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Sýr vám nezplesniví ani za tři týdny. Stačí ho zabalit do 1 věci, kterou máte v každé kuchyni

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Kolik sýra u vás skončí v koši, protože na kraji zvlhl, ztvrdl nebo chytil plíseň dřív, než jste ho stihli dojíst? Většina domácností přitom dělá při jeho ukládání jednu drobnost...
Sýr vám nezplesniví ani za tři týdny. Stačí ho zabalit do 1 věci, kterou máte v každé kuchyni

Sýr vám nezplesniví ani za tři týdny. Stačí ho zabalit do 1 věci, kterou máte v každé kuchyni

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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