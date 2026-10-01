Syn Leoše Mareše pustil spolubydlícím na Floridě dokument o tátovi. Mareš nevěděl, jestli se smát, nebo brečet

Sobotní večer na studentské koleji Florida Southern College. Švéd, Ital a syn nejznámějšího českého moderátora sedí před obrazovkou a sledují dokumentární sérii Leoš s anglickými titulky. Pro spolubydlící jde o film o tátovi jejich kamaráda. Pro Leoše Mareše, kterému Jakub poslal video z toho večera, se okamžik proměnil v emocionální horskou dráhu: anglický překlad jeho vlastních písní ho rozesmál, pasáže s Patrikem Hezuckým ho dojaly k slzám.
Jak česká megahvězda zmizí v americké anonymitě
Jakub Mareš nastoupil na Florida Southern College v srpnu 2024. Otec ho tehdy osobně doprovodil až na kolej. Důvod, proč zamířil právě sem, je prozaický i sportovní zároveň: vodní lyžování. Podle Moniky Marešové se původně zvažovala Anglie, jenže floridské podmínky pro tento sport rozhodly. Roční náklady školy přitom dosahují 62 800 dolarů včetně ubytování a stravy, což řadí studium do kategorie výrazné investice.
V rozhovoru pro iDNES z června 2026 Jakub popsal, co mu Amerika dala: „Tam nikdo neřeší, čí jsem syn.“ V Česku se lidé otáčeli, kdykoli někam přišel s otcem, na sociálních sítích cítil tlak „dělat tátovi dobré jméno“. Na univerzitě v Lakelandu je prostě spolužák a sportovec. Právě tenhle kontrast, česká všeobecná známost jména Mareš versus naprostá anonymita na floridském kampusu, dodává celé situaci se sledováním dokumentu zvláštní náboj.
Co dokument o Leoši Marešovi odkrývá a proč zasáhne i cizince
Třídílná série Leoš vznikala tři roky a premiéru měla na platformě Oneplay 24. dubna 2026. Další dva díly následovaly v týdenních intervalech. TV Nova projekt zdůvodnila prostě: Mareš slaví padesátiny a na jejích obrazovkách se nepřetržitě pohybuje přes dvě dekády. Podle presskitu se natočení „logicky nabízelo“.
Jednotlivé epizody pokrývají odlišné životní kapitoly:
- 1. díl – Beroun, dětství, touha po slávě, první kariérní pády.
- 2. díl – Rozpad prvního manželství, komplikované osobní období, profesní nejistota.
- 3. díl – Druhé manželství, instagramová éra, proměna hodnot a silná linka kolem Patrika Hezuckého.
Právě závěrečná epizoda zasáhla diváky nejhlouběji. Na předpremiéře třetího dílu se podle TV Nova nejčastější reakce točily kolem momentů spojených s Hezuckého nemocí a odchodem. A právě tyto pasáže představují ten pól, který Leoše při sledování synova videa z koleje dojal.
Proč anglické titulky u Marešových hitů rozesmějí i samotného autora
Komická stránka celého večera spočívá v detailu, který si český divák neuvědomí: anglické titulky. Dokumentární série obsahuje úryvky Marešových písní, rozhovorů, moderátorských vstupů, a to všechno přeložené do angličtiny. Představte si texty českých popových hitů převedené do suchého anglického přepisu. Leoš sám na Instagramu reagoval s nadsázkou, když zmínil „Švéda a Itala“ mezi Jakubovými spolubydlícími a přiznal, že ho ten pohled na obrazovku z druhé strany Atlantiku zaskočil.
Pro zahraniční studenty šlo zkrátka o dokument o tátovi jejich kamaráda. Žádná česká celebrita, žádný kontext dvaceti let na televizní obrazovce, žádná znalost hitparádových písniček. Jen příběh muže z malého středočeského města, který to někam dotáhl. A právě tahle redukce, z ikony na obyčejného člověka v titulcích, je na celé situaci nejpůsobivější.
Hezuckého hlas, který zní i po smrti
Patrik Hezucký zemřel 5. prosince 2025. V dokumentu přitom ještě stihne promluvit o Leošově pozitivní proměně, o tom, jak se jeho kolega a přítel změnil. Slova, která natáčel za svého života, získala po jeho odchodu zcela jinou váhu. Když je Jakub pustil na koleji pět měsíců po premiéře série, emocionální účinek neoslabil, spíše naopak.
Kolegové z Evropy 2 po Hezuckého smrti vzpomínali na jeho energii a humor. V dokumentu Leoš ale divák vidí něco intimnějšího: přátelství dvou mužů, kteří spolu prošli rozhlasovým étérem i osobními krizemi. Pro Leoše Mareše je právě tohle moment, kde smích nad anglickými titulky ustoupí tichu.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová