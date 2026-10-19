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TAG Heuer údajně končí s chytrými hodinkami. Luxusní modely za tisíce dolarů zřejmě nezaujaly

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Švýcarský výrobce luxusních hodinek TAG Heuer vstoupil do segmentu chytrých hodinek v roce 2015 a poslední model na trh uvedl v roce 2025. Podle nejnovějších...
TAG Heuer údajně končí s chytrými hodinkami. Luxusní modely za tisíce dolarů zřejmě nezaujaly

TAG Heuer údajně končí s chytrými hodinkami. Luxusní modely za tisíce dolarů zřejmě nezaujaly

Zdroj: TAG Heuer
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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