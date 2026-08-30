Švestkový koláč ze špaldové mouky s makovou posypkou: I odlehčený moučník může chutnat skvěle

Jakmile začne sezona dozrávajících švestek, přichází u nás na řadu právě tenhle švestkový koláč ze s makovou posypkou. Vůně skořice je v něm znát hned po upečení a špaldové mouky maková posypka dává povrchu příjemnou křupavost. Hodí se na konec léta, ke kávě i jen tak na plech do kuchyně, odkud si někdo vždycky utrhne kousek.
Na pohled působí obyčejně, jenže právě složení z něj dělá překvapivě dobrý
. Těsto je lité, bez dlouhého zadělávání, a když jsou švestky hodně šťavnaté, posypka celé pečení pěkně podrží. Doma ho peču buď do koláč menšího plechu, nebo do kulaté koláčové formy. A kombinace skořice se švestkami? Ta funguje spolehlivě pořád.
Můj tip: Pokud sáhnete po mražených švestkách, nechte je nejdřív jen krátce povolit, setřeste z nich zbytky ledu a osušte je papírovou utěrkou. Jinak pustí do těsta moc vody a koláč bude zespodu zbytečně vlhký. Švestky, mák a špalda k sobě sedí víc, než by se čekalo
Švestkové koláče ke konci léta patří skoro stejně neodmyslitelně jako zavařování nebo první chladná rána. Švestky mají výraznější, lehce navinulou chuť a ta si rozumí jak se
skořicí, tak s mákem. Není v tom nic složitého. Mák přidá jemnou oříškovou stopu a posypka díky němu nepůsobí obyčejně, i když je složená jen z několika základních surovin. Recept na švestkový koláč ze špaldové mouky
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 40 – 45 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 8 – 10 kousků Ingredience pro přípravu Špaldové těsto 250 g celozrnné špaldové mouky 250 ml mléka 50 g třtinového cukru 2 lžičky mleté skořice 2 lžíce oleje 1 balení prášku do pečiva 8 menších kusů švestek Maková posypka 50 g třtinového cukru 40 g celozrnné špaldové mouky 40 g másla 15 g mletého máku Postup přípravy vláčného švestkového koláče s makovou drobenkou
1. Nejdřív si připravte
makovou posýpku. Do misky dejte špaldovou mouku, mletý mák, třtinový cukr a máslo. Prsty zpracujte drobivou směs a dejte ji na chvíli do lednice. Zůstane sypká a nebude se zbytečně lepit.
2. Troubu předehřejte na
180 °C. Menší plech nebo koláčovou formu vymažte tukem a vysypte moukou. Kdo chce, může formu vyložit pečicím papírem. Já to tak dělám hlavně ve všední den, když nechci po pečení řešit ještě dlouhé mytí.
3. Do větší mísy nasypte
celozrnnou špaldovou mouku, třtinový cukr, skořici a prášek do pečiva. Suché suroviny promíchejte hned na začátku, aby se kypřicí prášek i skořice rozložily rovnoměrně.
4. Přilijte
mléko a olej. Vymíchejte hladké těsto. Jestli se vám zdá moc husté a špatně se roztírá, přidejte ještě trochu mléka. Má být spíš měkké, aby šlo pohodlně rozetřít do stran.
5. Těsto nalijte do připravené formy a stěrkou ho uhlaďte. Vrstva nemusí být vysoká, koláč je spíš nižší a díky tomu se dobře propeče i pod ovocem.
Zdroj: Dvě v troubě, Hotové těsto uhladíme a zarovnáme na plech
6.
Švestky omyjte, osušte, rozpulte a vypeckujte. Pokládejte je na těsto řeznou stranou nahoru. Je to drobnost, ale funguje. Šťáva zůstane víc v ovoci a povrch koláče se nerozmočí. Zdroj: Dvě v troubě, Osušené a vypeckované švestky pokládáme na těsto řeznou stranou nahoru.
7. Nakonec celý povrch zasypte vychlazenou
makovou posýpkou. Rozprostřete ji klidně až ke krajům, právě tam bývá po upečení nejhezčí křupavý okraj. Zdroj: Dvě v troubě, Celý povrch koláče posypeme makovou posýpkou.
8. Koláč pečte v předehřáté troubě
40 až 45 minut. Hotový je ve chvíli, kdy okraje lehce zezlátnou a posýpka drží pohromadě. Pokud si nejste jistí, zkuste špejli v části bez švestky.
9. Po upečení nechte koláč
důkladně vychladnout. Teprve potom ho krájejte a podávejte. Výborný je ke kávě, k odpolednímu čaji a druhý den chutná snad ještě o něco líp. Uchovávejte ho v chladu a snězte ideálně do 2 dnů. Zdroj: Dvě v troubě, Důkladně vychlazený koláč krájíme na kostky a podáváme. Ještě pár rad na závěr ke švestkovému koláči s makovou posypou Jestli jsou švestky kyselejší, můžete je před pečením lehce poprášit trochou cukru. Posýpku nevynechávejte. U tohohle koláče nedělá jen chuť, ale i strukturu. Pokud použijete mražené švestky, vždy je osušte. Je to maličkost, ale na výsledku je znát. Chcete-li, aby maková posýpka byla výraznější, krátce promněte mák mezi prsty nebo použijte čerstvě mletý. Vůně je pak znatelnější a koláč působí domácím dojmem už ve chvíli, kdy otevřete troubu.
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Zdroj a foto: autorský text redakce Cooky.cz, publikováno se souhlasem Dvě v troubě