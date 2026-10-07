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Světový rekordman nečekaně brzdí. Duplantis vynechá halovou sezonu i evropský šampionát

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Armand Duplantis udělal po mimořádně náročném roce nezvyklý krok. Švédský fenomén v roce 2027 kompletně vynechá halovou sezonu včetně mistrovství Evropy ve Valencii. Šestadvacetiletý světový rekordman chce dopřát tělu čas na regeneraci a veškerou energii směřovat k venkovní sezoně.
Světový rekordman nečekaně brzdí. Duplantis vynechá halovou sezonu i evropský šampionát

Světový rekordman nečekaně brzdí. Duplantis vynechá halovou sezonu i evropský šampionát

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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