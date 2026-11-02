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Svět oplakává atletickou mistryni Evropy. Zemřela ve 34 letech, pouhý týden po svatbě s milovaným partnerem

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Irská běžkyně Ciara Mageeanová, mistryně Evropy na 1 500 metrů, zemřela ve 34 letech na rakovinu střeva. Velkou svatební oslavu měla jen o týden dřív.
Svět oplakává atletickou mistryni Evropy. Zemřela ve 34 letech, pouhý týden po svatbě s milovaným partnerem

Svět oplakává atletickou mistryni Evropy. Zemřela ve 34 letech, pouhý týden po svatbě s milovaným partnerem

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.11.2026 11:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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