Tableta do myčky zvládne mnohem víc než umýt nádobí. Její využití v domácnosti ušetří spoustu času a práce

Tableta do myčky zvládne mnohem víc než umýt nádobí. Její využití v domácnosti ušetří spoustu času a prácePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl publikován 15.10.2026 05:42
Pamatujete si ještě na hračky z éry socialismu? Pojďme si pomocí kvízu připomenout poklady z dětských...
Loupete pečlivě ovoce a škrábete zeleninu před tím, než ji sníte nebo ji použijete při přípravě jídla?...
Příprava mletého masa může být někdy doslova utrpením. Je snad problém v tom, že se nůž tak rychle ztupí?...
Vysoké procento z vás jistě obkládá na veřejných toaletách záchodové prkénko toaletním papírem. To ovšem...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Test znalostí ze socialistických výrazů: Podle 10 otázek se ukáže, kdo by se správně dorozuměl i dnes
- Retro kvíz o hračkách z dob socialismu: Kdo má dobrou paměť, ten by měl dát 10/10 levou zadní
- Máte doma plynový kotel? Emisní povolenky mohou zdražit vytápění. Kolik si připlatíte a od kdy?
- Při splachování záchodu dělá drtivá většina lidí obrovskou chybu. Vědci ukázali, jak riskujete své zdraví