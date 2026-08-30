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Svítící zdi, nevysvětlitelný chlad a stín bez těla. Co vše skrývá Jihlavské podzemí a co natočil Stanislav Motl?

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Jedenáct metrů pod historickou dlažbou Masarykova náměstí v Jihlavě panuje hrobové ticho, vlhko a stálá teplota kolem osmi stupňů Celsia. Zatímco nahoře na povrchu…
V jihlavském podzemí

V jihlavském podzemí

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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