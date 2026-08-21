Syn Ivety Bartošové má nový hudební projekt. Artur Štaidl spojil potomky nejslavnějších muzikantů Česka

Reklama
3 min
Syn Ivety Bartošové má nový hudební projekt. Artur Štaidl spojil potomky nejslavnějších muzikantů ČeskaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Artur Štaidl se vrací k hudbě jinak, než by mnozí čekali. V projektu Bananazz spojil síly s dalšími potomky slavných jmen.
Fotografie Artura Štaidla
Zdroj: Foto: Nextfoto, Artur Štadil na Grand opening baru Zlatý strom
Reklama
Retro kvíz o českých seriálech z doby před revolucí: Zjistěte, zda vám stále slouží paměť pomocí 10 otázek
Kolik si vydělali čeští politici za minulý rok: Tehdejší premiér Petr Fiala se nedostal ani do top 5
Nejvyšší příjmy z veřejných funkcí loni neměl premiér Petr Fiala. Přehled ukazuje, jak do konečných částek...
Matthew Perry by oslavil 57 let: Fanoušci budou navždy vzpomínat na jeho role i boj se závislostí
Matthew Perry by by 19.8. oslavil 57. narozeniny. Připomínka jeho života znovu otevírá nejen fenomén...
Alice Bendová si drsně rýpla do Sarah Haváčové kvůli pomoci Ukrajině: S těmito slovy souhlasí spousta Čechů
Alice Bendová se tvrdě opřela do Sarah Haváčové poté, co herečka znovu veřejně mluvila o nutnosti...
Petr Pavel v Lánech poslal Babišovi neobvykle jedovatý vzkaz: Touto poznámkou ho naprosto znemožnil
Prezident Petr Pavel pozval do Lán vědce, ekology i popularizátory a debatu o suchu proložil poznámkou,...
Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...Všechny články tohoto autora →
Toaletní papír dostává konkurenci. Stále více domácností volí hygieničtější alternativy
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:15
4 min
Příliv okupačních sil a mrtvé město. Olomouc si připomíná 58 let od srpnové invaze
Hanácká Drbna
dnes, 05:10
3 min
Zámek v Malči, kde pobývali Rieger a Palacký, navštívil prezident Pavel
Jihlavská Drbna
dnes, 05:07
2 min
Festival Hip Hop Kemp letos nebude. Pořadatelé akci zrušili den před jejím začátkem
HN.cz
dnes, 05:06
Dopravení komplikace: Na Karlovarsku omezí řidiče oprava mostu a sanace skal
Karlovarská Drbna
dnes, 05:06
1 min
Reklama
Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této levné suroviny do bramborového těsta a knedlíky se nikdy nerozvaří
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:01
4 min
Tuhle českou šílenost musíte vidět: Dnes ve 20:20 odpálí Nova nálož humoru, u které smíchy spadnete z gauče
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
4 min
Stačí Římané by se nám vysmáli. Takto používali olivový olej oni
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
4 min
Krejčíková překvapila postojem k trestání dětí. Zákon, který to zakazuje, považuje za zbytečný
Žena.cz
dnes, 04:59
Vyhlašujeme nejhorší sluneční brýle pro seniorky. Chtějí omládnout, ale nevědomě si přidají klidně 15 let
Relaxeo.cz
dnes, 04:59
2 min
Reklama
Ani mouka, ani strouhanka. Řízek obalte v této 1 věci a bude křupat ještě druhý den
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:56
3 min
Češi pořád cpou do ložnic tuhle hrůzu. Podle designérů je to největší přešlap proti dobrému vkusu
PrimaProstor.cz
dnes, 04:55
3 min
Za totality stála v každé spíži, po revoluci putovala do sběru. Dnes se o ni sběratelé přetahují a platí až 5 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:47
4 min
Trump chce do roku 2030 šestkrát zvýšit počet amerických vzletů do vesmíru
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 04:46
Kulturní tipy: Užijte si víkend plný hub, dřeváků i devadesátkových hitů
Budějcká Drbna
dnes, 04:46
1 min
Reklama
Geniální trik zkušených cestovatelů. Na dno kufru dávají toaletní papír a 90 % lidí nechápe proč
Outdoor tipy
dnes, 04:43
3 min
Přestavba dětské psychiatrie v Liberci pokročila, počet lůžek stoupne o 17
Liberecká Drbna
dnes, 04:38
3 min
Češky přestávají kupovat alobal. Nahrazují ho věcí, která se dá používat pořád dokola a jídlo v ní nepřischne
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:36
4 min
Češky přestávají kupovat čisticí prostředky na sporák. Mastnotu rozpustí 1 věc ze spíže za pár korun
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:35
3 min
Ani cibule, ani paprika. Tahle 1 ingredience je nejdůležitější z celého guláše a 90 % lidí o tom nemá tušení
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:33
4 min
Reklama
Rodina historického šermíře vlastní malebný zámek se strašidly. Stále ho opravuje
Plzeňská Drbna
dnes, 04:31
8 min
Rošády v think-tancích politických stran. SPD mění vedení, ODS rovnou celý název
HlídacíPes.org
dnes, 04:30
4 min
Stagnující herní průmysl: proč studia utíkají z burzy a jak s kartami zamíchá herní událost této dekády?
HN.cz
dnes, 04:30
Ani ovesná kaše, ani cereální chléb. Nejzdravější snídaně je úplně jiná
FAJNTIP.cz
dnes, 04:30
5 min
Dvě tramvaje, dvě éry. Opravené vozy míří na nostalgickou linku 23
Pražská Drbna
dnes, 04:30
1 min
Reklama
Pozor na úložné prostory, s vodou rychle pryč. Těchto 5 věcí v ložnici kazí lásku a klidný spánek
Ternoviny
dnes, 04:30
5 min
Okurky zalijte a čekejte. Po tomto hnojivu porostou tak, že nebudete stíhat sklízet
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:25
4 min
Konec klasickým bojlerům. Češi objevili nový způsob ohřevu vody, který je až o 70 % úspornější
FVE.info
dnes, 04:21
4 min
Nejlepší střelec reprezentace skončil z minuty na minutu. Kollera zlomila zranění, rekord drží dál i po 15 letech
SportyŽivě
dnes, 04:18
3 min
Horní kuchyňské skříňky mizí z moderních interiérů. Nový trend dělá kuchyň vzdušnější
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:18
2 min
Reklama
Cukeťáky mizí z talíře rychleji než cukety ze zahrady: Křupavé placičky zachrání i obří letní úrodu
Cooky.cz
dnes, 04:17
3 min
Pekař radí Čechům: chleba nezplesniví ani netvrdne, když ho doma skladujete v 1 věci
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:17
3 min
Ta s ohněm v očích. Bejlek připomíná filmové hvězdy, řeší se i chování Sabalenkové
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 04:16
Důchody v roce 2027: Dohady ohledně zvyšování pokračují. Tyto zásadní změny se týkají každého
Světkreativity
dnes, 04:13
2 min
Obyčejná „petruška“ neboli petržel nabízí překvapivé využití. Připravte si z ní šťávu představující skutečný zdroj zdraví
Zdravestravovani.eu
dnes, 04:13
2 min
Reklama
Školní rok 2026/27 přehledně: Rodiče a děti se mohou těšit na spoustu prodloužených víkendů
Světkreativity
dnes, 04:12
2 min
Servisní technik varuje: tenhle český zvyk brutálně zkracuje životnost pračky. Dělá ho i 70 % Čechů a vůbec to neví
PrimaProstor.cz
dnes, 04:11
4 min
Tento symbol ventilátoru na troubě mate mnoho lidí. Neznamená totéž, co běžný horkovzduch
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:11
3 min
Retro kvíz o českých seriálech z doby před revolucí: Zjistěte, zda vám stále slouží paměť pomocí 10 otázek
In-lifestyle.cz
dnes, 04:10
3 min
1 psí rok se ve skutečnosti nerovná 7 lidským: Vědci zbořili jeden z nejstarších mýtů a odhalili mrazivou pravdu
Světkreativity
dnes, 04:10
2 min
Reklama
Reklama
Pytle plné peněz. Ukrajinská korupční kauza míří na Zelenského „vnitřní kruh”
Páteční večer přinese přechod extrémně silné bouřky přes část republiky
Co nás čeká v příštích 10 letech: 20 událostí, kterých se obávat – i na které se dá připravit
Noc, kdy se Československo probudilo do okupace. Takhle vypadal srpen 1968
Citroëny jezdí zadarmo, VW Golf stojí pod 600 tisíc. Značky se předhánějí v obřích slevách
Reklama
Reklama