Svatební pozvánka obsahovala podmínku, která hosty pořádně zaskočila. Nevěsta jim zakázala přivést si doprovod

Nevěsta si do svatební pozvánky dala speciální podmínku. Na svatbu mohla pouze pozvaná osoba bez doprovodu, což několik lidí opravdu naštvalo.
Některé oslavy vyžadují určitou toleranci, protože pokud vás tam někdo pozval, nemáte právo do ní nějak mluvit a zasahovat. Obzvlášť pokud se jedná o tak speciální slavnost, jako je svatba. Ta se většinou koná jen jednou za život. Spousta lidí ji považuje za velmi důležitý obřad a každý si ho představuje nějak jinak a po svém. Přesně v tuto chvíli je nutné respektovat určitá daná pravidla. To se ale samozřejmě nemusí líbit úplně všem, a tak pozvaní mohou mít nějaké výhrady.
Soukromý obřad pro rodinu a přátele
Cora Breilein, která se věnuje natáčení krátkých videí na TikTok, chystala svatbu. Při přípravě se s manželem shodli na určitých bodech, aby bylo vše podle jejich představ. Hlavní a nejvíce šokující byl ten, že si na svatbu nikdo z pozvaných nesmí přivést doprovod. Chtěli tak zachovat intimitu obřadu a strávit ho pouze se svými nejbližšími. Sama Cora uvedla, že si na svém obřadu nepřeje cizí lidi, kteří dříve manželský pár neznali a nesdíleli s nimi jejich lásku. Nepřáli si na svatbě potkat někoho poprvé.
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Kamarádka přerušila kontakt
Po rozeslání všech pozvánek mezi hosty se objevila určitá vlna negace, ale nakonec vše všichni až na jednoho člověka pochopili. Byla to právě jedna z kamarádek Cory. Cítila se situací velmi dotčena a nechtěla se smířit s tím, že si nemůže na svatbu přivést někoho dalšího. Velmi se na ni naštvala, a dokonce se rozhodla, že s ní přeruší kontakt. Od svatby se jí už neozvala, i když se o rozhovor s ní nevěsta pokoušela – avšak marně. Žádnou odpověď od ní nedostala.
Protože netušila, zda udělala správně, rozhodla se celou záležitost sdílet na sociální síti TikTok. Tam má celou řadu sledujících a chtěla od nich slyšet jejich upřímný názor na věc. Ihned po zveřejnění se strhla opravdu bouřlivá diskuze, co je vlastně správně. Někteří lidé souhlasili spíše s Corou a jejím manželem. Jiní jí naopak velice nadávali a neopětovali stejný názor jako první polovina. Prý si nedokážou takový den představit bez svého přítele nebo přítelkyně.
@corabrei Replying to @Pia ♬ original sound – Cora Breilein
Respektování pravidel svatebčanů
Pochopit se určitě dají oba názory. Strávit celý den bez přítele na svatbě, kde moc lidí neznáte, je celkem nepříjemné. Ale zvát si tam úplně cizí lidi také. Proto je asi nejlepším řešením přijmout záležitost takovou, jaká je, a respektovat rozhodnutí nastávajících manželů. Pobavit se s nimi o vzniklém problému, ale nepřerušovat s nimi kontakt. Přece jen svatbu zabezpečili finančně oni, ne vy. Proto jim nezapomeňte poděkovat za pozvání.
Zdroj: Webniusy
Článek Nevěsta dala do svatební pozvánky speciální podmínku. Nikdo si nesměl přivést doprovod pochází z webu Světkreativity.