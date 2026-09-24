Sýkora čekal na kemp, který ho měl přiblížit NHL. Jedno zranění mu může vzít skoro celou sezonu

Zranění hvězdy a zranění prospekta mohou mít stejnou délku a úplně jiný dopad. Adam Sýkora bude New York Rangers chybět čtyři až pět měsíců po zranění dolní části těla, které utrpěl během přípravného utkání s New Jersey. Dvaadvacetiletý slovenský útočník byl po souboji v rohu vyveden z rovnováhy, nepříjemně narazil do mantinelu a z ledu musel s pomocí. Samotné čtyři měsíce by byly špatnou zprávou kdykoli. Pro Sýkoru přišly v možná nejhorší fázi kariéry.
Rangers ho konečně začali posuzovat jako hráče pro NHL
Sýkora minulou sezonu zakončil jedenácti zápasy za Rangers. Dal tři góly, přidal asistenci a po návratu z Hartfordu ukázal dost na to, aby do letošního kempu vstupoval s reálnou šancí bojovat o opening-night roster. V AHL předtím nasbíral 29 bodů v 62 utkáních. To je okamžik, kdy mladý hráč nepotřebuje jen trénovat. Potřebuje hrát.
Klub se musí podívat, jestli rychlost, práce bez puku a produktivita z farmy fungují také proti plnohodnotným sestavám NHL. Potřebuje desítky malých důkazů, z nichž se postupně skládá důvěra trenérů. Sýkora místo toho stráví velkou část sezony rehabilitací.
Čas je pro prospekta jiný druh měny
Etablovaný třicetiletý hráč se po dlouhém zranění vrací k roli, kterou už má vybudovanou. Klub ví, co umí, a čeká, až se k tomu vrátí. Mladík podobný luxus nemá.
Sýkora stále soutěží s dalšími hráči své generace, s novými draftovanými prospekty i s lidmi, které Rangers mohou přivést během sezony. Zatímco on bude léčit tělo, ostatní budou sbírat zápasy a trenérské důvěře dodávat nové informace. To neznamená, že jeho šance na NHL zmizela. Znamená to ale, že se její časová osa výrazně komplikuje.
Návrat v lednu nebo únoru navíc není stejný jako zdravý zářijový kemp
Pokud se prognóza naplní, Sýkora se může vracet hluboko během základní části. Tou dobou už bude sestava Rangers vytvořená, role rozdělené a trenéři budou reagovat na úplně jiné problémy než v kempu.
Mladý hráč se potom nevrací do otevřeného konkurzu. Vrací se do rozjetého týmu a musí si prostor vzít od někoho, kdo ho několik měsíců držel. To je podstatně těžší situace.
Přesto už jednu důležitou věc dokázal před zraněním
Rangers ho nezařazovali mezi hráče, kterým stačí „dobrý rok na farmě". Do přípravy vstupoval s legitimní možností dostat se do NHL už na začátku sezony. To je něco, co dlouhá absence sama o sobě nemaže. Klub už ví, že se přiblížil. Jen teď nebude několik měsíců vědět, zda dokázal udělat další krok.
A právě proto je pro Sýkoru zranění tak nepříjemné. Neodsunulo mu jen první zápasy nové sezony. Vzalo mu období, kdy měl Rangers ukázat, že už nemusí být jejich hráčem budoucnosti. Mohl být hráčem současnosti.
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Zdroje: NHL – Sykora out 4-5 months for Rangers with lower-body injury [1], New York Post – Adam Sykora out 4-5 months in crushing injury blow [2].