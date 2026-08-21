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Syn Ivety Bartošové má nový hudební projekt. Artur Štaidl spojil potomky nejslavnějších muzikantů Česka

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Artur Štaidl se vrací k hudbě jinak, než by mnozí čekali. V projektu Bananazz spojil síly s dalšími potomky slavných jmen.
Fotografie Artura Štaidla

Fotografie Artura Štaidla

Zdroj: Foto: Nextfoto, Artur Štadil na Grand opening baru Zlatý strom
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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