Švestkové knedlíky jako od babičky: Spojení šťavnatého ovoce, jemného tvarohu a máku potěší každého

jsem roky nechávala trochu stranou. Ne že bych je neměla ráda. Spíš jsem si pokaždé představila půl dne v kuchyni: nejdřív brambory, potom čekání, než vystydnou, těsto, válení, hlídání hrnce. Švestkové knedlíky Tvarohové těsto je v tomhle ohledu mnohem příjemnější. Za deset minut ho máte pohromadě, za chvíli už knedlíky plavou ve vodě a zhruba za půl hodiny od začátku stojí na stole talíř, který se většinou ani nestihne pořádně ohřát. s cukrem, rozpuštěné horké máslo, uvnitř Mák měkká švestka. Nic víc tomu nechybí.
v těstě není jen drobná obměna. Je znát hned. Těstu dá Tvaroh vláčnost, přitom ho ale udrží pohromadě, takže se knedlíky ve vodě nerozjedou a po uvaření nejsou gumové ani tvrdé. Zrovna tady se nevyplácí nahrazovat suroviny stylem „něco se doma najde“.
Můj tip zní: Hotové těsto položte na lehce pomoučněnou desku, přikryjte utěrkou a nechte ho deset minut být. Mouka se za tu chvíli spojí s tvarohem, těsto přestane tolik lepit a při tvarování nebudete mít potřebu pořád přisypávat další mouku. To je podstatné. Čím méně mouky navíc, tím jemnější knedlíky nakonec budou. Recept na fantastické švestkové knedlíky z tvarohového těsta
Z této dávky vyjde přibližně
12 až 15 knedlíků. Celková délka přípravy: přibližně 50 minut Počet porcí: 4 Ingredience k přípravě
Tvarohové těsto: 250 g tučného tvarohu (kostka) 240 g polohrubé mouky + na pomoučnění 1 vejce 2 až 3 lžíce oleje špetka soli
Náplň: čerstvé švestky (přibližně 12 až 15 kusů podle velikosti)
Na posypání a dokončení: mletý mák smíchaný s cukrem moučkový cukr horké přepuštěné máslo Postup přípravy švestkových knedlíků z tvarohového těsta
1. Do mísy dejte
tvaroh, vejce, olej a špetku soli. Krátce promíchejte a přisypte polohrubou mouku. Rukama zpracujte hladké těsto, které drží pohromadě a nelepí se víc, než je nutné. Pokud se lepí hodně, přidávejte mouku po lžících. Opatrně s ní, přebytek mouky z jemného těsta rychle udělá hutnou kouli.
2. Těsto přesuňte na pomoučněnou desku, zakryjte utěrkou a nechte 10 minut odpočinout. Mezitím omyjte švestky. Každou nařízněte podél pecky, ale nerozdělte ji úplně napůl. Pecku vyndejte tak, aby švestka zůstala vcelku, podobně jako malá kapsa.
Foto: Cooky.cz, Švestkové knedlíky s tvarohem a mákem: Recept, který voní celým bytem a chutná jako dětství
3. Z těsta odtrhávejte kousky přibližně velké jako vlašský ořech. V dlani nebo na vále je roztlačte na placičku, doprostřed dejte švestku a těstem ji zabalte. Spoj dobře přimáčkněte. Když někde zůstane mezera, knedlík se ve vodě snadno otevře.
4. Ve větším hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Knedlíky vkládejte jeden po druhém a hned je lehce podeberte vařečkou ode dna, aby se nepřilepily. Vařte mírným varem 8 až 10 minut od chvíle, kdy vyplavou na hladinu.
Foto: Cooky.cz, Švestkové knedlíky s tvarohem a mákem: Recept, který voní celým bytem a chutná jako dětství
5. Uvařené knedlíky vyndejte děrovanou lžící a nechte okapat. Ještě teplé je obalte v
máku smíchaném s cukrem, přelijte horkým máslem a nakonec přidejte moučkový cukr. Na talíř patří hned. Po vychladnutí už ztratí část své měkkosti. Tipy redakce: Zmrazené švestky fungují skvěle: Když zrovna nejsou čerstvé, klidně použijte mražené. Jen je nenechávejte úplně rozmrznout. Příliš povolené švestky pustí šťávu, těsto začne lepit a zavírání knedlíků se zbytečně protáhne. Jak poznat hotový knedlík: Jakmile knedlíky vyplavou, nechte je ve vodě ještě 4 až 5 minut. U první várky se vyplatí jeden rozkrojit. Těsto uvnitř má být provařené, ne mazlavé ani syrové. Místo máku strouhaný tvaroh: Podle receptu z Labužník.cz se knedlíky dají posypat také strouhaným tvrdým tvarohem s moučkovým cukrem. Chuť je méně sladká, trochu nakyslá a se švestkami si rozumí velmi dobře. Tvaroh a jeho výhody: Tučný tvaroh přidá do těsta bílkoviny a vápník, takže jídlo zasytí víc než klasické bramborové knedlíky. Healthline uvádí, že tvaroh obsahuje kaseinové bílkoviny, které se tráví pomaleji a pomáhají déle udržet pocit sytosti.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline