Sýrové bulky plněné šunkou nosím na každý výlet i návštěvu. Všichni chtějí recept, a přitom stačí pár surovin a obyčejné těsto

Sháníte dokonalé slané pohoštění na víkendovou oslavu, originální svačinu do práce nebo vydatnou dobrotu na cestu? Sýrové bulky se šunkovou náplní jsou přesně tím kulinářským zázrakem, který si získá srdce každého milovníka dobrého jídla. Zapomeňte na obyčejné obložené housky. Tyto bulky v sobě snoubí to nejlepší z italské pizzy a poctivého pečiva – jemně lístkující těsto, bohatou sýrovo-šunkovou náplň a zlatavou kůrku provoněnou voňavým oreganem a chrumkavým sezamem.
Koncept plněných kynutých taštiček a bochánků s rajčaty a sýrem vychází z věhlasné jihoitalské tradice, konkrétně z oblíbeného pouličního jídla zvaného
calzone či panzerotti. Tajný trik tohoto receptu spočívá v krátkém zchlazení potřeného rolovaného těsta v mrazáku. Díky tomu vznikne úžasně jemná, lístkující struktura. Když se do okrajů bulky navíc schovají lahodné hranolky mozzarelly, vzniknou úžasné roztavené sýrové okraje, které při prvním zakousnutí vykouzlí absolutní chuťový zážitek.
Tento univerzální recept navíc přímo vybízí k vašim vlastním gastronomickým nápadům. Klasickou šunku můžete snadno vyměnit za pikantní salám chorizo, anglickou slaninu nebo sušená rajčata s bazalkovým pestem pro vegetariánskou verzi. Mozzarellu zase skvěle doplní výraznější čedar či aromatičtější gouda. Podávané jako teplý předkrm nebo studená svačina představují tyto bulky absolutní trhák, na který se u vás doma budou stálé stály fronty.
Mouku smíchejte s cukrem, sušeným droždím a vodou. Přidejte 30 ml oleje, sůl a vytvořte těsto.
Tip: Před použitím mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Těsto potřete zbytkem oleje, zakryjte ho čistou utěrkou a nehte ho 30–60 minut kynout na teplém místě. Následně z těsta vyválejte obdélníkový plát o tloušťce 0,5 cm, který potřete změklým máslem.
Těsto zarolujte a vzniklou roládu rozdělte na 3 stejné části, které posypte trochou mouky, zakryjte sáčkem a vložte na 20 minut do mrazáku.
Poznámka: Díky mrazu těsto ztuhne a bude se s ním lépe pracovat.
Mezitím smíchejte nakrájenou šunku s nahrubo nastrouhanou mozzarellou a rajčatovou omáčkou.
Poznámka: Množství ingrediencí určete na základě vlastní chuti.
Každou část ztuhlého těsta rozdělte na 5 kousků. Z každého vyválejte plát ve tvaru elipsy o tloušťce 0,5 cm a na jeho užší okraje položte jeden hranolek mozzarelly, který těstem zakryjte.
Oba okraje těsta poté zarolujte směrem do středu tak, abyste uprostřed nechali 1 cm volný. Tento prostor následně naplňte připravenou šunkovou náplní.
Naplněné bulky vyskládejte na plech vymazaný máslem a pokryjte je kouskem mozzarelly. Pak pokrm zakryjte utěrkou a nechte ho kynout ještě 30 minut.
Bulky nakonec potřete směsí rozšlehaného vaječného žloutku s mlékem, posypte je oreganem, sezamovými semínky a pečte při 200 °C po dobu 25 minut.
Sýrové bulky se šunkovou náplní nechte vychladnout a až pak je podávejte.
Poznámka: Díky nižší teplotě bude pochoutka lépe stravitelná.
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Zdroj receptu: Domaći Recepti
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová