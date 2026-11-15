Svetry, kabátky i zimní bundy pro psy. Některým plemenům oblečení pomáhá, jiným může být zbytečné

S příchodem chladnějšího počasí začínají majitelé psů přemýšlet, zda jejich čtyřnohý společník potřebuje při venčení další ochranu. Zatímco některá plemena se dokážou s nízkými teplotami vyrovnávat poměrně dobře, jiná mohou začít prochladávat mnohem rychleji.
Velkou roli hraje velikost psa, délka a hustota srsti, množství podkožního tuku, věk i zdravotní stav. Jinou odolnost vůči zimě může mít například zdravý dospělý pes s hustou podsadou a jinou drobný krátkosrstý pes, který většinu dne tráví ve vytápěném bytě.
Kabátek může být praktický zejména pro malé psy
Menší psi a některá krátkosrstá plemena mohou být vůči chladu citlivější. Při nízkých teplotách, silném větru nebo dešti jim vhodně zvolené oblečení může pomoci udržet tepelný komfort.
Neznamená to však, že by se měl každý pes automaticky oblékat při každém venčení. Záleží na konkrétním zvířeti a podmínkách. Pokud se pes třese, odmítá pokračovat v procházce, zvedá tlapky nebo vyhledává teplo, může to být známkou nepohodlí či prochladnutí.
V takové situaci je vhodné procházku zkrátit a zajistit mu odpovídající ochranu.
Při výběru rozhoduje střih a materiál
Oblečení by mělo především dobře sedět. Příliš těsný kabátek může omezovat pohyb předních končetin, zatímco volný model se může při chůzi posouvat nebo zachytávat o překážky.
Důležitá je také délka zad, obvod hrudníku a způsob zapínání. U psů s delší srstí je vhodné kontrolovat, zda se chlupy nezachytávají do zipů nebo suchých zipů.
Pro deštivé počasí může být užitečný nepromokavý materiál. V suchém chladném počasí zase může vyhovovat lehká zateplená vesta. Výrobek by však měl umožňovat přirozený pohyb a neměl by zvíře přehřívat.
Ozdobné oblečky nejsou vždy nejlepší volbou
Na trhu se objevují také nejrůznější kostýmy, mikiny s kapucemi nebo svetry s výraznými dekoracemi. Přestože mohou působit roztomile, některé detaily mohou být pro psa nepohodlné.
Problematické mohou být volně visící šňůrky, malé ozdoby nebo součásti, které lze snadno ukousnout a spolknout. Pozornost je potřeba věnovat také materiálům, které mohou způsobovat podráždění pokožky.
Pokud pes oblečení odmítá, snaží se ho neustále sundávat nebo se v něm pohybuje nepřirozeně, nemá smysl ho nutit pouze kvůli vzhledu.
V zimě nezapomínejte ani na tlapky
Ochrana před chladem nespočívá pouze v oblečení. V zimě mohou být problematické také posypové materiály na chodnících, led a dlouhodobý kontakt tlapek s mokrým povrchem.
Po návratu z procházky je vhodné tlapky zkontrolovat, případně opláchnout a osušit. U citlivých psů mohou být za určitých okolností užitečné také ochranné botičky, pokud je zvíře dobře snáší.
Při rozhodování o oblečení je proto lepší sledovat potřeby konkrétního psa než módní trendy. Správně zvolený kabátek může být užitečnou pomůckou, ale neměl by se stát překážkou přirozeného pohybu ani pohodlí zvířete.
hashtag.zoznam.sk, rspca.org.uk