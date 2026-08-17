Švestkový koláč do 15 minut v troubě. Těsto je v mžiku hotové: Jen ho naliju na plech, přidám ovoce a pečuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Švestkový koláč do 15 minut v troubě. Těsto je v mžiku hotové: Jen ho naliju na plech, přidám ovoce a peču
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Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
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