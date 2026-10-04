Sylvester Stallone po letech promluvil o telefonátu o úmrtí syna. Volal mu muž, kterého nikdy neviděl

Sylvester Stallone se před pár dny vrátil k úmrtí svého prvorozeného syna Sage. Ten zemřel v létě 2012 ve věku šestatřiceti let na zástavu srdce. Stallone v nových rozhovorech popsal, jak chladně se zprávu po telefonu dozvěděl a proč ho po pohřbu dohnaly pocity viny. Promluvil také o tom, jak se jejich skutečné rodinné spory kdysi promítly přímo před kamery během natáčení pátého dílu Rockyho.
Zpráva od matčina manžela
V červenci 2012 našla policie Sage Stalloneho mrtvého v jeho domě v Los Angeles. Zprávu tehdy šestašedesátiletému herci oznámil po telefonu třetí manžel jeho matky Jackie Stallone, lékař Stephen Levin. Stallone ho do té doby nikdy osobně nepotkal.
V rozhovorech pro The New York Times a Page Six Stallone letos na podzim zavzpomínal, že zrovna psal scénář, když mu zazvonil telefon. Zpráva od neznámého muže byla velmi stručná a neosobní. „Zavolal mi a řekl: Slyi, je pryč. Sage zemřel. Je mi to líto. A zavěsil,“ popsal Stallone průběh hovoru. Podle jeho slov se volající nezeptal, jestli nepotřebuje pomoct, a celá situace působila naprosto chladně.
Po prvotním šoku začal organizovat pohřeb a řešit praktické záležitosti se Sageovou matkou a svou první ženou Sashou Czack. Zhruba týden podle svých slov dokázal běžně fungovat a nápor povinností mu nedovolil situaci naplno vstřebat. Poté ale zůstal sám ve svém pokoji a zavalily ho emoce.
„Vyšel ze mě nářek, jaký jsem předtím ani potom nikdy neslyšel. Byla v tom jen bolest, smutek a vina,“ řekl Stallone. Začaly ho trápit myšlenky, jestli nemohl tragédii nějak zabránit. „Člověk má spoustu pocitů viny. Říká si, co jsem mohl udělat, jestli jsem tam měl být, nebo co by se stalo, kdybych šel doprava místo doleva,“ dodal.
Léky na zuby, nebo nemocné srdce
Příčinou úmrtí šestatřicetiletého Sage bylo onemocnění koronárních tepen, které vedlo k infarktu. Stallone v aktuálním rozhovoru přiznal, že o synově vážném zdravotním stavu vůbec nevěděl. „Neměl jsem tušení, že má nemoc, kterou byste čekali spíše u člověka ve velmi pokročilém věku,“ uvedl s tím, že jeho syn byl velmi laskavý člověk a měl před sebou skvělou budoucnost.
Bezprostředně po nalezení těla ovšem nebylo jasné, co se přesně stalo. Stallone si dokonce najal soukromé detektivy. Server TMZ tehdy napsal, že policie našla v pokoji sáčky s bílým práškem. Látka ale nakonec s úmrtím nesouvisela. U postele leželo také větší množství prázdných lahviček od léků proti bolesti na předpis.
Sasha Czack krátce po synově smrti promluvila pro list New York Post a vyjádřila domněnku, že se Sage neúmyslně předávkoval analgetiky. Dva týdny před smrtí totiž podstoupil náročný stomatologický zákrok a trhání pěti zubů naráz. „Říkala jsem mu, ať si nenechává vytáhnout víc než jeden zub najednou. Slyšela jsem o lidech, kteří po takových zákrocích zemřeli. Musel si na to vzít léky proti bolesti,“ vysvětlovala tehdy matka. Až pozdější lékařská zpráva definitivně potvrdila skrytou srdeční vadu.
Skutečné hádky ve filmu
Vztah mezi otcem a synem býval dříve velmi napjatý. Stallone měl se Sashou Czack ještě mladšího syna Seargeoha, kterému v roce 1982 ve třech letech diagnostikovali autismus. Stallone věnoval hodně času kariéře a Sage se cítil odstrčený.
To se naplno projevilo během natáčení filmu Rocky V z roku 1990. Sage v něm hrál Rockyho syna Roberta, který otci vyčítá, že se více věnuje cizímu boxerovi než vlastní rodině. Sage v roce 1996 v rozhovoru pro časopis People přiznal, že filmové hádky přímo vycházely z reality. „Když jsem na něj křičel, že se mnou ani s mámou nikdy netrávil čas, byla to pravda. Díval jsem se otci do tváře a opravdu jsem to říkal přímo jemu,“ popsal tehdy Sage.
Společné natáčení nakonec jejich vztahu pomohlo, protože si dokázali staré křivdy vyříkat. Usmířili se a byli prý ochotní pro sebe udělat cokoliv. Sám Sylvester Stallone v dokumentu Sly z roku 2023 potvrdil, že do tehdejšího scénáře promítl vlastní selhání. Rodinu podle svých slov často odsouval kvůli práci a mělo to vážné následky.
Stallone má z nynějšího manželství s Jennifer Flavin ještě tři dcery, třicetiletou Sophii, osmadvacetiletou Sistine a čtyřiadvacetiletou Scarlet. Smrt z okruhu nejbližších navíc neřešil po telefonu pouze jednou. Později mu zavolali také zprávu o úmrtí jeho matky Jackie Stallone. V tu chvíli zrovna hrál golf. Se svou matkou si nerozuměl, popsal ji jako velmi nezralou ženu, která toužila být hvězdou. Působila mimo jiné jako astroložka a umělkyně na hrazdě, ale o své děti a vnoučata nejevila zájem. Stallone se posléze ani nezúčastnil jejího pohřbu.
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