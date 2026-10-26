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Sypaný, nebo rovnaný metr dřeva? Většina Čechů neví, kde je víc dřeva, a za vzduch zaplatí i 1 000 Kč

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Dva prodejci, dvě cenovky a pokaždé stejné slovo „metr“. Kdo si objednává […]
Sypaný, nebo rovnaný metr dřeva? Většina Čechů neví, kde je víc dřeva, a za vzduch zaplatí i 1 000 Kč

Sypaný, nebo rovnaný metr dřeva? Většina Čechů neví, kde je víc dřeva, a za vzduch zaplatí i 1 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 04:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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