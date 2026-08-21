Syner slaví 35 let. Český stavební lídr realizuje projekty za téměř 40 miliard korun

Už 35 let patří společnost SYNER mezi nejvýznamnější stavební firmy v České republice. Jubilejní rok je přitom pro společnost rekordní: firma vyrostla v celorepublikově působícího dodavatele s více jak 500 zaměstnanci, čtyřmi pobočkami a stovkami dokončených staveb. Aktuálně realizuje 36 zakázek v souhrnné hodnotě téměř 40 miliard korun, přičemž dvě třetiny portfolia tvoří projekty soukromých investorů. "Ve stavebnictví nevznikají jen budovy. Vznikají především vztahy. Za největší úspěch společnosti SYNER nepovažuji počet dokončených staveb ani ekonomické výsledky, ale důvěru, kterou nám naši partneři dlouhodobě dávají. Díky ní dnes realizujeme jedny z nejvýznamnějších projektů v České republice a zároveň můžeme přicházet s novými technologiemi a odvážnými řešeními," říká jednatel společnosti Robert Špott. SYNER dnes působí prostřednictvím čtyř poboček v Praze, Brně, Liberci a Hradci Králové. Celorepublikové pokrytí trhu tak už není jen marketingovým sloganem. Firma aktuálně realizuje projekty od Liberce přes Prahu, Plzeň, Hlubokou nad Vltavou, Hradec Králové, Pardubice, přes Brno až po Kroměříž. Mezi ty nejvýznamnější patří nové sídlo České spořitelny CS Campus v Praze, Galerie Pernerka v Pardubicích, dostupné bydlení Kamenný vrch v Brně nebo Centrum urgentní medicíny v Liberci. Některé stavby již slouží veřejnosti, na řadě dalších SYNER intenzivně pracuje. V uplynulém období společnost dokončila například rekonstrukci Průmyslového paláce, stanice metra Českomoravská či rezidenci Zelený Chodovec v Praze, nový kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové, základní školu v Kolovratech nebo domovy seniorů v Pardubicích a Velké Bíteši. Významnou součástí skupiny je také SYNER Real Estate, který realizuje vlastní rezidenční projekty v několika regionech České republiky. Do jejího portfolia patří pražský projekt MUSE7, největší rezidenční projekt v historii Libereckého kraje Nová Kunratická, dále Nový Perštýn v Liberci nebo rezidence Bydlení Šumavská v Plzni. SYNER je také jediným licencovaným partnerem systému CREE Buildings pro Českou republiku. První bytové domy postavené touto hybridní dřevobetonovou technologií začnou vznikat letos v září právě v rámci projektu Nová Kunratická. Díky prefabrikovanému systému mají oba objekty dosáhnout stadia hrubé stavby včetně opláštění už během dvou měsíců. Dynamický růst společnosti se odráží také v personální oblasti. Jen během roku 2025 přivítal SYNER přes padesát nových kolegů a počet zaměstnanců tak poprvé překročil hranici pěti set lidí. Firma zároveň patří mezi nejatraktivnější zaměstnavatele ve stavebnictví. Potvrzuje to letošní 6. místo v prestižní anketě TOP Zaměstnavatelé, ve které dlouhodobě boduje zejména mezi studenty technických a stavebních oborů, i pozitivní hodnocení zaměstnanců na platformě Atmoskop. Kvalitu realizovaných projektů pak potvrzují i odborná ocenění. Za dobu své existence získal SYNER již třináct titulů Stavba roku, naposledy v roce 2025 za realizaci nové centrály ČSOB v Hradci Králové. Úspěch zaznamenala také rekonstrukce objektu Pařížská 25 v Praze, oceněná Cenou Inženýrské komory. "Pětatřicet let pro nás není důvod k ohlížení, ale závazek do budoucna. Chceme být i nadále spolehlivým partnerem investorů, přinášet nové technologie, vytvářet kvalitní pracovní prostředí a realizovat stavby, které budou mít hodnotu i za několik desítek let. Díky důvěře našich partnerů si troufám říct, že to nejlepší má SYNER stále před sebou," uzavírá Robert Špott. Společnost tak v jubilejním roce nepřipomíná pouze 35 let své historie, ale zároveň otevírá novou kapitolu českého stavebnictví. Zdroj: Tisková zpráva SYNER