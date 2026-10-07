Sváteční hovězí plátky se švestkovou omáčkou – poctivý oběd jako od babičky. Chuť je naprosto dokonalá

Když se venku ochladí a na stole se objeví talíř s měkkým hovězím masem a tmavou voňavou omáčkou, člověk má chuť zůstat u oběda o něco déle. Hovězí plátky ve švestkové omáčce jsou přesně takovým jídlem. Maso je po pomalém dušení krásně měkké a šťavnaté a omáčka má díky švestkám příjemně sladkokyselou chuť, kterou podtrhuje červené víno a voňavé koření. Není to těžká omáčka, která by maso přebila, spíš mu dodá zajímavou hloubku a trochu slavnostnější charakter. Klasické hovězí tak dostane nečekaný ovocný nádech, který se skvěle hodí hlavně k podzimnímu a zimnímu obědu.
Právě švestky jsou v tomto receptu tím, co mění známou chuť dušeného hovězího. Jejich přirozená sladkost se při vaření propojí s vývarem a vínem a vznikne omáčka, ve které se střídá nasládlá, lehce nakyslá a kořeněná chuť. Červené víno jí dodá plnější charakter, zatímco bobkový list, nové koření a majoránka připomenou klasickou domácí kuchyni. Hovězí kýta se pro tento způsob přípravy hodí díky tomu, že při delším dušení postupně změkne a nasákne chutí omáčky.
Na přípravě je příjemné hlavně to, že jde o jídlo, které se nemusí hlídat každou chvíli. Jakmile maso změkne, stačí už jen doladit omáčku podle chuti a vybrat přílohu. Nejlépe se hodí bramborová kaše, domácí bramborové knedlíky nebo obyčejné vařené brambory, které zachytí dostatek omáčky. Pokud připravujete oběd pro více lidí, můžete maso připravit předem a před podáváním ho jen pomalu prohřát.
Použít můžete sušené švestky, které mají výraznější a koncentrovanější chuť, nebo v době sezony čerstvé švestky. U sušených švestek bude omáčka sladší a plnější, zatímco čerstvé jí dodají více svěžesti. Pokud nechcete použít víno, můžete ho vynechat a nahradit část vývaru, ale omáčka bude mít o něco méně výraznou chuť.
Hovězí maso nakrájejte napříč vlákny na plátky silné přibližně 1,5 cm. Každý plátek lehce rozklepejte paličkou, aby byl rovnoměrně silný. Z obou stran maso osolte, opepřete a lehce poprašte hladkou moukou.
Ve větší hluboké pánvi nebo hrnci rozehřejte olej nebo přepuštěné máslo. Hovězí plátky opečte z obou stran dozlatova, ideálně postupně, aby se pánev příliš nezchladila. Opečené maso vyjměte a odložte stranou.
Do stejného tuku vložte najemno nakrájenou cibuli a česnek. Restujte je na mírném ohni, dokud cibule nezměkne a nezíská zlatavou barvu.
Přilijte červené víno a vařečkou uvolněte ze dna všechny opečené kousky. Nechte víno krátce povařit, aby se jeho chuť spojila s cibulí a výpekem. Poté přilijte horký vývar a přidejte bobkové listy a nové koření.
Do omáčky vraťte opečené hovězí plátky i šťávu, kterou během odpočívání pustily. Přidejte rozpůlené sušené švestky nebo vypeckované čerstvé švestky. Hrnec přikryjte pokličkou a maso pomalu duste na mírném ohni přibližně 90–120 minut, dokud nebude opravdu měkké.
Když je maso měkké, vyjměte ho z omáčky a odstraňte bobkové listy a nové koření. Do omáčky vmíchejte majoránku a podle chuti ji dosolte a opepřete. Pokud chcete hladší omáčku, můžete ji rozmixovat dohladka, případně v ní ponechat několik kousků švestek pro výraznější strukturu.
Hovězí plátky vraťte do hotové omáčky a ještě krátce prohřejte. Podávejte je s bramborovou kaší, vařenými bramborami nebo bramborovými knedlíky. Na talíři můžete maso doplnit jednoduchým salátem z červeného zelí nebo nakládanou okurkou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová