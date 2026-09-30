Svaz měst a obcí chce být od začátku u přípravy evropských fondů na období 2028 až 2034

Svaz měst a obcí České republiky přichází s novou publikací, která mapuje, jak mohou samosprávy přispět k naplnění cílů státu i Evropské unie v nadcházejícím programovém období 2028 až 2034. Dokument s názvem Národní a regionální partnerský plán ČR 2028–2034 propojuje sedmnáct připravovaných priorit do jednoho funkčního celku a má sloužit jako podklad pro jednání s vládou, ministerstvy i evropskými institucemi.
Základní myšlenkou je, že evropské prostředky nejsou cílem samy o sobě. Rozhodující je, zda díky nim vzniknou dostupné školy, bydlení, spolehlivá doprava, zdravotní a sociální služby, bezpečné zásobování vodou nebo modernější energetika. Svaz upozorňuje, že například nová bytová výstavba nemůže fungovat bez odpovídajících kapacit škol, vody, kanalizace, energií a veřejné dopravy. Stejně tak rozvoj podnikání závisí na dostupném bydlení, kvalifikovaných lidech a kvalitě veřejných služeb.
Samosprávy přitom nejsou jen příjemci dotací. Pořizují územní plány, vlastní a spravují infrastrukturu, zřizují školy a veřejné služby a znají místní potřeby lépe než centrální úřady. Výkonná ředitelka Svazu Radka Vladyková připomněla, že „život v obci se neřídí hranicemi jednotlivých ministerstev," a pro skutečné výsledky je nutné od začátku společně určit, co se má změnit, kdo za to odpovídá a jak bude projekt financován.
Svaz navrhuje pět konkrétních kroků. Prvním je vytvoření stálého mechanismu spolupráce vlády, ministerstev a samospráv při přípravě i hodnocení plánu. Druhým je jasné určení kompetencí, odpovědnosti, financování a realistických milníků u každého opatření. Třetím krokem je promítnutí potřeb různých typů území do všech oblastí budoucí podpory. Čtvrtým je zahájení systematické přípravy projektů již v roce 2027 a vytvoření společného zásobníku kvalitních investic. Pátým bodem je požadavek, aby města a obce nenesly finanční následky za zpoždění nebo pochybení, která nemohou ovlivnit.
Cílem celého návrhu není budovat další složitý dotační systém, ale naopak zjednodušit pravidla, zlepšit koordinaci a zajistit investice, které na sebe navazují a jsou dlouhodobě udržitelné. Svaz hodlá do přípravy plánu zapojit zkušenosti obcí všech velikostí.
Zdroj: Svaz měst a obcí ČR