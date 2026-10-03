Tahle 1 chyba při vaření těstovin je častější, než byste čekali. Dělá ji skoro každý Čech

Voda v hrnci začíná bublat, sáček špaget čeká na lince a ruka skoro sama sáhne po lahvi s olejem. Pár kapek do vody, aby se těstoviny neslepily. Tenhle pohyb se v českých domácnostech předává z generace na generaci.
Kolik lidí to přesně dělá, žádný průzkum nezměřil. Kuchaři i kuchařské magazíny ale olej ve vodě na těstoviny shodně řadí k nejrozšířenějším zlozvykům. A přitom těstovinám spíš uškodí, než aby jim pomohl.
Kam olej v hrnci ve skutečnosti zmizí
Rada s olejem zní na první poslech rozumně. Olej je kluzký, a tak se nabízí představa, že těstoviny jemně namaže a ty po sobě budou klouzat. Aby to fungovalo, musel by se k nim ale během varu vůbec dostat.
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Olej a voda se nesmíchají. Místo aby se rozptýlil kolem těstovin, zůstane olej ležet na hladině jako tenká mastná vrstva. Mezi olejem a těstovinami tak po celou dobu varu zůstává vrstva vody.
Slepení tedy olej nijak nezabrání. Shodují se na tom kuchařské weby a totéž tvrdí i výrobce Barilla, který v návodu na vaření těstovin doporučuje olej do vody vůbec nedávat.
Proč omáčka nakonec skončí na dně talíře
Potíž nastane až ve chvíli, kdy hrnec vylijete do cedníku. Olej z hladiny totiž steče do cedníku spolu s vodou a usadí se přímo na čerstvě uvařených kouscích. Povrch zůstane hladký a kluzký.
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Na takovém povrchu se omáčka nemá čeho chytit. Na vidličce pak zůstávají skoro holé nudle, zatímco se rajčatová nebo smetanová omáčka hromadí dole na talíři. Olej, který měl jídlu pomoct, tak pokazí právě spojení těstovin s omáčkou.
Proti slepení stačí velký hrnec a vařečka
Těstoviny se k sobě lepí hlavně tehdy, když mají v hrnci málo místa. Počítejte aspoň s litrem vody na každých 100 gramů suchých těstovin, takže na půlkilové balení patří do hrnce pět litrů vody a nádoba by měla být ještě o něco větší.
Záleží i na tom, kdy těstoviny do hrnce vsypete. Voda by v tu chvíli měla pořádně vřít, protože silný var udržuje kousky v pohybu. V jen mírně bublající vodě klesnou ke dnu a snadno se spečou do jednoho lepkavého chuchvalce.
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Druhým pomocníkem je obyčejné míchání. Nejvíc záleží na prvních chvílích po vsypání do vroucí vody, protože právě tehdy se kousky nejsnáz přichytí k sobě nebo ke dnu. Stačí pořádně zamíchat hned na začátku a pak ještě několikrát během varu.
Proti slepení těstovin pomáhá i pořádné zamíchání hned po vsypání do vroucí vody. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co udělat Proč to pomáhá Počítat aspoň s litrem vody na každých 100 gramů suchých těstovin (na půlkilové balení pět litrů vody v o něco větším hrnci) Těstoviny se k sobě lepí hlavně tehdy, když mají v hrnci málo místa Vsypat těstoviny do pořádně vroucí vody Silný var udržuje kousky v pohybu, v jen mírně bublající vodě klesnou ke dnu a snadno se spečou do jednoho lepkavého chuchvalce Pořádně zamíchat hned na začátku a pak ještě několikrát během varu V prvních chvílích po vsypání do vroucí vody se kousky nejsnáz přichytí k sobě nebo ke dnu Zvyk z doby, kdy se těstoviny lepily
Proč se olej v českých kuchyních tak drží? Podle kuchaře Martina Poláška, který se k tomu vyjádřil pro Kupi.cz, jde o pozůstatek časů, kdy se levnější těstoviny z obchodu v hrnci běžně slepovaly a oddělené kousky zaručovaly hlavně dražší značky. Olej ve vodě i oplachování studenou vodou se tehdy ujaly jako pojistka a v mnoha kuchyních vydržely dodnes.
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V dnešních obchodech je to jiné. Polášek doporučuje sáhnout po „jakýchkoliv 100% semolinových, klidně i levnějších“ těstovinách. Olej ve vodě pak nemá co zachraňovat, protože oddělené kousky pohlídá prostorný hrnec, pravidelné míchání a scezení ve chvíli, kdy jsou těstoviny právě hotové.
Olej patří až do omáčky
Olivový olej ale ze spíže vyhazovat nemusíte. Svoje místo má na pánvi s omáčkou a pár kapek se hodí i navrch na hotové jídlo, kde chuť opravdu přidá.
Na povrchu uvařených těstovin zůstává škrob, díky kterému se na ně omáčka pevně uchytí. Když je podáváte s teplou omáčkou, po scezení je neproplachujte. Než hrnec vyklopíte do cedníku, naberte si do hrnku trochu zakalené vody z vaření. Škrob v ní omáčku zahustí a pomůže jí obalit každý kousek. Vodu stačí přilévat po troškách, když těstoviny na pánvi promícháváte s omáčkou.
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Zdroje: https://www.barilla.com/en-us/help-with/pasta-kitchen-tips/how-to-cook-pasta, https://www.inverse.com/science/cook-oil-pasta-myth, https://www.vincenzosplate.com/oil-in-pasta-water-why-italians-never-do-it/, https://sportdenik.cz/nejnovejsi-zpravy/nejcastejsi-chyba-pri-vareni-testovin-cesi-ji-delaji-stale-dokola/adrianasingerova/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/caste-chyby-pri-vareni-testovin-predejdete-jim/, https://magazin.recepty.cz/clanky/nejcastejsi-chyby-pri-vareni-testovin-delate-je-taky-1163.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/45672-jak-spravne-varit-testoviny