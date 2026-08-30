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Švestkový koláč ze špaldové mouky s makovou posypkou: I odlehčený moučník může chutnat skvěle

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Když se u nás doma objeví první opravdu sladké švestky, bývá o víkendové pečení rozhodnuto. Tenhle švestkový koláč ze špaldové mouky dělám ráda právě proto, že s ním není moc práce, krásně voní po skořici a maková posýpka mu dá příjemně křupavý vršek.
Obrázek k receptu na Švestkový koláč ze špaldové mouky s makovou posýpkou: Vláčný sezónní moučník s výraznou chutí a poctivou domácí atmosférou

Obrázek k receptu na Švestkový koláč ze špaldové mouky s makovou posýpkou: Vláčný sezónní moučník s výraznou chutí a poctivou domácí atmosférou

Zdroj: Zdroj: Dvě v troubě, se souhlasem, Recept na Švestkový koláč ze špaldové mouky s makovou posýpkou: Vláčný sezónní moučník s výraznou chutí a poctivou domácí atmosférou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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