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Svítící zdi, nevysvětlitelný chlad a stín bez těla. Co vše skrývá Jihlavské podzemí a co natočil Stanislav Motl?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Jedenáct metrů pod historickou dlažbou Masarykova náměstí v Jihlavě panuje hrobové ticho, vlhko a stálá teplota kolem osmi stupňů Celsia. Zatímco nahoře na povrchu…
V jihlavském podzemí
Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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V pražské Bulovce se odehrála dramatická situace. Čtyřiadvacetiletá žena se v úterý 25. srpna ocitla s...
Na Domažlicku zemřel cizinec po nárazu auta do stromu. V kraji jde o třetí smrtelnou nehodu za víkend
Mezi Horním Metelskem a Horšovským Týnem zemřel dnes odpoledne řidič osobního auta. Cizinec vyjel do...
Chodíte spát s mokrou hlavou nebo drhnete vlasy ručníkem? Nenápadné zlozvyky v koupelně, kterými si nevědomky ničíte hřívu a zaděláváte na padání vlasů
Kupujete drahé šampony z lékárny, investujete stovky korun do vyživujících masek a olejů, ale vaše vlasy...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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- FOTO: Trojitá radost v Zoo Jihlava. Surikatí rodina se rozrostla o mláďata
- Fiala u Moravce: Nutella byla přešlap, Spolu jsme měli posílit. Samostatné ODS nevěří
- Najít školu bez bariér je problém, nová databáze pomůže handicapovaným dětem
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