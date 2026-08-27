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Svatba na otrokářské plantáži, výsměch princezně Kate i drsné soudy. Co všechno zlomilo vaz Blake Lively

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Blake Lively patřila roky k hercům, které režiséři s oblibou obsazovali a diváci je milovali. Proslavila se především jako Serena van der Woodsen, jedna z hlavních postav kultovního seriálu Gossip Girl. Do povědomí veřejnosti se ale dostala i díky jejímu manželství s Ryanem Reynoldsem nebo blízkým v
Svatba na otrokářské plantáži, výsměch princezně Kate i drsné soudy. Co všechno zlomilo vaz Blake Lively

Svatba na otrokářské plantáži, výsměch princezně Kate i drsné soudy. Co všechno zlomilo vaz Blake Lively

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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