Švýcaři dostanou Patriot nejdřív kolem roku 2032. Zakázku za pět miliard franků teď mohou Američané ztratit

Pět palebných jednotek Patriot bylo schváleno za 1,987 miliardy švýcarských franků, v přepočtu zhruba 52 miliard korun, a do Švýcarska měly dorazit v letech 2027 až 2028. V červenci 2025 Washington oficiálně oznámil, že dodávky přeřadí kvůli podpoře Ukrajiny. Zpoždění se nejprve odhadovalo na čtyři až pět let a postupně narostlo na pět až sedm. Kromě Ukrajiny se na něm podepsaly i americké závazky na Blízkém východě. Švýcarská armáda tak protivzdušnou obranu dlouhého dosahu, se kterou počítala ještě v tomto desetiletí, do jeho konce mít nebude.
Bern za Patriot znovu platí, jinak by riskoval nákup F-35A
První reakce Bernu byla tvrdá: pozastavil platby a od Američanů žádal vysvětlení. Dne 6. března 2026 pak Federální rada uložila ministerstvu obrany, aby prověřilo pořízení dalšího systému dlouhého dosahu. Zadání obsahovalo podmínku, která celou věc posouvá jinam než k prosté náhradě. Nový systém má být pokud možno vyráběn ve Švýcarsku nebo v Evropě, a to včetně střel a kritických komponent velení. Vláda tím mířila na závislost na jediném dodavateli, jediné dodavatelské trase a jediném politickém rozhodnutí ve Washingtonu.
V červnu 2026 Federální rada zvolila dvě cesty zároveň. Smluvní jednání o novém systému srovnatelné úrovně ochrany zahájila a kontrakt na Patriot nechala v platnosti, obnovila za něj platby a zapojila se do programu NSPA Patriot Support Partnership.
Důvod obnovení plateb vláda pojmenovala sama. Pozastavení by podle ní mohlo ohrozit i další americké zakázky, které Švýcarsko právě realizuje, konkrétně stíhačky F-35A a náhradní díly pro letouny F/A-18.
Francouzský favorit s Patriotem už jednou prohrál
Švýcarské úřady konkrétní systémy veřejně nejmenují a mluví jen o „výrobcích z Francie, Izraele a Jižní Koreje“. Veřejnoprávní stanice SRF opakovaně označuje za francouzského favorita SAMP/T NG od konsorcia Eurosam/MBDA. Média dále spekulují o izraelských systémech David's Sling a Arrow a o jihokorejském L-SAM. Německý IRIS-T SLX podle SRF ze hry vypadl, protože je pořád ve vývoji. Americký kandidát na seznamu není žádný, takže druhá zakázka by šla mimo americký zbrojní průmysl celá.
SAMP/T už Švýcaři jednou posuzovali. V roce 2019 postoupil spolu s Patriotem do finální fáze programu Air2030 a prohrál, protože Patriot vyšel lépe v užitné hodnotě i v celkových nákladech. Od té doby vznikla nová generace a ta na začátku roku 2026 vstoupila do výzbroje Francie a Itálie.
Výrobce u SAMP/T NG uvádí radar s dosahem přes 350 kilometrů a s pokrytím celých 360 stupňů. Vzdušné cíle má systém podle něj zachytit na vzdálenost přes 150 kilometrů. Patriot ve švýcarské konfiguraci s raketami PAC-3 MSE má palebný dosah výrazně přes 50 kilometrů a výškový dosah přes 20 kilometrů. Rozdíl v dosahu záchytu je tedy velký, jenže na evropské straně stojí jen deklarace výrobce a nezávislé ověření chybí. Jako rozhodující argument proto zatím neobstojí. Eurosam/MBDA navíc slibuje, že SAMP/T NG zničí i balistické cíle včetně hypersonických hrozeb. Patriot si podle dostupných údajů s balistickými střelami středního doletu poradí jen omezeně, dobře naopak zvládá letouny, drony, střely s plochou dráhou letu a řízené střely kratšího doletu.
Kolik by Švýcarsko za oba systémy dlouhého dosahu dalo?
Patriot už dnes stojí víc, než kolik se původně schválilo. Po doplnění raket PAC-3 MSE a přípravných položek uvádí projektová stránka ministerstva obrany investici 2,312 miliardy franků, tedy přibližně 60 miliard korun. Proti schválené částce je to nárůst o 325 milionů franků.
Oficiální cena druhého systému neexistuje. SRF v červenci 2026 informovala o prvním plánovacím odhadu kolem pěti miliard franků, tedy přes 130 miliard korun, a ministerstvo obrany tuto „řádovou“ kalkulaci potvrdilo. Odhad zahrnuje munici, logistiku i výcvik. Pokud se naplní, Švýcarsko dá za protivzdušnou obranu dlouhého dosahu dohromady přes 190 miliard korun. Druhý systém by tak stál víc než dvojnásobek dnešní ceny Patriotu, ovšem podle zveřejněných podkladů nejde poznat, zda obě částky zahrnují stejné položky.
Hlavní roli hraje čas. Patriot se z let 2027 až 2028 posunul nejdříve na začátek příští dekády, zhruba k roku 2032, kdežto SAMP/T NG už ve Francii a Itálii slouží. Průmyslové zdroje dřív mluvily o dodání do tří let od podpisu smlouvy, Eurosam ale tento termín později nepotvrdil. Nejsilnější argument pro evropský systém, tedy rychlost, tak zatím stojí na slibu, ke kterému se výrobce sám nepřihlásil.
Ministerstvo obrany má na závěrečnou zprávu čas do konce roku 2026
Druhý systém dlouhého dosahu by nevznikal izolovaně. V červenci 2025 Bern v rámci iniciativy ESSI podepsal kooperativní nákup pěti systémů IRIS-T SLM od německé firmy Diehl Defence, které tvoří střední vrstvu protivzdušné obrany. Nový systém by do této vícevrstvé architektury přibyl jako další patro.
Švýcarské hledání zapadá do širšího evropského pohybu. Evropská komise prosazuje v programu Readiness 2030 společné investice, sdílené nákupy a silnější vlastní obranný průmysl. Švýcarská bezpečnostní strategie z roku 2026 sama počítá s tím, že americká vojenská přítomnost v Evropě může slábnout. Česká armáda nezavádí ani Patriot, ani SAMP/T NG. Pro krátký dosah se opírá o izraelský SPYDER a dlouhodobě počítá s protivzdušnou obranou napojenou na integrovaný systém NATO NATINADS.
Federální rada si konečné rozhodnutí nechala na dobu, kdy budou smluvní jednání uzavřená. Ministerstvo obrany jí má výsledky předložit ve zprávě nejpozději do konce roku 2026.