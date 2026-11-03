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Svatomartinské rohlíčky u nás nikdo nechce, ale tento valašský frgál zmizí do pár minut – rodinný osvědčený recept

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Švestková povidla s vůní rumu a máslová drobenka dodávají tradičním frgálům jejich charakteristickou chuť. Upečte si doma velké valašské koláče.
Svatomartinské rohlíčky u nás nikdo nechce, ale tento valašský frgál zmizí do pár minut – rodinný osvědčený recept

Svatomartinské rohlíčky u nás nikdo nechce, ale tento valašský frgál zmizí do pár minut – rodinný osvědčený recept

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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