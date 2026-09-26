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Tady se můžete projít jako za první republiky. Luhačovice mají kolonádu, prameny i slavné Jurkovičovy stavby

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Centrum Luhačovic připomíná scénu z historického filmu. Lázeňské promenády a slavné Jurkovičovy vily ukrývají zajímavé stopy významných osobností.
Lázně Luhačovice

Lázně Luhačovice

Zdroj: FOTO:Jiří Kučera / Vyletarium.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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