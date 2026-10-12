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Sýrové oplatky jako snadné pohoštění k televizi zvládnete z pár surovin a bez složité přípravy

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Sýrové oplatky jsou přesně ten typ slaného pečiva, které mizí rychleji, než stihnete dopéct druhou várku. Těsto je jednoduché, jen je potřeba trefit správnou měkkost a nepřepéct je.
Fotografie k sýrovým oplatkám

Fotografie k sýrovým oplatkám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Nenápadné, ale zmizí první: Sýrové oplatky jako křehké slané pohoštění pro návštěvu i večer k filmu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 17:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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