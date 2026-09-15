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Svůj hlas nesnášela, přitom ji proslavil víc než krása. Valérie Zawadská brzy oslaví 68 a přiznala, že z důchodu nevyžije

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Sedminásobná vítězka TýTý v kategorii dabérka oslaví 19. září 68 let. V rozhovoru přiznala, že její penze nedosahuje ani poloviny průměrného ženského důchodu.
Valérie Zawadská

Valérie Zawadská

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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