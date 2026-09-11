Svět není černobílý, hájí se trenér Baníku Skuhravý. Klub přivedl stopera Elbela, který dostal trest za korupci

Deset dní. Tolik uplynulo mezi chvílí, kdy Sigma Olomouc oznámila rozvázání smlouvy s Jakubem Elbelem, a momentem, kdy šestadvacetiletý stoper pózoval s dresem Baníku. Mezitím se odehrálo něco, co z běžného přestupu volného hráče udělalo nejdiskutovanější transakci české ligy podzimu 2026: Elbelovo jméno totiž figuruje v korupční a sázkařské kauze FAČR. A trenér Skuhravý na tiskové konferenci 10. září řekl větu, která fanouškovské sítě teprve pořádně rozhořela: „Korupční kauza je pro mě naprosto nepřijatelná. Ale svět není černobílý.“
Co přesně Elbel provedl, a za co byl potrestán
Rozdíl mezi původním podezřením a konečným verdiktem je klíčový, protože na něm Baník staví celou obhajobu.
4. května 2026 zahájila Etická komise FAČR s Elbelem řízení kvůli podezření, že na pokyn Daniela Černaje působil na spoluhráče Filipa Štěpánka, aby svým výkonem ovlivnil barážové dvojutkání Karviná–Vyškov z května a června 2024. Elbel tehdy patřil Sigmě Olomouc a vinu odmítal.
O tři měsíce později, 5. srpna 2026, padl finální trest: tříměsíční zákaz činnosti a pokuta 30 tisíc korun. Nikoli za ovlivnění utkání. Nikoli za úplatkářství. Konečná kvalifikace zněla „neoznámení disciplinárního přečinu“. Elbel věděl o pokusu manipulovat zápas, a nenahlásil to.
Pro srovnání, jak dopadli další aktéři téže kauzy:
|Aktér
|Trest
|Pokuta
|David Látal
|2 měsíce
|20 000 Kč
|Jakub Elbel
|3 měsíce
|30 000 Kč
|Samuel Šigut
|16 měsíců
|80 000 Kč
|Patrik Wehowský
|30 měsíců
|80 000 Kč
|František Chmiel
|30 měsíců
|120 000 Kč
|Jan Wolf
|12 let
|3 000 000 Kč
Elbel se pohybuje v pásmu „nenahlášení“, daleko od pásma přímé manipulace. Právě na tomto rozlišení Baník postavil svůj argument.
Proč zrovna Elbel, a proč zrovna teď
7. září 2026 Sigma Olomouc oficiálně oznámila, že se s Elbelem dohodla na rozvázání smlouvy. Hráč se stal volným agentem s možností podepsat kdekoli i po uzavření přestupového okna. Baník nemusel platit odstupné.
Sportovní manažer Michal Kordula na klubovém webu vysvětlil, proč do toho šli: levonohý stoper s rozehrávkou schopný hrát i levého beka je na českém trhu vzácný profil. Klub tvrdí, že případ detailně analyzoval ještě před podpisem, mluvil s hráčem i se seznámil s průběhem a výsledkem disciplinárního řízení.
Paradox celé transakce? Okamžitý sportovní přínos je minimální. Elbel doléčuje zranění a podle klubu má nejprve sbírat minuty v druholigovém B-týmu. Baník tedy otevřel reputační frontu kvůli hráči, který v áčku zatím ani nenastoupí.
Dvě věty, jeden rozpor
Skuhravého výrok z 10. září má dvě části, které spolu neklidně sousedí. První: „Korupční kauza je pro mě naprosto nepřijatelná.“ Druhá: „Svět není černobílý.“ Praktický překlad obou vět dohromady zní: nulová tolerance ke korupci jako princip, ale druhá šance pro hráče, jehož konečný verdikt nespadá do kategorie přímého ovlivňování.
Elbel přitom není jediný. V kádru Baníku už figuruje David Látal, potrestaný ve stejné kauze za totožný typ provinění, neoznámení přečinu. Skuhravý oba rámuje jako případy druhé šance. Vzniká tak vzorec: Baník neobhajuje nevinu, ale akceptovatelnou míru viny. Právně je to obhajitelné. Trest byl vykonán, žádné disciplinární omezení nebrání Elbelovi nastoupit.
Jenže fanoušci neměří přijatelnost paragrafem. Veřejná debata po oznámení přestupu ukázala rozporuplné až negativní reakce. Média popisují „otázky mezi fanoušky“ a fanouškovské sítě, které se po podpisu rozhořely. Organizovaný bojkot nebo protest se k 11. září 2026 nepodařilo dohledat, ale napětí je zřetelné.
Kde leží skutečné riziko
Baník si nastavil hranici přijatelnosti právně, podle konečného verdiktu, ne podle původního podezření. Z čistě formálního hlediska je pozice klubu konzistentní. Elbel nebyl potrestán za ovlivňování zápasů. Trest si odpykal. Může hrát.
Problém je jinde. Klub s jednou z nejsilnějších fanouškovských identit v české lize vědomě přijal hráče spojeného s největší domácí korupční kauzou. A udělal to ve chvíli, kdy sportovní návratnost je nejistá a reputační náklady okamžité. Pokud Elbel zůstane v B-týmu, téma postupně vyšumí. Pokud se prosadí do áčka, Baník bude muset rozhodnutí obhajovat znovu, a tentokrát před plným Městským stadionem.
Právní rámec dal Baníku prostor. Jestli ten prostor unese i důvěra fanoušků, rozhodne až tribuna.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner