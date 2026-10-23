Svědí vás lokty a kolena a jste pořád unavení? Za obojím může stát celiakie, při které lepek poškozuje tenké střevo

Celiakie je autoimunitní onemocnění, kterému se někdy říká také intolerance na lepek. Organismus u něj reaguje na lepek, tedy bílkovinu, kterou obsahuje pšenice, ječmen a žito. Výsledkem je poškozené tenké střevo, ze kterého se pak odvíjí většina dalších potíží. Některé jsou zažívací, jiné se projevují na kůži, a další se týkají celého těla včetně nálady a hmotnosti.
Pět míst na těle, kde celiakie vyrazí svědivou vyrážkou
Kožní potíže patří k častým projevům celiakie. Nutriční specialistka Jerlyn Jones za hlavní z nich označuje dermatitidu herpetiformis, svědivou vyrážku, která se objevuje na loktech, kolenou, hýždích, zádech a ve vlasové části hlavy.
Vyrážka obvykle nepřichází osamoceně. Kožní projevy se často vyskytují současně s potížemi trávicího ústrojí, takže člověk se svědivými lokty mívá zároveň problémy se zažíváním. Svědění navíc může narušovat spánek, což se později promítá do únavy.
Zažívací potíže celiakie zahrnují i zácpu a zapáchající stolici
Průjem patří k nejčastějším a nejznámějším příznakům celiakie a pro mnoho lidí je to první signál, podle kterého nemoc rozpoznají. Odborníci z NHS mezi zažívací projevy řadí také bolesti břicha a nadýmání.
Na seznamu se ale objevuje i zácpa a zapáchající stolice. Průjem a zácpa tedy stojí vedle sebe mezi projevy téže nemoci, takže samotný směr potíží se stolicí celiakii nevylučuje.
Železo, zánět nebo spánek: odkud se u celiaků bere únava
Nejčastější příčinou únavy je poškozené střevo, které nedokáže správně vstřebávat živiny. Tělu pak chybějí vitaminy a minerály, mezi nimi železo. Jeho nedostatek může vést k chudokrevnosti a ta se projevuje právě vyčerpáním.
Druhou příčinou je chronický zánět, při kterém imunitní systém pracuje pod trvalou zátěží. Třetí příčina vede zpátky ke kůži. Svědivá vyrážka může člověka připravit o kvalitní spánek, takže kožní projev a únava, které vypadají jako dvě nesouvisející potíže, mají u celiakie společný původ.
K únavě se mohou přidat i neurologické a psychické problémy. Zdroje jmenují bolesti hlavy, deprese, úzkosti a poruchy paměti.
Bolest kloubů i nepravidelná menstruace patří na seznam také
Cleveland Clinic k uvedeným příznakům přidává další. Nežádoucí hubnutí uvádí stejně jako NHS, takže se na něm oba zdroje shodují. Dále jmenuje bolesti kloubů, osteoporózu a potíže se soustředěním, které navazují na zmíněné poruchy paměti. Poslední položkou jsou problémy s menstruačním cyklem a s reprodukcí.
Žádný ze zdrojů neuvádí, jak často se jednotlivé projevy vyskytují. Ze seznamu proto nejde odhadnout, čím se nemoc u konkrétního člověka ohlásí, a samotný výčet příznaků diagnózu neurčí.
Celiakie je vážné onemocnění a při podezření na ni je namístě obrátit se na lékaře, který provede potřebná vyšetření. Když se diagnóza potvrdí, základem léčby je bezlepková dieta, která podle zdrojů nežádoucí příznaky odstraní.