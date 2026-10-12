Sýrové oplatky jako snadné pohoštění k televizi zvládnete z pár surovin a bez složité přípravy

jsou přesně ten druh Sýrové oplatky , ke kterému se vracím ve chvíli, kdy se mi nechce čekat na kynuté těsto ani vytahovat váleček a dělat z pečení malou směnu v kuchyni. Stačí pár běžných surovin, oplatkovač a trochu času. Výsledek se hodí k vínu, k slaného pečiva , ale klidně i jen tak na talíř doprostřed stolu, odkud mizí polévce nenápadně rychle.
Základ není nijak složitý:
300 g hladké mouky, 100 g tvrdého sýra, 1 vejce, 125 ml smetany ke šlehání a 125 g změklého másla nebo Hery. Kdybych si měla vybrat, vezmu máslo. Hera samozřejmě funguje, ale u takhle jednoduchého těsta se chuť tuku moc neschová.
Na jednu věc se vyplatí dát pozor: Těsto má být měkké a hladké. Ne suchá koule, která se při každém doteku trhá. Jakmile mouka pobere tekutinu, je lepší těsto vyklopit na lehce pomoučený vál a dopracovat ho rukama. Příliš tuhé těsto udělá oplatky tvrdší, než člověk čeká. Samotné pečení chce trochu hlídání, protože každý oplatkovač se chová po svém. Obvykle stačí 2 až 4 minuty. První kousek berte spíš jako zkušební, ten v kuchyni často řekne víc než přesný čas v receptu. Recept na křupavé sýrové oplatky
Doba přípravy: 35 minut Co potřebujeme
Těsto: 300 g hladké mouky 1/2 lžičky jedlé sody 1 lžička soli 1 lžička provensálského koření 100 g jemně strouhaného tvrdého sýra 1 ks vejce 125 ml smetany ke šlehání 125 g změklého másla nebo Hery Postup přípravy sýrových oplatek s provensálským kořením
1. Do mísy dáme
mouku, sodu, sůl, koření a strouhaný sýr. Směs pořádně promícháme, aby se sýr nerozložil v těstě jen na jednom místě.
2. V druhé misce krátce rozmícháme
vejce se smetanou, přidáme změklé máslo a tekutou část vlijeme k suchým surovinám. Foto: Cooky.cz, Nenápadné, ale zmizí první: Sýrové oplatky jako křehké slané pohoštění pro návštěvu i večer k filmu
3. Těsto promícháme jen do chvíle, kdy se tekutina spojí s moukou. Pak ho přesuneme na vál a rukama zpracujeme do hladké, měkké hmoty.
4. Z těsta postupně odkrajujeme menší kousky a tvarujeme kuličky zhruba o velikosti
vlašského ořechu. Každou z nich trochu zmáčkneme.
5. Kousky vložíme do rozpáleného oplatkovače, přiklopíme a pečeme asi
2 až 4 minuty. Čas se může lišit podle přístroje, některé pečou dost zostra.
6. Hotové oplatky odkládáme na rovnou plochu a necháme je vychladnout. Budou se méně kroutit a po vychladnutí zůstanou křupavé.
TIP: Část provensálského koření můžete vyměnit za kmín nebo mletou papriku. Kmín posune chuť víc domáckým směrem, paprika ji zase zvýrazní, hlavně když mají oplatky přijít na stůl k pivu. Jaký sýr a jde to i jinak?
Nejméně starostí bývá s
tvrdým sýrem, který se dá nastrouhat najemno bez velkého úsilí. Dobře poslouží eidam, gouda i směs menších zbytků sýrů z lednice. Kdo chce výraznější chuť, může přidat menší porci sýra s modrou plísní. Podobně se pracuje i u kupovaných sýrových oplatek s modrým sýrem, kde se objevuje zhruba 10 % složení. S množstvím je ale lepší šetřit, modrý sýr dokáže ostatní chutě rychle přebít.
Udělat se dá i verze
bez běžné pšeničné mouky. Na trhu existují bezlepkové sýrové oplatky s kmínem, které stojí na univerzální bezlepkové směsi. Doma bych ovšem nešla cestou prosté výměny mouky kus za kus. Bezlepková těsta pracují jinak a u tohoto receptu je jistější vzít rovnou postup určený pro konkrétní směs. Jinak se výsledek dost špatně odhaduje.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline