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Synergie česneku a medu navrátí tělesnému zdraví harmonii. Pomáhá s vředy i vysokým krevním tlakem

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Česnek a med mají mnoho prokázaných zdravotních účinků. Jejich blahodárné účinky můžete využívat samostatně, nebo společně. Lze je užívat jako léčivé doplňky, nebo je přidávat do receptů. Česnek a med se používají v tradiční medicíně [...]...
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Kekiwiyi / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:16

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Redakční poznámka: Tento článek přináší obecné informace z partnerského obsahu a slouží pouze k informativním účelům. Nenahrazuje odbornou lékařskou, psychologickou, nutriční ani terapeutickou péči. Pokud řešíte zdravotní potíže, duševní obtíže, užíváte léky, jste těhotná, trpíte chronickým onemocněním nebo zvažujete změnu léčby, jídelníčku či životního stylu, poraďte se vždy s kvalifikovaným odborníkem. Redakce Centrum.cz neodpovídá za případné následky vzniklé na základě individuálního použití informací uvedených v článku.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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