Svůj hlas nesnášela, přitom ji proslavil víc než krása. Valérie Zawadská brzy oslaví 68 a přiznala, že z důchodu nevyžije

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Svůj hlas nesnášela, přitom ji proslavil víc než krása. Valérie Zawadská brzy oslaví 68 a přiznala, že z důchodu nevyžijePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Sedminásobná vítězka TýTý v kategorii dabérka oslaví 19. září 68 let. V rozhovoru přiznala, že její penze nedosahuje ani poloviny průměrného ženského důchodu.
Valérie Zawadská
Zdroj: Nextfoto
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