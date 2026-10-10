Svědění a zarudnutí mohou provázet lupénku i dermatitidu. Jednotlivé kožní problémy se však v důležitých znacích liší

Vyrážka se může vyskytovat na různých částech těla a mít různé formy a charakteristiky. Může vypadat jako červené skvrny, pupínky, puchýřky, plaky, šupinky, vředy nebo jiné změny v textuře kůže.
Vyrážka je jakákoli oblast podrážděné nebo oteklé kůže na těle. Vyrážky jsou často svědivé a bolestivé a na různých odstínech pleti mohou vypadat různě. Často
se popisují jako červené, ale na tmavších odstínech pleti mohou být fialové, šedé nebo bílé. Pokud domácí prostředky nepomáhají nebo pokud máte i příznaky, jako je horečka nebo závratě, vyhledejte lékařskou pomoc, říká doktorka Raechele Cochran Gathers. Rosacea
Rosacea je chronické kožní onemocnění, které se obvykle projevuje červenými zánětlivými ložisky na obličeji. Je běžnější u dospělých ve věku 30 až 50 let, zejména u žen, a může postihovat osoby s citlivou pokožkou.
Některé z hlavních příznaků a projevů rosacey zahrnují začervenání, přítomnost zánětlivých ložisek či problémy s očima, jako je suchost, zarudnutí, pálení nebo pocit cizího tělesa. Dalším častým projevem je kuperóza, což jsou viditelné červené nebo fialové žilky na povrchu pokožky. Impetigo
Impetigo je infekční kožní onemocnění způsobené bakteriemi. Onemocnění je častější u dětí a obvykle se šíří fyzickým kontaktem nebo předměty, které byly kontaminovány bakteriemi. Projevy impetiga zahrnují vznik
červených skvrn nebo puchýřků na kůži, jež se postupem času mění v hnisavé puchýřky nebo vředy a puchýřky, které mohou prasknout a vytvořit krusty nebo hnědé či žluté strupy. Nejčastěji je postižena oblast kolem nosu a úst, ale může se objevit na jakékoli části těla.
Kontaktní dermatitida je typ kožního zánětu, který se vyvíjí v reakci na přímý kontakt s alergenem nebo dráždivou látkou.
Může se vyskytovat na kterékoli části těla a je častější u lidí s citlivou pokožkou. Projevy kontaktní dermatitidy mohou zahrnovat začervenání kůže, svědění, vyrážku, otoky a bolest na postižené oblasti.
Fotografie: Freepik Lupénka
Psoriáza, také známá jako lupénka, je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje kůži. Je charakterizována přítomností zánětlivých, suchých, červených
ložisek na kůži, jež jsou často pokryta stříbřitě bílými šupinami. Psoriáza je geneticky podmíněná a může být spouštěna různými faktory, včetně stresu, infekce, traumatu kůže nebo určitých léků. Projevy psoriázy obvykle zahrnují plaky, svědění, suchou kůži, zarudnutí a problémy s klouby. Pásový opar
Pásový opar, také známý jako herpes, je virové onemocnění způsobené virem, jenž způsobuje i plané neštovice.
Po prodělání planých neštovic zůstává virus v latentním stavu ve svěrači nervů a může se později reaktivovat a způsobit pásový opar. Projevy pásového oparu zahrnují pocit brnění nebo pálení, vyrážky, bolestivost, otok a zarudnutí a tvorbu puchýřků a krust.
Zdroj:
Healthline
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Kožní problémy jasně a přehledně: Lupénka a dermatitida se projevují svěděním i zarudnutím zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.