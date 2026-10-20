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Šwiateková odstoupila a přišla o Turnaj mistryň. Muchová potřebuje splnit jednu podmínku a zahraje si mezi elitou

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Iga Šwiateková kvůli potížím s levým stehnem odstoupila z Ning-po a bodově už Karolínu Muchovou nedožene. Češku od Turnaje mistryň dělí jediný scénář.
Šwiateková odstoupila a přišla o Turnaj mistryň. Muchová potřebuje splnit jednu podmínku a zahraje si mezi elitou

Šwiateková odstoupila a přišla o Turnaj mistryň. Muchová potřebuje splnit jednu podmínku a zahraje si mezi elitou

Zdroj: Wimbledon.com
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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