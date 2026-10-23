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Svědí vás lokty a kolena a jste pořád unavení? Za obojím může stát celiakie, při které lepek poškozuje tenké střevo

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Celiakie se umí hlásit i tam, kde by ji málokdo hledal: v kloubech, ve spánku, v paměti nebo v menstruačním cyklu. Seznam příznaků, které uvádějí NHS i Cleveland Clinic, je nečekaně dlouhý a řada položek s jídlem na první pohled nesouvisí.
Svědí vás lokty a kolena a jste pořád unavení? Za obojím může stát celiakie, při které lepek poškozuje tenké střevo

Svědí vás lokty a kolena a jste pořád unavení? Za obojím může stát celiakie, při které lepek poškozuje tenké střevo

Zdroj: Foto: LBNBM OBIBT - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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