Syn měl manžela fyzicky napadnout, ten to řekl novinářům. Steinmasslová o divokém rozvodu roky mlčela

Když 25. května 2009 vyšel v
Blesku rozhovor s Romanem Pavlíčkem, čtenáři dostali jednostranný, ale detailní obraz rozpadlého manželství. Vyplacení téměř pěti milionů korun za podíl na domě, výměna zámků, spor o psa, tvrzení o psychiatrické péči a věta, že ho starší syn Tomáš, tehdy šestadvacetiletý, napadl zezadu a bil do hlavy. Milena Steinmasslová v tu chvíli nebyla k zastižení. Pár týdnů předtím odpověděla Aha jen krátkou SMS: „Jsem v Rakousku.“ Víc neřekla. Trvalo roky, než veřejně popsala svou verzi. A když to udělala, vypadalo to úplně jinak než bulvární válka z jara 2009. Co Pavlíček řekl a co z toho je doložené
Pavlíčkova verze pro Blesk byla konkrétní a emocionálně nabitá. Tvrdil, že exmanželku vyplatil částkou 4,8 milionu korun, ona se ale z domu v Hrnčířích odmítala odstěhovat. Popisoval,
jak nechal vyměnit zámky, jak se synové postavili na stranu matky a jak ho Tomáš fyzicky napadl. Měl ho prý několikrát udeřit zezadu do hlavy. Věc měla řešit policie.
Jenže veřejně dostupný policejní záznam k incidentu se nám dohledat nepodařilo. A Tomášovo vyjádření rovněž ne.
Doložená je výhradně Pavlíčkova mediální verze a jeho vlastní přiznání, že se rozhodl promluvit, protože podle něj „začala útočit“ manželka. Fakticky šlo o veřejnou obranu jeho pozice v majetkovém i rodinném sporu. Proč se z rozvodu stal „divoký“
Označení není přehnané. Souběh okolností, které se na jaře 2009 nahromadily, překročil běžný rámec rozvodové kauzy:
veřejné obviňování přes bulvární média spor o vilu a vyplacení téměř pěti milionů korun výměna zámků v domě, kde exmanželé ještě nějaký čas sdíleli prostor údajná fyzická potyčka se synem a zmínky o policii hádka o psa Pavlíčkovo tvrzení, že ztratil vztah s oběma syny
Aha se k dozvukům rozvodu vracelo ještě v únoru 2010, kdy popisovalo odstěhování Steinmasslové a pokračující spory. Kauza žila v médiích víc než rok.
Zdroj fotografie: Nextfoto Od skandálu k bilanci
Nejzajímavější posun ale přišel v dubnu 2024. V rozhovoru pro
ProŽeny Steinmasslová řekla, že rozvod nepatřil k hezkým etapám, ale bylo to její dobré rozhodnutí. Dodala, že dál věří v lásku i manželství. Zmínila i finanční ránu, při stavbě nového domu po rozvodu ji někdo okradl o „strašné peníze“.
O synech mluvila bez náznaku přetržené vazby. Honzu popsala jako ajťáka, který na ni občas chodí do divadla. Tomáš se podle ní uměleckému světu spíš vyhýbá a pracuje v mikroekonomii. Už v roce 2016 je označovala za
. Pavlíčkovo tvrzení z roku 2009, že ztratil děti, se tak z perspektivy matky nepotvrdilo, minimálně ne trvale. „dva úžasné syny, kteří pomohou, kdykoli je potřeba“ Dva příběhy, jedno manželství
Jaro 2009 a jaro 2024 vypadají jako dva různé světy. V tom prvním kameraman zve novináře do domu, ukazuje vyměněné zámky a popisuje ránu do hlavy od vlastního syna. V tom druhém sedmdesátiletá herečka klidně říká, že to bylo správné rozhodnutí, a přemýšlí nahlas, kdy má ještě smysl o vztah bojovat a kdy už jsou z partnerů „jen dva cizinci“.
Mezi těmito dvěma body leží patnáct let, během nichž se ostrý bulvární střih proměnil v něco tiššího, v příběh o studu, samotě a pozdním smíření s vlastní volbou.
Steinmasslová nikdy veřejně nereagovala na konkrétní Pavlíčkova obvinění. Odpověděla jinak: tím, jak o rozvodu mluví dnes.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová