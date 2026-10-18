Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Svatební jízda skončila tragickou nehodou. Osmnáctiletý řidič BMW srazil na chodníku dvě děti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vážná dopravní nehoda poznamenala v sobotu odpoledne svatební průvod v německém Bavorsku. Osmnáctiletý řidič BMW nezvládl řízení, narazil do oplocení pozemku a následně srazil dva jedenáctileté chlapce na chodníku. Oba utrpěli těžká poranění hlavy a do nemocnice je musel přepravit záchranářský vrtulník. Mladík přitom vlastnil řidičský průkaz teprve dva měsíce.
Svatební jízda skončila tragickou nehodou. Osmnáctiletý řidič BMW srazil na chodníku dvě děti

Svatební jízda skončila tragickou nehodou. Osmnáctiletý řidič BMW srazil na chodníku dvě děti

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 16:01

Reklama
Další články z Trendy svět
Brněnská vila otevře svou rozlehlou zahradu. Za 140 korun nabídne dvouhodinovou prohlídku se zahradníkem
Brněnská vila otevře svou rozlehlou zahradu. Za 140 korun nabídne dvouhodinovou prohlídku se zahradníkem
Totální debakl pro Babiše. ANO nezískalo ani jedno křeslo, premiér na tiskovce nešetřil kritikou
Totální debakl pro Babiše. ANO nezískalo ani jedno křeslo, premiér na tiskovce nešetřil kritikou

Senátní volby skončily pro hnutí ANO mimořádně nepříznivým výsledkem. Přestože se do druhého kola...

Richard Genzer si ve StarDance rýpl do Jakuba Prachaře. Jeho poznámka na adresu Sandevy překvapila
Richard Genzer si ve StarDance rýpl do Jakuba Prachaře. Jeho poznámka na adresu Sandevy překvapila

Sobotní přímý přenos taneční soutěže StarDance přinesl nečekaný okamžik při hodnocení herečky Sary Prachař...

Tragédie v pětihvězdičkovém hotelu v Egyptě. Jedenáctiletý chlapec zemřel, další dítě skončilo v nemocnici
Tragédie v pětihvězdičkovém hotelu v Egyptě. Jedenáctiletý chlapec zemřel, další dítě skončilo v nemocnici

Rodinná dovolená v oblíbeném egyptském letovisku Šarm aš-Šajch skončila tragédií. Jedenáctiletý chlapec z...

Chaos na italských letištích zasáhl i Čechy. Z Prahy se rušily lety do oblíbených destinací
Chaos na italských letištích zasáhl i Čechy. Z Prahy se rušily lety do oblíbených destinací

Rozsáhlá technická porucha ochromila v pátek 16. října leteckou dopravu v Itálii. Kvůli problémům v síti...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.