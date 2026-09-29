Své drahé BMW zaparkoval přes dvě parkovací místa. Obec mu dala tak za vyučenou, že na to do smrti nezapomene

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Když obyvatelé Blamontu ráno procházeli kolem nábřeží Quai de la Vezouze, narazili na podívanou, která je přiměla vytáhnout mobily. Kompaktní BMW řady 1 stálo uprostřed parkoviště obestavené mobilními kovovými zátarasy, jako by šlo o nebezpečný exponát na veřejné výstavě. Auto nikomu nebránilo v průjezdu, nebylo poškozené ani odtažené – prostě jen trčelo v kovové kleci jako živá připomínka toho, co se stane, když někdo ignoruje bílé čáry.
Pro místní to nebyla žádná novinka. Majitel vozu si už dřív vysloužil pověst člověka, který pravidelně zabírá dvě parkovací místa najednou, jako by mu ostatní řidiči byli lhostejní. Tentokrát však radnice rozhodla, že je čas ukázat, že veřejný prostor není soukromý dvorek.
Humor místo odtahové služby
Starosta Yann Durand mohl sáhnout po standardním řešení – zavolat odtahovku, vystavit pokutu a nechat si zaplatit náklady. Místo toho zvolil cestu, která kombinuje veřejné zahanbení s lehkou ironií. K autu připevnil vzkaz, v němž řidiči sdělil, že tentokrát se odtahu vyhnul, ale pod jednou podmínkou: musí navštívit optiku v nedalekém Lunéville a přinést oficiální potvrzení o vyšetření zraku. Teprve pak bude vůz uvolněn.
Podmínka byla jasná – pokud má problém rozeznat bílé čáry na asfaltu, měl by si nechat zkontrolovat oči. A pokud je vidí dobře, pak jde o ještě horší problém: úmyslnou bezohlednost. Vtipný tón vzkazu měl okamžitý efekt – fotky oběhly francouzská média a incident se stal symbolem toho, jak lze řešit drobné přestupky bez zbytečné agrese.
Radnice tím dala najevo, že pravidla platí pro každého bez výjimky, ať už řídí luxusní BMW nebo ojetou fabii. Zároveň však nechtěla jednat tvrdě – auto zůstalo nepoškozené, nikdo jej neodtáhl na záchytné parkoviště a majitel nezaplatil ani korunu. Jen musel snést veřejný posměch, který v malém městečku bolí víc než jakákoli pokuta.
Není to poprvé
Blamont má s podobnými akcemi zkušenosti. Už v červenci místní samospráva oplotila jiné auto, jehož majitel ho přes noc odstavil na obecním trávníku, přestože hned vedle byla volná zpevněná parkovací místa. I tehdy šlo o symbolický trest – zábrany kolem vozu, veřejná ostuda a jasný signál, že tolerance má své meze.
Francouzská legislativa nabízí standardní postihy: za běžné špatné parkování hrozí pokuta kolem třiceti pěti eur, u závažnějšího blokování provozu až sto třicet pět eur plus náklady na odtah. Tyto sankce sice plní obecní pokladny, ale chování řidičů často nezmění. Drobnou pokutu zaplatí a pokračují dál ve stejném stylu.
Postup starosty Duranda ukazuje, že veřejné zahanbení může mít hlubší dopad než anonymní složenka. Majitel BMW sice nezískal žádný zápis v rejstříku ani nezaplatil odtahovku, musel se však potýkat s tím, že se jeho neochota respektovat pravidla stala terčem posměchu celého okolí. A to je lekce, která se tak snadno nezapomíná.
Podobná opatření mají ještě jednu výhodu – nezatěžují soudní ani správní aparát a přitom nastavují zrcadlo chování, které v moderním veřejném prostoru zbytečně komplikuje život ostatním. Otázkou zůstává, zda se tento přístup ujme i jinde, nebo zda zůstane kuriozitou malého francouzského městečka, kde starosta nebere sám sebe příliš vážně, ale pravidla ano.
Zdroje článku: avtomanija.com, elcircuito.es, klix.ba, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná