě menší. Když se kuchyňka tísní na pár metrech, je škoda připravit ji o světlo kvůli věcem, které by se vešly do skříňky.
Proč kuchyň hned vypadá menší
Druhý problém je čistě vizuální. Čím víc věcí stojí na očích, tím neuklizeněji kuchyň působí, i když je linka čistá a nádobí umyté. Parapet je navíc místo, kam se při vstupu do místnosti podíváte skoro automaticky, protože okno přirozeně přitahuje pohled.
Proto se v malé kuchyni vyplatí s dekoracemi šetřit. Ještě dál jde americká odbornice na přípravu domů k prodeji. Před prodejem by z parapetu odklidila úplně všechno a výjimku dělá jen u širokého parapetu v kuchyni, kde snese nanejvýš jednu nebo dvě rostliny.
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Hromada kytek má i docela praktický dopad. Ze zalitých květináčů se do vzduchu neustále uvolňuje vlhkost a hned vedle ji zachytí studené sklo. Čím víc rostlin na parapetu stojí, tím víc se okna rosí. Dlouhodobá vlhkost pak může vést až k plísni na ostění. V kuchyni, kde se denně vaří a vzniká spousta páry, je to riziko o to větší.
Čím víc květináčů stojí u okna, tím víc se sklo rosí a roste riziko plísně na ostění. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zaplněný parapet navíc překáží, když chcete okno otevřít dokořán. Přitom rosení nejlépe zkrotí krátké, ale pravidelné nárazové větrání. Kdo musí před každým větráním přestěhovat půlku parapetu, většinou to vzdá a nechá okno jen ve ventilační poloze.
Samostatnou kapitolou je saponát a další čisticí prostředky. Na parapetu se přes den zahřívají na slunci a pak je zase chladí sklo. Takové střídání tepla a chladu jejich složení nesvědčí, takže časem mohou hůř čistit. U sprejů v tlakové nádobce hrozí při silném zahřátí dokonce prasknutí obalu, proto výrobci na etiketě upozorňují, že se nesmí vystavovat slunci. Odborníci radí skladovat čisticí prostředky v chladu a suchu, a pokud jsou v domácnosti malé děti, také mimo jejich dosah.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co na parapetu Proč to vadí Jak to řešit Květináče vlhkost z květináčů se usazuje na studeném skle, okna se víc rosí a časem hrozí plíseň na ostění nechat nanejvýš jednu nebo dvě rostliny Zaplněný parapet překáží při otevírání okna dokořán, takže místo nárazového větrání zůstane okno většinou jen ve ventilační poloze věci odložené během vaření večer vracet na své místo Saponát a čisticí prostředky za sklem jsou vystavené slunci a výkyvům teplot, kvůli kterým může chemie ztrácet účinnost skladovat v chladu a suchu mimo slunce, v domácnosti s malými dětmi výš nebo ve skříňce s dětskou pojistkou Jak parapet vyklidit a co na něm nechat
Nejrychlejší změna nestojí ani korunu. Saponát a houbička se schovají do skříňky, vařečky do zásuvky a sklenice se zavařeninou do spíže. Pak stačí jeden večer a sami posoudíte, jak kuchyň působí s volným oknem.
Aby se parapet za pár týdnů znovu nezaplnil, pomůže jednoduché domácí pravidlo. Co na něj během vaření odložíte, večer vrátíte na své místo. Volná plocha po ruce totiž svádí k tomu, aby se na ní věci pomalu hromadily.
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Pokud se bez zeleně neobejdete, nechte na parapetu jen rostliny, na kterých vám opravdu záleží, a ostatní přesuňte na polici nebo stojan vedle okna. Méně květináčů znamená i méně vlhkosti u skla a snazší větrání. Volné okno pak kuchyni vrátí světlo, které jí zátiší z lahví a hrnků dlouho bralo.
Zdroje: https://www.livingetc.com/advice/small-kitchen-mistakes, https://www.idealhome.co.uk/all-rooms/things-not-to-put-on-a-windowsill, https://www.denik.cz/dum-a-byt/roseni-okno.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/okna-bez-parapetu-si-nelze-predstavit-20089.html, https://www.denik.cz/dum-a-byt/tipy-a-triky-pro-malou-kuchyn/, https://www.estav.cz/cz/1309.vlhkost-a-plisne-na-oknech-a-v-jejich-blizkosti, https://www.apartmenttherapy.com/things-never-store-on-window-sill-36898518