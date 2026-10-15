Švédsko si troufá na stíhačku šesté generace samo. Novější Gripen přitom v cizině objednaly jen dvě země

Stíhačky páté generace se do výzbroje dostávají ve větším množství teprve v posledních letech, a už se rozběhl závod o generaci šestou. Vývoj takového stroje je nesmírně náročný a drahý. Pouštějí se do něj proto jen největší vojenské velmoci a i bohaté státy hledají partnery. Švédsko se do závodu pustilo samo. Armádní Zpravodaj zjišťoval, jestli se na tom za poslední rok něco změnilo, a podle všeho zůstává všechno při starém.
Co přesně si švédský stát u Saabu v březnu 2024 objednal
Výchozím bodem je tisková zpráva, kterou Saab vydal v březnu 2024. Firma v ní oznámila, že od státu dostala zakázku na koncepční studii budoucích stíhacích systémů. Armádní Zpravodaj ji nedokázal číst jinak než jako studii letounu šesté generace.
Podle jeho odhadu jde o dvojici strojů: pilotovaný letoun a dron, se kterým má úzce spolupracovat. Švédové by tak pátou generaci vynechali a šli rovnou o stupeň výš. Stejnou cestou se vydává řada dalších výrobců.
Kolik zemí si objednalo Gripen E/F přezdívaný evropská F-35
Švédsko má poměrně vyspělý letecký průmysl. Jeho zatím posledním výtvorem je Saab JAS-39 Gripen, který létá i u českého letectva. Základní Gripen patří do čtvrté generace, novější Gripen E/F se řadí do vyspělé generace 4,5 a dostal přezdívku evropská F-35.
Na papíře je to dobrý letoun, přesto pro Švédsko dlouho znamenal velký neúspěch. Kromě domácího letectva si Gripen E/F objednala Brazílie a později Kolumbie. Saab se tak konečně dočkal obchodního úspěchu, kupců by ale potřeboval víc. Dvě zahraniční objednávky jsou tenký základ pro firmu, která se chystá samostatně financovat ještě dražší letoun.
Od Tempestu přes GCAP až k odchodu z role pozorovatele
Samostatná cesta překvapuje i proto, že Švédsko dřív u společného projektu sedělo. Zapojilo se do britsko-italského programu Tempest, za kterým stojí BAE Systems. Británie a Itálie se nakonec spojily s Japonskem a vznikl Global Combat Air Programme, zkráceně GCAP. Hlavním důvodem jsou podle všeho vysoké náklady, které si tři státy mohou rozdělit.
Švédsko v GCAP zastávalo pozici pozorovatele a tu opustilo, uvádí server Airforce-Technology.
Výsledek studie může Švédy poslat zpátky do programu GCAP
Zůstává velkou otázkou, jestli Švédsko, jakkoli je to bohatá země, letoun šesté generace samo zvládne, a pokud ano, kdy. Samotné zadání studie zároveň znamená, že definitivně rozhodnuto není. Studie může ukázat, jak náročný by program byl, a Švédsko by se pak teoreticky mohlo připojit znovu ke GCAP nebo k jinému mezinárodního projektu.
Švédské vládě zjevně jde o to, aby domácí letecký průmysl přežil. Perspektivu by měl jen tehdy, kdyby se švédská letadla dařilo prodávat do světa ve větších počtech. Gripen E/F si mimo Švédsko zatím objednaly Brazílie a Kolumbie.