Syn legendy AC Milán Maldini boural v Porsche s alkoholem i drogami v krvi. Policie mu sebrala řidičák, ale hrát může dál

Neděle 13. září 2026, 5:15 ráno, milánská via Caracciolo. Daniel Maldini sedí za volantem Porsche Carrera 4 a na neřízené křižovatce nedá přednost Volkswagenu Golf. Do nehody je zapojeno šest lidí, nikdo neutrpí těžká zranění. Jen pár hodin předtím proměnil rozhodující penaltu při výhře Cagliari 2:1 na hřišti Atalanty v Bergamu. Z hrdiny víkendu se přes noc stal protagonistou policejní zprávy. Alkoltest ukázal 0,91 g/l při první zkoušce a 0,89 g/l při druhé, italský limit přitom činí 0,5 g/l. Policie mu na místě odebrala řidičský průkaz a podala oznámení za řízení ve stavu opilosti. A přesto: o den později Maldini trénoval s týmem. Jak je to možné?
Dvě roviny, které se nemíchají
Klíč k pochopení celého případu leží v oddělení dvou světů, které se v hlavách fanoušků i novinářů běžně slévají do jednoho. První je dopravně-právní: policie, alkoltest, odebraný řidičák, oznámení. Druhý je sportovní: federace, antidopingová agentura, disciplinární komise. V Itálii, stejně jako v ostatních evropských zemích, tyto dvě roviny fungují nezávisle. Silniční delikt sám o sobě nezakládá sportovní distanc.
Kodex sportovní justice FIGC sice ukládá registrovaným hráčům povinnost korektního a čestného chování a umožňuje sankce od pokuty po časově omezený zákaz činnosti. Jenže takový postih vyžaduje samostatné disciplinární řízení, které musí iniciovat federální prokuratura (Procura Federale). K 14. září 2026 žádné takové řízení v otevřených zdrojích dohledatelné není.
Rozpor kolem drog: co vlastně testy ukázaly
Prvotní mediální vlna byla tvrdá. Několik italských redakcí psalo o pozitivním předběžném testu na drogy. Jenže už následující den, v pondělí 14. září, vydalo Cagliari Calcio oficiální komuniké, ve kterém stojí jednoznačná věta: všechny toxikologické testy vyšly negativně. Klub nechal hráče podstoupit vlastní kontroly a na jejich základě ho vrátil do odpoledního tréninku.
Žádná konkrétní látka nebyla ve zveřejněných zdrojích pojmenována. Rozpor mezi prvotními zprávami a oficiálním stanoviskem zůstává nevyřešený, ale pro sportovní způsobilost je rozhodující právě absence potvrzeného nálezu. Antidopingové kontroly v italském fotbale provádí NADO Italia, jak v soutěži, tak mimo ni, a fungují zcela odděleně od městské policie i od běžné disciplinárky FIGC. Dokud NADO Italia nezahájí vlastní řízení, sportovní zákaz z antidopingového titulu nehrozí.
Co Maldinimu reálně hrozí, a co ne
Na dopravně-právní rovině situace jednoduchá není. Hodnoty kolem 0,9 g/l znamenají v Itálii víc než pokutu. Oznámení za řízení ve stavu opilosti (guida in stato d’ebbrezza) je při těchto hodnotách trestný čin, nikoli přestupek. K tomu přibývá policejní rekonstrukce dynamiky střetu, která po nehodě stále probíhala.
Pro srovnání: ve Francii by hladina nad 0,8 g/l znamenala až 9 000 eur pokuty, až tři roky vězení a pozastavení řidičského oprávnění až na pět let. V Británii za řízení pod vlivem hrozí až šest měsíců vězení, neomezená pokuta a minimálně roční zákaz řízení. Italský režim tedy není nijak výjimečně mírný.
Na sportovní rovině je ale stav jiný:
- FIGC dosud nezahájila disciplinární řízení.
- NADO Italia nemá důvod zasahovat bez pozitivního antidopingového nálezu.
- Cagliari jako zaměstnavatel zvolilo cestu rychlé interní kontroly a veřejného prohlášení o negativních testech.
Teoreticky může federace kdykoliv otevřít vlastní případ, kodex jí to umožňuje. Prakticky to ale u silničního deliktu bez drogového nálezu bývá výjimečné.
Příjmení jako zvětšovací sklo
Daniel Maldini není jen útočník Cagliari. Je synem Paola a vnukem Cesareho, dvou legend AC Milán. Když ho sardský klub v srpnu 2026 oficiálně představoval, rodové jméno prostupovalo každým odstavcem: mládež Milána, debut za áčko 2. února 2020 proti Veroně, účast v mistrovském kádru 2021/22. To samé jméno teď funguje jako zvětšovací sklo nad policejním protokolem.
Přímé vyjádření Daniela ani Paola se v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat. Veřejně promluvil pouze advokát Danilo Buongiorno, který potvrdil, že hráč byl po krátkém vyšetření propuštěn domů a je v dobrém zdravotním stavu.
Proč dojem „ochrany“ klame
Část fanoušků i komentátorů reagovala předvídatelně: slavné příjmení, žádný trest, hra pokračuje. Jenže mechanismus je přesně opačný. Maldini nedostává výhodu, dostává standardní zacházení. Policie zasáhla, odebrala průkaz, podala oznámení. Sportovní systém zatím nezasáhl, protože k tomu nemá formální důvod. Tak to funguje pro každého registrovaného hráče v Itálii, ať se jmenuje Maldini, nebo Rossi.
Případ zůstává otevřený na obou rovinách. Trestní řízení za řízení pod vlivem poběží svou cestou. Federace může kdykoliv vstoupit do hry. Ale dokud se tak nestane, čtyřiadvacetiletý útočník bude stát na hřišti, ne proto, že je Maldini, ale proto, že italský systém policejní a sportovní justici striktně odděluje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle