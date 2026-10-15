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Švédsko si troufá na stíhačku šesté generace samo. Novější Gripen přitom v cizině objednaly jen dvě země

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Zatímco Británie, Itálie a Japonsko si náklady na stíhačku budoucnosti dělí, Stockholm zadal vlastní studii. Pro výrobce, jehož poslední letoun hledal zákazníky za hranicemi dlouho a těžko, je to vysoká sázka.
Švédsko si troufá na stíhačku šesté generace samo. Novější Gripen přitom v cizině objednaly jen dvě země

Švédsko si troufá na stíhačku šesté generace samo. Novější Gripen přitom v cizině objednaly jen dvě země

Zdroj: Foto: Alan Wilson - licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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