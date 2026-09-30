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Svaz měst a obcí chce být od začátku u přípravy evropských fondů na období 2028 až 2034

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Svaz měst a obcí České republiky přichází s novou publikací, která mapuje, jak mohou samosprávy přispět k naplnění cílů státu i Evropské unie v…
Ženy přišly o 120 tisíc korun.

Ženy přišly o 120 tisíc korun.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 12:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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