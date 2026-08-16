Sýr vám nezplesniví ani za tři týdny. Stačí ho zabalit do 1 věci, kterou máte v každé kuchyni

Kolik sýra u vás skončí v koši, protože na kraji zvlhl, ztvrdl nebo chytil plíseň dřív, než jste ho stihli dojíst? Většina domácností přitom dělá při jeho ukládání jednu drobnost špatně. Náprava je otázka půl minuty a pomůcku na ni máte doma nejspíš v jedné z kuchyňských zásuvek.
Tajemství se skrývá v roli pečicího papíru
Tou pomůckou je obyčejný pečicí papír. Sýr totiž i v lednici pořád trochu zraje, uvnitř dál pracují mléčné kultury a k tomu se neobejde bez přístupu vzduchu. Papír kolem něj přesně tohle dovolí. Vlhkost, která by se jinak držela na kůrce, odvádí pryč a přitom nenechá sýr vyschnout na troud.
V sýrárnách sáhnou po speciálním voskovaném papíru nebo plátně, jenže takový obal doma málokdo schovává. Roli spolehlivě zastane běžný pečicí papír, který má v kuchyni skoro každý. Tvrdé sýry v něm zůstanou v dobré kondici i několik týdnů, měkčí druhy zhruba dva až tři.
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Největší prohřešek je nechat sýr v tenkém průhledném plastu, do kterého vám ho zabalili v obchodě. Uzavřený bez přístupu vzduchu se začne potit a vlhkost pod plastem nemá kudy ven. Usadí se na povrchu a vytvoří přesně to prostředí, ve kterém se bakteriím a plísni daří.
Přidává se k tomu druhá potíž. Sýr do sebe ochotně natáhne pachuť plastu a kůrka časem změkne a zeslizovatí. Fólie odvede službu cestou z pultu domů, na delší ležení v lednici se ale nehodí. Jakmile nákup vybalíte, sáhněte po papíru.
Jak sýr do papíru správně zabalit
Stačí k tomu čtyři kroky:
Odměřte si arch pečicího papíru s rezervou, aby se do něj celý kus bez mačkání schoval. Zabalte ho volně a mezi papírem a sýrem nechte pár milimetrů vůle. Díky té skulině může kolem sýra proudit vzduch, takže ani nevyschne, ani se nezapaří. Balíček pak uložte do dózy nebo sáčku a nechte je jen přiklopené, ať dokonale netěsní. Uvnitř se udrží mírně vlhký a provzdušněný koutek, ve kterém sýr netvrdne na kámen. Papír po pár dnech nasákne vlhkostí a jeho ochrana slábne. Když ho jednou za čas vyměníte za čistý a sýr přebalíte, vydrží vám čerstvý mnohem déle. Kde v lednici sýru nejlíp Přečtěte si také: Zůstala vám po babičce tahle pánev? Sběratelé za ni nabízejí až 50 000 Kč v hotovosti
Lednice nemá všude stejnou teplotu a sýru na tom hodně záleží. Nejklidnější podmínky a o něco vyšší vlhkost nabízí spodní zásuvka na zeleninu, což mu vyhovuje ze všeho nejvíc. Držte se přitom rozmezí zhruba 4 až 8 °C.
Sýru nejlíp svědčí spodní zásuvka na zeleninu, kde teplota nekolísá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Čemu se naopak vyhnout, jsou dvířka. Při každém otevření tam teplota poskočí nahoru a zase dolů a právě tyhle výkyvy sýrům vadí nejvíc. Aromatické a plísňové druhy navíc dejte stranou do uzavíratelné krabičky, jinak jejich vůně snadno přejde do másla i ostatních potravin okolo.
Bílá plíseň ještě neznamená konec
Když na tvrdém sýru vykoukne malá bílá tečka, není důvod vyhazovat celý kus. Do jeho hmoty se totiž plíseň u tvrdých druhů nedostane a drží se jen na povrchu. Napadené místo proto vykrojte s pořádnou rezervou, aspoň 2,5 centimetru do stran i pod ním, a o zbytek se bát nemusíte.
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Opatrnost je ale namístě. Ve chvíli, kdy se povlak zbarví dozelena nebo došeda, prorazí až dovnitř nebo je hmota slizká či nahořklá, patří sýr do koše. U měkkých a čerstvých sýrů, ať jde o mozzarellu, ricottu nebo lučinu, platí přísnější pravidlo. Při první plísni se poroučí celé balení, protože v řídké hmotě plíseň prorůstá rychle a často není na první pohled vidět.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Typ sýru Situace Co udělat Tvrdý sýr Malá bílá skvrnka Vykrojit aspoň 2,5 cm do stran i pod místem, zbytek v klidu sníst Tvrdý sýr Jiná než bílá barva, prorůstání dovnitř, slizká nebo hořká hmota Vyhodit Měkký a čerstvý sýr (mozzarella, ricotta, lučina) První plíseň Vyhodit celé balení
A ještě jedna drobnost na závěr. Půl hodiny před podáváním nechte sýr odpočinout na kuchyňské lince. Teprve zahřátý na pokojovou teplotu naplno rozvine aroma, které vám rovnou z chladu nikdy nenabídne.
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Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/syr-vydrzi-mesice-staci-spravny-trik-jak-ho-uchovat-v-lednicce-20260326-7510.html, https://www.vitalia.cz/clanky/syru-neni-dobre-v-lednici-a-uz-vlbec-ne-v-sacku/, https://zena.aktualne.cz/volny-cas/skladujete-syry-spravne-poradime-aby-dlouho-vydrzely/r~i:article:805199, https://www.ferty.cz/lide-nevedi-jak-spravne-skladovat-syr-existuje-ale-snadny-trik-jak-syr-uchovat-cerstvy-az-po-tri-tydny/, https://nejlepsinapat.cz/jak-syr-skladovat-v-lednici-nebo-mrazaku-aby-nezplesnivel/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-skladovat-syr-v-pecicim-papiru/