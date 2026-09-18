Tahle 1 barva oblečení letos frčí mezi ženami po 60. Dokáže ubrat kila a vizuálně omladí o 5 let

Módní rok 2026 vynesl do popředí jediný odstín a není to žádný objev z přehlídkových mol. Visí v každém obchodě, většina žen ho má někde v šatníku, a přesto po něm ráno ruka nesáhne. Přitom umí přesně to, co ženy po šedesátce od oblečení čekají nejvíc. Barva, která letos vystrnadila černou
Pět let z obličeje žádná látka nesmaže. Barva u krku ale rozhoduje o tom, kolik světla se vrátí do tváře, a ten rozdíl v zrcadle bývá pořádně vidět. Letos na to upozorňují odborníci na barevnou typologii, kteří ženám radí nahradit věčnou černou sytou tmavou modří. Té se běžně říká navy nebo námořnická modrá.
„Námořnická modrá je univerzální barva. Sluší všem typům.“ uvedla pro Kupi.cz Soňa Bajádi, odbornice na barevnou typologii.
Přečtěte si také: Perfektní trik francouzkých seniorek se rozšířil do Česka. Nosí tenhle 1 kus oblečení a vizuálně omládnout o 10 let
Modrá zároveň patří mezi hlavní barvy celého roku 2026 a objevuje se v kolekcích od ledových tónů až po hluboké odstíny noční oblohy.
Foto: Freepik.com Proč vedle ní vypadá tvář odpočatěji
Čím je žena starší, tím slabší je přirozený kontrast jejího obličeje. Vlasy stříbrní, obočí i rty ztrácejí sytost. Černý rolák pod bradou pak pohltí světlo a do popředí vytáhne stíny pod očima i jemné linky.
Tmavá modř je k obličeji shovívavější, protože mezi látkou a pletí nedělá tak ostrý předěl. Výraz působí měkčeji a pohled svěžeji. Stejnou službu udělá i sytá safírová, která patří do stejné rodiny hlubokých modří.
Přečtěte si také: Nejlepší střih kalhot pro seniorky po 60. Dokáže zeštíhlit nohy a ubrat 10 let siluetě Foto: Freepik.com Kila umí ubrat i bez černé
Zeštíhlující efekt si většina žen spojuje výhradně s černou. Tmavě modrá přitom zužuje siluetu prakticky stejně, protože pracuje se stejnou hloubkou tónu. Rozdíl mezi černou a jinou tmavou barvou bývá menší, než se čeká. Nejvíc pak udělá ladění v jedné barvě od hlavy až k patě.
„Monochromatické outfity sluší všem, a to z toho důvodu, že opticky prodlužují postavu.“ vysvětlila pro Kupi.cz stylistka Petra Matějíčková.
Jednotlivé kusy se přitom klidně můžou lišit o pár odstínů. Světlejší košile, tmavší kalhoty a k tomu jiná struktura látky, třeba pletenina proti hladké bavlně, a outfit přestane připomínat uniformu.
Přečtěte si také: Stylistka varuje české seniorky: tenhle zvyk z mládí opakujete už od 90. let a nevědomě si tím vizuálně přidáte 10 let Jak modrou nosit, když na celý komplet nemáte odvahu
Začít se dá u jediného kusu, který leží nejblíž obličeji. Halenka, svetr nebo šátek kolem krku zvládnou pro celkový dojem víc než nová sukně.
Navy se pojí s teplými i studenými tóny. Dobře vypadá s velbloudí hnědou, zlatou, krémovou, stříbrnou nebo ledově růžovou. Kdo má rád klasiku, přidá k ní červenou.
A jestli se vám do velkých modrých ploch zatím nechce, sáhněte po doplňku. Kabelka, lodičky nebo hedvábný šátek v tomto odstínu povýší i obyčejný šedý či béžový základ.
Přečtěte si také: Nejhorší zimní čepice pro seniorky. Pořád je nosí a neví, že kvůli nim vypadají jak z minulého století Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/43185-modra-barva-trend-2026, https://personalstyling.cz/cerne-obleceni-slusi-kazdemu-zestihluje/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/41856-monochromaticky-outfit, https://www.vlasta.cz/krasa/barevna-paleta-pro-zeny-po-60/, https://www.iglanc.cz/inspirace/zestihlujici-triky-moda-monochromaticke-obleceni-galerie/, https://www.marianne.cz/moda/jedna-barva-mnoho-moznosti-objevte-kouzlo-monochromatickeho-stylu, https://www.kondice.cz/moda/barvy-styl-moda-trend/, https://www.primaprostor.cz/tato-barva-obleceni-letos-leti-mezi-ceskami-ve-veku-60-opticky-zestihluje-a-omlazuje/