Švýcaři nevytápějí domy tepelným čerpadlem, ale betonem. Technologie z 90. let jim v létě i v zimě šetří tisíce ročně

Když v roce 1993 dokončili budovu DOW v Horgenu u Curychu, inženýr Robert Meierhans do železobetonových stropních desek zabudoval vodní okruhy. Beton přestal být pouhým nosným prvkem a proměnil se ve velkoplošný sálavý akumulátor, který v zimě rovnoměrně hřál a v létě pohlcoval přebytečné teplo z kanceláří. Princip zní jednoduše: potrubím proudí voda o mírné teplotě, beton ji díky své hustotě a vodivosti vstřebá a pozvolna předává energii do interiéru. Tato technologie, označovaná zkratkou TABS (z anglického Thermally Activated Building Systems, česky temperování betonového jádra), se od té doby rozšířila do tisíců staveb po celé Evropě. A má pádné důvody, proč ji brát vážně i u nás.
Jak beton dokáže topit a zároveň chladit
Představte si strop mezi dvěma podlažími. Uvnitř betonové desky, zhruba v neutrální ose, leží smyčky plastového potrubí. V topné sezóně jimi koluje voda ohřátá na pouhých 27–29 °C, tedy výrazně méně, než vyžadují klasické radiátory. Beton teplotu absorbuje a sálá ji do místnosti pod i nad sebou. V létě se proces obrací: přes noc se deskou prožene voda ochlazená třeba na 18–20 °C, beton se „nabije chladem“ a přes den tiše pohlcuje solární zisky i odpadní teplo z přístrojů a lidí. Podle případové studie IEA zvládla budova v Horgenu pokrýt zhruba dvě třetiny chladicí sezóny pouhým nočním volným chlazením bez kompresoru.
Klíčová vlastnost betonu, obrovská tepelná setrvačnost, tu paradoxně hraje ve prospěch komfortu. Teplota v místnosti nekolísá skokově, ale mění se pozvolna, řádově v hodinách. Žádný hluk ventilátoru, žádný průvan z vyústky. Sálavé teplo navíc lidské tělo vnímá příjemněji než proudění ohřátého vzduchu.
Proč TABS šetří energii tam, kde klasické systémy selhávají
Úspornost temperování betonového jádra neplyne z jednoho triku, ale ze souběhu několika výhod:
- Nízké provozní teploty – voda v okruzích se pohybuje blízko pokojové teplotě, což dramaticky zvyšuje účinnost tepelných čerpadel a geotermálních vrtů. Každý stupeň navíc u přívodu znamená vyšší spotřebu zdroje; TABS tuto přirážku minimalizuje.
- Posun špičkové zátěže – beton se „dobíjí“ v noci, kdy je elektřina levnější a venkovní vzduch chladnější. Denní energetická špička se tak zplošťuje.
- Volné chlazení – v přechodných obdobích a chladnějších nocích stačí prohnat vodu přes zemní vrt nebo výměník bez spuštění kompresoru. Strojní chlazení nastupuje jen při extrémních vedrech.
- Menší dimenzování zdrojů – protože beton vyrovnává výkyvy, nemusí kotelna ani chladicí stroj pokrývat krátkodobé špičky. Zdroj může být menší a pracovat rovnoměrněji.
Konferenční materiál projektu Hybrid GEOTABS vyčísluje úspory energie oproti konvenčním soustavám v rozmezí 20 až 71 procent; rozptyl je široký, protože záleží na klimatu, kvalitě obálky budovy i zvoleném referenčním systému. Bezpečné je říct, že v dobře navržené novostavbě s geotermálním zdrojem patří TABS k nejúspornějším emisním systémům na trhu.
České stavby, kde beton už dávno temperuje
Myšlenka sálavého vytápění zabudovaného do betonové podlahy sahá přinejmenším k Franku Lloydu Wrightovi a jeho usonianským domům z roku 1936. Moderní TABS ji ovšem posunul do stropních desek, rozšířil o chlazení a propojil s digitální regulací. A v Česku už funguje.
Nejviditelnějším tuzemským příkladem je pražská centrála ČSOB. Pod podlahami a ve stropech se vine přibližně 350 kilometrů potrubí PE-Xa napojených na 173 geotermálních vrtů hlubokých 150 metrů. Tepelná čerpadla dodávají energii, betonové jádro ji akumuluje a distribuuje. Menší, ale neméně zajímavou referencí je Vědecká knihovna v Českých Budějovicích, kde 700 metrů čtverečních systému Contec ON udržuje vnitřní teplotu v pásmu 20 až 26 °C, bez viditelných rozvodů, bez hluku, bez průvanu.
Pro rodinné domy s monolitickým litým stropem nabízí výrobce GF Uponor variantu Contec ON, která se integruje přímo do konstrukce během betonáže. Podmínka je jasná: návrh musí vzniknout v rané fázi projektu, kdy se koordinuje statika, armování, rozvody i regulace. Dodatečná instalace do hotového domu prakticky nepřipadá v úvahu, potrubí je součástí nosného prvku.
Kde TABS naráží na limity a co s tím
Každý systém má hranice a temperování betonového jádra nevyjímaje. Výkon těžkých TABS se pohybuje kolem 40–50 W na metr čtvereční. Při náhlém solárním zisku, třeba odpoledním sluncem skrz prosklenou fasádu, reaguje masivní deska pomaleji než fan-coil nebo split. Proto se v praxi TABS často kombinuje s doplňkovým systémem pro špičkové situace: radiátory, stropními panely nebo řízeným větráním s odvlhčením.
Právě odvlhčení je v chladicím režimu zásadní. Pokud teplota povrchu betonu klesne pod rosný bod, hrozí kondenzace. Chytrá regulace proto hlídá vlhkost a upravuje teplotu přívodu, případně spolupracuje s ventilací, která vzduch vysuší dříve, než se vlhkost usadí na stropě.
Dalším praktickým detailem je zakrytí stropu. Akustické podhledy, koberce nebo plovoucí podlahy s vyšším tepelným odporem mohou snížit výkon TABS až o 30 procent. Architektonická čistota, odkrytý betonový strop, tu tedy plní i energetickou funkci.
Komu se vyplatí stavět s betonovým akumulátorem
TABS dává největší smysl v novostavbách s monolitickou betonovou konstrukcí, kvalitní obálkou a nízkoteplotním zdrojem, ideálně geotermálním vrtem nebo tepelným čerpadlem. Ve švýcarském Stettfurtu stojí rodinný dům, který celý rok vytápí i chladí výhradně geotermální energií a zemním tepelným čerpadlem s přívodní teplotou pouhých 29 °C. Žádný kotel, žádná klimatizace, žádný komín.
V českém dotačním prostředí roku 2026 míří program Nová zelená úsporám primárně na tepelná čerpadla a zateplení, nikoli na TABS jako samostatnou položku. Investice do temperování betonového jádra se tak „sveze“ s rozpočtem na konstrukci a zdroj, a právě v tom spočívá její ekonomická logika. Betonový strop stavíte tak jako tak; potrubí v něm přidá náklady, ale ušetří radiátory, konvektory a část výkonu chladicího stroje. Návratnost se podle scénářů hybridních GEOTABS pohybuje od zhruba deseti let po více než dvacet pět; rozhodují místní podmínky, ceny energií a míra využití volného chlazení.
Životnost samotných okruhů v betonu výrobce uvádí na více než padesát let. Potrubí se před zalitím tlakově zkouší na 4–6 barů, opatřuje kyslíkovou bariérou a po zabetonování zůstává prakticky bezúdržbové. Servis se soustředí na zdroj, čerpadla, rozdělovače a řídicí elektroniku.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková