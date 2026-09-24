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Sýkora čekal na kemp, který ho měl přiblížit NHL. Jedno zranění mu může vzít skoro celou sezonu

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Adam Sýkora bude po zranění ze zápasu s New Jersey chybět čtyři až pět měsíců. Slovenský útočník přitom vstupoval do kempu Rangers s reálnou šancí bojovat o místo v zahajovací sestavě. Pro mladého hráče není největším problémem samotná rehabilitace, ale měsíce, během nichž nebude moci ukázat, kam se jeho hra posunula.
Sýkora čekal na kemp, který ho měl přiblížit NHL. Jedno zranění mu může vzít skoro celou sezonu

Sýkora čekal na kemp, který ho měl přiblížit NHL. Jedno zranění mu může vzít skoro celou sezonu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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