Švýcaři skupují tyhle váhy z první republiky a platí za ně až 20 000 Kč. V Česku stojí zapomenuté ve spížích

Kdejaká domácnost má někde vzadu odloženou těžkou litinovou váhu se dvěma miskami a hrstkou drobných závaží. Bere se jako veterán do sběru, jenže právě po takových kusech dnes sběratelé aktivně pátrají a nejlepší meziválečné exempláře mění majitele za sumy, které by k zaprášené věci ze spíže nikdo nepřiřadil. Poptávka přitom nekončí u našich hranic, mechanické váhy shánějí nadšenci po celé Evropě.
Co dělá z obyčejné váhy poklad
Odhadovat hodnotu podle roku výroby je omyl, do kterého spadne skoro každý. Mnohem víc rozhoduje, jestli je váha úplná. Nejcitlivější je miska, která se u většiny kusů dávno poztrácela, a jakmile chybí, cena rychle klesá.
„Největší cenu na váhách mají originální misky, protože ty se velmi často nedochovaly,” uvedl pro magazín Květy brtnický sběratel Stanislav Hudeček. Kompletní kus se pak podle něj prodá klidně za čtyřnásobek pouhého těla.
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Podobně ošidná jsou závaží. Z desetidílné sady jich obvykle přežije sotva půlka a leckdy nezůstane ani jediné. Dochovaná krabice s kompletní sestavou měrek posouvá hodnotu úplně jinam. Připlatí se i za zřetelný cejch a značku, cena s nimi naroste o polovinu.
Které značky ženou cenu nahoru
Výrobce zjistíte snadno, jeho jméno bývá odlité rovnou do těla nebo vyražené na kovovém štítku. Domácí produkci táhly litinové kusy s mosaznou miskou. Největší jméno má Kamor, jehož jazýček ve tvaru ptačí hlavy vynesl těmto vahám přezdívku „kačenky”; kompletní kousek se závažím stojí kolem 2 500 korun. Zdobný Sfinx s egyptskými motivy vyjde v plné sadě zhruba na 2 800 korun, prostší modely typu Miros se drží kolem 700 korun.
Zajímavé jsou i zahraniční manufaktury. Německá značka Bizerba se u kusů z konce dvacátých let na dražbách šplhá na osm až dvanáct tisíc korun, dobré jméno má i Soehnle. Britská jednomisková Family Scale se v pěkném stavu blíží 3 500 korunám.
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Špičku obsazují nejstarší a nejbohatěji zdobené kousky. Za mosaznou váhu s ozdobnými rameny, starou přes sto let, si prodejci účtují kolem 15 000 korun. Prvorepubliková váha dochovaná i s krabicí a celou sadou závaží přeskočí hranici 20 000 korun a skvosty z časů monarchie, laděné do secese nebo biedermeieru, se v dražbách objeví až za 30 000 korun. Většina běžných domácích vah se přesto prodá za několik set až pár tisíc korun, jak dokládají bazarové inzeráty.
Padělky a špatné opravy srážejí cenu
Jak ceny stoupají, množí se i napodobeniny. Padělek prozradí hned několik věcí:
v ruce je znát nižší hmotnost, novodobé odlitky se totiž lijí z lacinějších slitin; povrch působí příliš uhlazeně a chybí mu drobné nerovnosti pravého kovu; ražba cejchu bývá mělká a rozpitá, kdežto originál ji má ostrou a čitelnou. Přečtěte si také: Sousedka nevěřila, že tyhle buchty peču z 1 věci, kterou má doma každý. Na posvícení byly pryč jako první a recept jsem psala na ubrousek
Ještě víc než napodobenina cenu srazí amatérská oprava. Přelakované tělo, mosaz vyleštěná do zrcadla nebo vsazená cizí miska připraví váhu klidně o třetinu ceny. Původní patinu proto radši nechte být, zkušený obchodník každý zásah odhalí hned. K očištění stačí suchá utěrka, jakýkoli přípravek litině i smaltu spíš ublíží.
Proč se babiččiny váhy zase nosí
Za obnoveným zájmem nestojí pouhá nostalgie. Hodně přihrává móda retro bydlení, protože ozdobný litý kov sluší strohé městské lince i venkovské chalupě a řada kupujících pořizuje váhu rovnou jako dekoraci, aniž by na ní kdy vážila.
Část zájemců kupuje starou váhu do retro interiéru kvůli vzhledu a nikdy na ní nic neváží. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhým lákadlem je prakticky nezničitelná konstrukce. Mechanismus si vystačí se zemskou tíží a žádnou baterii nepotřebuje, takže dobrý kus slouží bez poruchy i po sto letech. Jeho základ položil roku 1669 francouzský matematik Gilles de Roberval a o generace později ho vypiloval jeho krajan Joseph Béranger. Sama myšlenka je ovšem daleko starší a její kořeny sahají až do starověkého Egypta.
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Většina obchodu se přesunula na internet. Zájemce seženete na aukčních portálech, u starožitníků a v zájmových skupinách sběratelů. Než si řeknete o cenu, prolistujte skončené dražby srovnatelných kusů a uvidíte reálné částky. Značku výrobce hledejte zespodu na podstavci, případně z boku na vahadle. A dochovala-li se k váze dobová fotka z kuchyně nebo víte, komu patřila, nezahazujte to. Prokazatelná historie kusu má při určování ceny čím dál větší slovo a právě o takové váhy sběratelé stojí nejvíc.
Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/mate-doma-starou-kuchynskou-vahu-ceny-stoupaji-a-sberatele-nabizeji-i-desetitisice-20260608-8712.html, https://brunetavkuchyni.cz/v-kuchyni-po-babicce-stoji-nenapadna-vec-za-20-000-kc-kupecka-vaha-z-prvni-republiky-se-prodava-rychleji-nez-zlato/, https://www.stoplusjednicka.cz/vazeni-v-promenach-casu-kde-vzniky-prvni-vahy-kdo-je-autorem-indexu-telesne-hmotnosti, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/starozitne-vahy/, https://www.tiscali.cz/stara-kuchynska-vaha-se-zavazimi-po-babicce-neni-harampadi-sberatele-za-zachovale-kusy-plati-i-15-000-kc-700342