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Tahle 1 věc na parapetu v kuchyni je podle designérů největší chyba. Má ji 8 z 10 Čechů a kuchyň působí stísněně

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Zkuste se večer projít kolem sídliště a podívat se do rozsvícených kuchyňských oken. V mnoha z nich uvidíte podobné zátiší: lahev saponátu, vlhkou houbičku, hrnek plný vařeček, několik květináčů a...
Tahle 1 věc na parapetu v kuchyni je podle designérů největší chyba. Má ji 8 z 10 Čechů a kuchyň působí stísněně

Tahle 1 věc na parapetu v kuchyni je podle designérů největší chyba. Má ji 8 z 10 Čechů a kuchyň působí stísněně

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 03:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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