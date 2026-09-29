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Své drahé BMW zaparkoval přes dvě parkovací místa. Obec mu dala tak za vyučenou, že na to do smrti nezapomene

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Dennívýzva
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Ve francouzském městečku Blamont se rozhodli řešit bezohledné parkování jinak než pokutou. Luxusní vůz skončil obestavený kovovými zábranami a s vtipným vzkazem od starosty.
Své drahé BMW zaparkoval přes dvě parkovací místa. Obec mu dala tak za vyučenou, že na to do smrti nezapomene

Své drahé BMW zaparkoval přes dvě parkovací místa. Obec mu dala tak za vyučenou, že na to do smrti nezapomene

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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