Svatební jízda skončila tragickou nehodou. Osmnáctiletý řidič BMW srazil na chodníku dvě děti

K nehodě došlo v sobotu 17. října krátce před čtvrtou hodinou odpoledne ve městě Weißenburg in Bayern, které leží ve Středních Frankách. Osmnáctiletý místní řidič projížděl ulicí Eichstätter Straße ve směru z centra města společně s dalšími účastníky svatebního automobilového průvodu. Během jízdy se však jeho BMW dostalo do smyku a následně vyjelo mimo vozovku. Automobil nejprve narazil do částečně zděného oplocení jednoho z pozemků. Náraz jej nezastavil a vůz byl odmrštěn přibližně o dalších 50 metrů. Právě v místě, kam nekontrolovaně pokračoval, se nacházeli dva jedenáctiletí chlapci.
Oba chlapci utrpěli vážná poranění hlavy
Děti se v okamžiku nehody nacházely na chodníku, když je automobil zasáhl. Oba chlapci utrpěli těžká zranění hlavy, která si vyžádala okamžitý zásah záchranářů. Vzhledem k závažnosti jejich stavu byl do akce povolán také záchranářský vrtulník, který je přepravil do nemocnice. Podle prvotního vyjádření policejního mluvčího nebyly děti bezprostředně ohroženy na životě. Jejich další zdravotní stav však zatím nebyl podrobněji zveřejněn. Stejně tak nejsou k dispozici informace o tom, jak dlouhou léčbu budou jejich zranění vyžadovat.
Řidič měl průkaz pouhé dva měsíce
Pozornost vyšetřovatelů se nyní soustředí především na okolnosti, za kterých mladý řidič ztratil kontrolu nad vozidlem. Osmnáctiletý muž získal řidičské oprávnění teprve před dvěma měsíci, a patřil tak mezi začínající řidiče s minimální samostatnou praxí. Dosud však nebylo potvrzeno, zda právě nedostatek zkušeností sehrál při nehodě rozhodující roli. Policie zatím nezveřejnila ani rychlost, jakou automobil před nárazem jel. Nejsou potvrzeny žádné konkrétní závěry o příčině smyku či případném porušení dopravních předpisů. Přesný průběh nehody proto musí objasnit další vyšetřování.
Při nárazu utrpělo samotné BMW natolik rozsáhlé poškození, že na něm podle prvotního vyhodnocení vznikla totální ekonomická škoda. To znamená, že by jeho oprava byla vzhledem k hodnotě vozidla ekonomicky nevýhodná. Na místo byl přizván soudní znalec, který má pomoci rekonstruovat jednotlivé fáze nehody. Důležité budou zejména okolnosti ztráty stability automobilu, jeho následný pohyb a místo střetu s chodci. Zatím není jasné, zda na průběh události mohl mít vliv také stav vozovky nebo jiné vnější okolnosti. Samotná účast na svatebním průvodu totiž nevysvětluje, proč automobil vyjel ze silnice.
Silnice zůstala tři hodiny uzavřená
Nehoda výrazně omezila také dopravu v okolí místa zásahu. Policie musela uzavřít ulici Eichstätter Straße v úseku mezi Niederhofener Straße a Römerbrunnenweg, a to přibližně na tři hodiny. Hasiči mezitím zajišťovali odklon dopravy, aby mohli záchranáři a vyšetřovatelé bezpečně pracovat. Na místě bylo nutné nejen poskytnout pomoc zraněným dětem, ale také zadokumentovat rozsáhlé poškození automobilu a okolí. Policisté současně začali shromažďovat informace od případných svědků, kteří mohli nehodu nebo jízdu svatební kolony sledovat. Další poznatky by měly přinést výsledky znaleckého zkoumání.
Německá policie nyní žádá všechny svědky sobotní nehody, aby se přihlásili vyšetřovatelům. Informace mohou poskytnout policejní služebně ve Weißenburgu na telefonním čísle 09141/86870. Vyšetřování pokračuje a případná odpovědnost mladého řidiče bude záviset na zjištěných okolnostech nehody.
Použité zdroje: br.de, infranken.de, t-online.de, nordbayern.de.