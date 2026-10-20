Šwiateková odstoupila a přišla o Turnaj mistryň. Muchová potřebuje splnit jednu podmínku a zahraje si mezi elitou

Zpráva přišla 20. října, ještě než Šwiateková v Ning-po odehrála jediný míček. Nasazená dvojka měla po volném losu nastoupit proti Marii Bouzkové, místo toho turnaj Ningbo Open zveřejnil její prohlášení: v posledních týdnech cítí problém s levým stehnem a dává přednost odpočinku a zotavení. Pro Karolínu Muchovou je to zásadní zpráva. Jedna ze dvou soupeřek v boji o poslední volné místo na WTA Finals tím z výpočtů prakticky vypadla a zbyla jediná, Marta Kosťuková. Muchová přitom v Ning-po vůbec nehraje. O jejím postupu rozhodují cizí rakety.
Proč už Šwiateková Muchovou nedožene
Před turnajem v Ning-po měla Muchová v žebříčku Race to the Finals 4 735 bodů a Šwiateková 4 189. Rozdíl činil 546 bodů. Tak velkou ztrátu lze smazat jen několika velkými výsledky a Polka jednu ze dvou zbývajících příležitostí právě vzdala.
Zbývá jí teoreticky Tokio, poslední turnaj kategorie WTA 500 v sezoně, který se hraje od 26. října do 1. listopadu. Vítězka tam bere 500 bodů. I kdyby Šwiateková v Japonsku navzdory potížím se stehnem vyhrála, dostala by se na 4 689 bodů. Na Muchovou by jí chybělo 46.
WTA i agentura AP zatím volí opatrnou formulaci, že Polka svou šanci „snížila“. Podle našeho přepočtu dostupných bodů je to ale víc než snížení. Šwiateková Muchovou předstihnout nemůže.
Oficiální rozbor WTA přitom stanovil dvojí podmínku, za které si Muchová poslední místo zajistí: Šwiateková nesmí v Ning-po do čtvrtfinále a Kosťuková nesmí do finále. První část se splnila bez jediného odehraného gamu.
Stehno, které se ozývalo už ve Wuhanu
Odstoupení nepřišlo z čistého nebe. Už o týden dřív ve Wuhanu si Šwiateková v semifinále proti krajance Maje Chwalińské vyžádala lékařské ošetření. Po prohraném zápase přiznala, že bolest v kvadricepsu cítila od začátku turnaje a o odstoupení přemýšlela už po utkání s Magdou Fręchovou. V semifinále to podle jejích slov bylo prostě příliš.
Přesná diagnóza ani předpokládaná délka pauzy zveřejněné nebyly. Jisté je jen to, že jde o přetrvávající potíže s levým stehnem, které se táhnou několik týdnů. Profil hráčky na webu WTA ji nyní vede jako neaktivní.
Sportovně jde o výraznou ztrátu. Šwiateková je šestinásobná grandslamová šampionka, bývalá světová jednička a vítězka Turnaje mistryň z roku 2023. V posledních letech k němu patřila stejně samozřejmě jako konec sezony. Loni ještě skončila jako světová dvojka se třemi tituly včetně Wimbledonu. Letos je podle profilu WTA devátá, má bilanci 39 výher a 15 porážek a jediný titul, ten z Toronta. Přišel po jedenácti měsících čekání a už v září ji WTA počítala mezi hráčky na hraně postupu. Zranění tak jen dopsalo příběh sezony, ve které Polce chyběly velké tituly.
Kosťuková: jediná, kdo ještě může všechno otočit
Zbývá Marta Kosťuková. Ukrajinka má v Race 3 920 bodů a na Muchovou ztrácí 815. To je hodně, ale dva turnaje WTA 500 dávají dohromady až tisíc bodů. Proto je ve hře.
Matematika jejího stíhání je jednoduchá a nemilosrdná:
|Výsledek Kosťukové
|Body navíc
|Stačí na Muchovou?
|Semifinále Ning-po + titul v Tokiu
|195 + 500 = 695
|Ne
|Finále Ning-po + titul v Tokiu
|325 + 500 = 825
|Těsně ano
|Titul v Ning-po + finále v Tokiu
|500 + 325 = 825
|Těsně ano
|Titul v Ning-po + titul v Tokiu
|1 000
|Ano
Podle našeho výpočtu tedy Kosťuková potřebuje minimálně jedno finále a jeden titul, a to ve dvou po sobě jdoucích týdnech. Rezerva by činila deset bodů, takže by se ještě mohlo projevit, které starší výsledky jí v součtu Race vypadnou. Z tabulky ale plyne hlavní věc, kterou potvrzuje i WTA: pokud Kosťuková v Ning-po nedojde do finále, má Muchová místo jisté.
Kosťuková nastupuje do 2. kola ve středu 21. října. Turnaj v Ning-po vrcholí v neděli 25. října. Rozhodnutí tedy může přijít kdykoli během týdne, nejpozději v semifinále. Každá porážka Ukrajinky před finále pošle Muchovou do Kalifornie.
Pro Muchovou je to podle nás prakticky mečbol, který nedrží v ruce. Nerozhoduje její forma ani její zápas, ale to, jestli Kosťuková zvládne dva týdny téměř bez zaváhání. Takové série v ženském tenise vídáme, jenže ne často.
Konzistence, která by konečně dostala odměnu
Muchová nemá za sebou sezonu jednoho velkého titulu, který by ji katapultoval mezi nejlepší. Body skládala průběžně, turnaj po turnaji, a právě to ji drží na osmém místě Race. Pokud se postup potvrdí, bude to ocenění vytrvalosti, nikoli jednoho výkyvu nahoru. U hráčky, jejíž kariéru léta brzdila zranění, to podle nás váží o to víc.
WTA Finals se letos hrají od 8. do 15. listopadu v Indian Wells Tennis Garden v Kalifornii na tvrdém povrchu. Startuje osm singlistek a osm deblových párů. Hráčky se rozdělí do dvou čtyřčlenných skupin a dvě nejlepší z každé postupují do vyřazovací části. Kvalifikační pravidla navíc myslí na grandslamové šampionky: prvních sedm z Race postupuje automaticky, osmé místo může připadnout nejvýše postavené vítězce grandslamu mezi 8. a 20. místem.
Česká stopa by byla výrazná. Linda Nosková má místo ve dvouhře jisté jako letošní wimbledonská šampionka, Kateřina Siniaková patří s Taylor Townsendovou mezi první kvalifikované deblové páry. S Muchovou by tak v Indian Wells byly tři Češky: dvě ve dvouhře, jedna ve čtyřhře. Podle WTA bude mít Česko alespoň jednu singlistku na Turnaji mistryň ve 13 z posledních 15 ročníků.
V Česku turnaj vysílá CANAL+, který má práva i na turnaje WTA 1000 a WTA 500. Zápasy z Ning-po, včetně těch, které rozhodnou o Muchové, běží na kanálu CANAL+ Sport 2, dostupném například přes Skylink Live TV nebo balíčky CANAL+ a KOMBI+.
Bouzková dostala nový los
Odstoupení Šwiatekové zamíchalo i s další Češkou. Marie Bouzková v 1. kole porazila Kamillu Rachimovovou 6:4, 6:4 a chystala se na bývalou světovou jedničku. V aktualizovaném pavouku se ale místo Polky objevila Anastasija Zacharovová.
Pro Bouzkovou je to výrazně příznivější situace. Místo nasazené dvojky a šestinásobné grandslamové šampionky ji čeká soupeřka, která se na toto místo dostala až po změně pavouku. Cesta do čtvrtfinále se jí otevřela.
Muchová teď může jen čekat a sledovat výsledky Kosťukové z Číny. Šwiateková, která ještě před třemi lety v Cancúnu zvedala trofej pro vítězku, letošní listopad stráví léčením stehna. A místo mezi osmi nejlepšími hráčkami roku je na dosah tenistce, která si ho tentokrát vybojovala vytrvalostí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář