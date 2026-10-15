Tableta do myčky v rychlovarce rozpustí vodní kámen za hodinu. Odstraní ho i z míst, kam se kartáčkem nedostanete

Ranní čaj, v hrnku plavou bílé vločky a na dně konvice se leskne šedavý povlak. Většina lidí v této chvíli sáhne po octu nebo po kartáčku a pustí se do drhnutí. Existuje i pohodlnější cesta, o které ví málokdo. Stačí obyčejná tableta do myčky, kterou má v kuchyňské skříňce skoro každá domácnost. Ve vodě se rozpustí a vznikne čisticí lázeň. Ta obejme dno, stěny, okolí sítka i roh pod výlevkou, tedy přesně ta místa, kam kartáč nedosáhne. U lehkého až středního nánosu může stačit hodina působení, krátký var a další odstátí. Spočítali jsme, kolik taková dávka stojí v českých obchodech a jak si vede proti kyselině citronové i drogistickým odvápňovačům. Zjistili jsme také, jak konvici po zákroku bezpečně vrátit do provozu.
Proč tableta do myčky v konvici zabírá i bez kartáčku
Tableta do myčky je malý chemický koktejl. Podle výrobce Finish obsahuje povrchově aktivní látky, které uvolňují nečistoty, a enzymy, které rozkládají organické zbytky. Obsahuje také bělidla a takzvané změkčovací složky. Právě ty jsou pro konvici nejzajímavější. Jsou určené pro práci s tvrdou vodou a pomáhají vázat vápník a hořčík, tedy prvky, ze kterých se vodní kámen skládá.
Kouzlo triku spočívá v tom, že roztok pracuje sám. Nemusíte nic škrábat ani lovit štětečkem v úzkých spárách. Kapalina se dostane všude, kam sahá hladina vody:
k okraji dna u topné desky, kde se kámen drží nejpevněji, do vnitřního rohu pod výlevkou, na sítko proti vodnímu kameni, které podle výrobce Hamilton Beach zachycuje minerální částice z tvrdé vody, do drobných spár kolem rysky a víka.
Moderní konvice navíc většinou nemají odkrytou topnou spirálu, ale zakryté nerezové dno. Kartáček po něm sice přejede, jenže do přechodu mezi dnem a stěnou se pořádně nedostane. Rozpuštěná tableta si tam cestu najde sama.
Podobný postup už výrobci doporučují i jinde. Na webu FinishArabia najdete návod, jak tabletou a vroucí vodou vyčistit nerezovou kávovou konvici. Výrobce v něm výslovně varuje před drsnými drátěnkami. Hamilton Beach zase radí dát tabletu do nerezové termokarafy. Rychlovarná konvice je z technického pohledu jejím blízkým příbuzným.
Postup krok za krokem: hodina působení, var a další hodina
Celá procedura zabere zhruba dvě hodiny, z toho naprostou většinu času jen čekáte.
Odpojte konvici od napájecí základny. Nalijte vodu tak, aby zakryla všechen viditelný kámen. Maximální rysku ale nepřekračujte. Vložte jednu tabletu. Ideální je klasická tableta nebo kapsle typu „vše v jednom“ s fólií rozpustnou ve vodě, kterou podle Finishe není třeba trhat. Nechte hodinu působit. Konvici převařte a nechte ji ještě přibližně hodinu stát. Roztok vylijte a pokračujte oplachem, o kterém píšeme níže.
Jedna tableta na běžnou konvici stačí. Pokud kámen nepovolí napoprvé, raději celé kolo zopakujte, než abyste do vody přihodili dvě tablety najednou. Dvojitá dávka víc pění a v konvici po ní zůstane víc chemie, kterou pak musíte vyplachovat.
Podle nás trik nejlépe slouží jako jednoduchý zásah proti nánosům v záhybech a na filtru. Pokud se na dně usadila letitá vrstva tvrdá jako kamínek, druhé kolo dává smysl. Ještě rozumnější volbou pak bývá kyselina citronová podle návodu ke spotřebiči. Na čisté rozpouštění uhličitanu vápenatého mají kyseliny nejpřímější chemii. Cleanipedia uvádí, že ocet i citron si s vodním kamenem poradí snadno.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Bezpečný dojezd: kolikrát konvici vypláchnout a převařit
V konvici si vaříte vodu na čaj a kávu, přitom v ní po zákroku byla mycí chemie. Proto má závěrečná fáze stejnou váhu jako samotné čištění. Návod ke konvici Siguro po odvápnění předepisuje pět až šest výplachů, tedy opakovaně nalít čistou vodu a zase ji vylít. Cleanipedia k tomu přidává několik převaření čisté vody, zvlášť po komerčních přípravcích.
V praxi to vypadá takto:
Roztok vylijte a konvici pětkrát až šestkrát propláchněte čistou vodou. Jednou až dvakrát v ní převařte čistou vodu a pokaždé ji vylijte. Přičichněte. Pokud ucítíte citronový parfém nebo cokoli mýdlového, opakujte výplach i var.
Na materiálu záleží. Nerez je nejvděčnější kandidát a právě u nerezových nádob mají výrobci s tabletou zkušenost. Hamilton Beach navíc upozorňuje, že abrazivní houbičky a čisticí prostředky nerez poškozují. Lázeň bez drhnutí je tak k povrchu šetrnější než škrábání. Skleněné konvici roztok neublíží, jen nelijte studenou vodu do rozpálené nádoby. U plastových a barevně lakovaných modelů buďte nejopatrnější, protože plast umí zadržet vůni a zbytky. Tady dejte přednost kyselině citronové nebo octu podle manuálu. Pro všechny konvice platí, že chemii patří jen vnitřek nádoby, nikdy základna ani elektrické kontakty.
Trik také neberte jako univerzální recept na všechny spotřebiče. Kávovary, žehličky a pračky mají jemné kanálky a těsnění. Tableta v nich může pěnit a zanechat zbytky. Pro tyto přístroje sáhněte po odvápňovačích, které jsou určené k průtoku jejich systémem.
Kolik stojí jedna dávka: tableta proti kyselině citronové a odvápňovači
Ceny jsme ověřili k začátku října 2026 v e-shopech Alza a dm. Jde o orientační hodnoty, akce je mohou posunout oběma směry.
Prostředek Balení a cena Cena za jedno čištění Somat All in1 Extra Lemon (dm) 75 ks / 269 Kč 3,59 Kč Finish Quantum All in 1 Lemon Sparkle (Alza) 120 ks / 519 Kč 4,33 Kč Jelen tablety (Alza) 52 ks / 229 Kč 4,40 Kč Somat Excellence 3v1 Lemon (dm) 60 ks / 269 Kč 4,48 Kč Jar Platinum Plus Lemon (Alza) 102 až 204 ks / 666 až 1 234 Kč 6,05 až 6,53 Kč Kyselina citronová (dm), dávka 10 g 189 Kč / kg 1,89 Kč Odvápňovač Siguro 179 Kč / 5 cyklů cca 36 Kč Odvápňovač Meliconi 149 Kč / 4 cykly cca 37 Kč Odvápňovač Krups od 99 Kč / 2 sáčky cca 50 Kč
Výsledek mluví jasně. Tableta vyjde zhruba na desetinu ceny speciálního odvápňovače, a pokud ji máte doma v zásobě, nemusíte kvůli konvici nikam chodit. Kyselina citronová je ovšem ještě o dvě až čtyři koruny levnější. Nemá parfém ani bělidla, a tak se po ní konvice vyplachuje snáz. Podle nás je proto kyselina nejlepší volbou pro pravidelnou údržbu. Tabletu si nechte na chvíle, kdy se kámen zažral do sítka a záhybů a nechce se vám drhnout. Drogistické odvápňovače mají výhodu jasného určení a dávkování od výrobce, ale za tu jistotu si připlatíte.
Tvrdost vody v Česku a jak často konvici odvápnit
Jak rychle konvice zarůstá, záleží hlavně na tom, co teče z kohoutku. Podle
Zprávy o kvalitě pitné vody v ČR za rok 2024 od Státního zdravotního ústavu dostávalo 35,29 % obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů vodu v optimálním rozmezí tvrdosti 2 až 3,5 mmol/l. Měkčí vodu mělo 59,29 % lidí a tvrdší jen 5,71 %. Pražské vodovody a kanalizace rozlišují vodu středně tvrdou (1,26 až 2,5 mmol/l), tvrdou (2,51 až 3,75 mmol/l) a velmi tvrdou (nad 3,76 mmol/l). Usazeniny ale vznikají i ve středně tvrdé vodě, protože každým varem a odpařením se z vody vysráží další tenká vrstvička vápenatých a hořečnatých solí.
Zdraví přitom vodní kámen neohrožuje. Světová zdravotnická organizace ve svém
informačním listu o tvrdosti vody pro tvrdost žádný zdravotní limit nestanovuje. Vadí hlavně chuť, vločky v hrnku a výkon spotřebiče. Zanesené dno předává teplo hůř, konvice se ohřívá déle a spotřebuje víc elektřiny.
Technické doporučení najdete v návodu ke konvici Siguro. Pokud konvici používáte jednou denně nebo častěji, odvápňujte ji alespoň jednou měsíčně. Při tvrdé a velmi tvrdé vodě aspoň dvakrát za měsíc. Cleanipedia je benevolentnější a stačí jí čištění jednou za pár měsíců. Prakticky to znamená, že v regionech s měkkou vodou vystačíte s jedním zásahem za dva až tři měsíce. Kde je voda tvrdá, počítejte s jedním až dvěma za měsíc. Podzimní úklid kuchyně je dobrá příležitost začít.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková