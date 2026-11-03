Svatomartinské rohlíčky u nás nikdo nechce, ale tento valašský frgál zmizí do pár minut – rodinný osvědčený recept

Když se řekne Valašsko, mnohým se vybaví kopce, dřevěnice a velké kulaté frgály, které se tu pečou už po generace. Dříve bývaly neodmyslitelnou součástí svateb, hodů a rodinných oslav, kde se podávaly jako pohoštění pro hosty. Pravý valašský frgál poznáte podle tenkého kynutého těsta a bohaté vrstvy náplně, která pokrývá téměř celý koláč. Na rozdíl od běžných českých koláčků je velký, takže se krájí na výseče a snadno se o něj podělí celá rodina.
V tomto receptu dostávají prostor švestková povidla. Připravují se pomalým vařením z vyzrálých švestek, které postupně zhoustnou a získají tmavou barvu i výraznou ovocnou chuť. Dobře uvařená povidla bývají přirozeně sladká a není potřeba do nich přidávat mnoho cukru. Do frgálu se skvěle hodí také proto, že hustá náplň drží na těstě a při pečení nestéká. Trocha rumu zvýrazní švestkovou chuť a dodá povidlům příjemnou vůni. Pokud máte domácí povidla ze zahradních švestek, můžete je použít stejně jako kvalitní kupovaná.
K valašským frgálům patří také máslová drobenka, která jim dodává příjemnou sladkost a lehce křupavou vrstvu. Se švestkovými povidly tvoří osvědčenou kombinaci, protože jejich ovocná chuť není tak sladká jako u některých jiných náplní. Frgály se tradičně připravují také s tvarohem, mákem nebo hruškovými povidly. Každá varianta má své příznivce, ale švestková náplň je skvělou volbou pro ty, kdo mají rádi výraznou chuť ovoce a poctivé domácí pečení.
Domácí frgály se švestkovými povidly se hodí na rodinné oslavy, nedělní návštěvu i obyčejné odpoledne, kdy dostanete chuť na něco sladkého ke kávě. Podávejte je nakrájené na výseče a nechte vyniknout chuť povidel, kynutého těsta a drobenky. Pokud chcete náplni dodat trochu kořeněné vůně, můžete do povidel přidat špetku skořice. Skvěle se hodí také jemně nastrouhaná citronová kůra, která ovocnou chuť příjemně osvěží.
Do malé misky nalijte vlažné mléko, přidejte cukr a sušené droždí. Směs promíchejte a nechte 10 minut stát na teplém místě, dokud se na povrchu nezačne tvořit pěna. Mléko nesmí být příliš horké, aby se droždí nepoškodilo.
Do větší mísy vložte změklé máslo, cukr a žloutky. Šlehejte přibližně 2 minuty, až se suroviny spojí do hladší směsi. Poté přidejte připravený kvásek a krátce promíchejte.
Mouku smíchejte se solí a nastrouhanou citronovou kůrou. Postupně ji přidávejte do mísy a během hnětení přilévejte vlažné mléko. Vypracujte měkké, pružné těsto, které bude vláčné a nebude se výrazně lepit na stěny mísy.
Těsto lehce poprašte moukou, přikryjte čistou utěrkou a nechte na teplém místě kynout přibližně 2 hodiny. Během této doby by mělo výrazně zvětšit svůj objem. Délku kynutí přizpůsobte teplotě v místnosti a tomu, jak rychle těsto roste.
Zatímco těsto kyne, připravte povidlovou náplň. Švestková povidla dejte do misky, přilijte rum a důkladně promíchejte. Pokud jsou příliš tuhá, krátce je zahřejte, aby se lépe roztírala, ale nepřidávejte zbytečně mnoho tekutiny.
Na drobenku smíchejte mouku s moučkovým cukrem a přidejte změklé máslo. Prsty zpracujte suroviny na drobivé kousky, které se při stlačení lehce spojí.
Vykynuté těsto přeneste na lehce pomoučněnou pracovní plochu a rozdělte na 3 stejně velké díly. Každý díl rozválejte do kruhu o průměru přibližně 35 cm. S těstem pracujte opatrně, aby se netrhalo a mělo po celé ploše podobnou tloušťku.
Každý koláč potřete povidlovou náplní a po celém obvodu ponechte přibližně 2 cm volného okraje. Okraj lehce přehněte směrem dovnitř, aby náplň lépe držela.
Troubu předehřejte na 180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Frgály posypte drobenkou a nechte je na plechu ještě přibližně 20 minut dokynout. Vejce rozšlehejte s vlažným mlékem a směsí potřete okraje koláčů.
Frgály pečte v předehřáté troubě 12–15 minut, dokud okraje nezezlátnou a těsto nebude propečené. Podle velikosti plechu a trouby je možná budete muset péct postupně, každý zvlášť. Po upečení je nechte asi 10 minut zchladnout, než je přenesete na tác nebo prkénko.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová