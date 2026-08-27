Svatba na otrokářské plantáži, výsměch princezně Kate i drsné soudy. Co všechno zlomilo vaz Blake Lively

Lively se narodila 25. srpna 1987 v Los Angeles. Celá její rodina měla vždy k filmu a zábavnímu průmyslu velmi blízko. K herectví se tak dostala už jako teenagerka, přičemž poprvé na sebe výrazněji upozornila ve snímku Sesterstvo putovních kalhot z roku 2005. Už za dva roky ale přišla role, která z ní udělala hvězdu první kategorie. Blake se coby Serena v seriálu Super Drbna ( Gossip Girl ) stala jednou z největších ikon tehdejšího televizního světa. Když bylo natáčení pořadu ukončeno, přešla Blake Lively plynule k rolím ve filmu. Zahrála si například ve filmech Věčně mladá (The Age of Adaline), Nebezpečná laskavost (A Simple Favor) nebo ve snímku Námi to končí ( It Ends with Us ), který na její kariéru paradoxně snesl pomyslný stín. Z Gossip Girl až k Ryanovi Reynoldsovi
Její soukromí ale přitahovalo pozornost prakticky po celou dobu její kariéry. V době natáčení Gossip Girl chodila s hercem Pennem Badgleym, který v seriálu ztvárnil Dana Humphreyho. S tím se v roce 2010 rozešla a následoval médii i veřejností oblíbený vztah s Ryanem Reynoldsem . Společně dodnes tvoří jeden z nejstabilnějších párů Hollywoodu. Hvězdu Deadpoola si Lively vzala v roce 2012 a společně vychovávají čtyři děti.
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Blake se postupně pustila i do podnikání. Založila nápojové značky Betty Buzz a Betty Booze a v roce 2024 přišla na trh s vlastní vlasovou kosmetikou Blake Brown. Právě kombinace úspěšné kariéry, citu pro módu, slavného manžela a přátelství s dalšími celebritami z ní dlouho dělala jednu z nejpopulárnějších tváří Hollywoodu. Jenže v roce 2024 se tento dokonalý obraz začal dramaticky rozpadat. Foto: Sony Pictures Releasing Film o domácím násilí odstartoval lavinu kritiky
První zásadní trhlina přišla s filmem Námi to končí (It Ends With Us), který vstoupil do kin v srpnu 2024. Lively v něm ztvárnila Lily Bloomovou. V příběhu jde o ženu, jejíž vztah s Rylem Kincaidem ( Justin Baldoni ) postupně přerůstá v domácí násilí. Baldoni si ve snímku nezahrál jen jednu z hlavních rolí, ale film také sám režíroval.
Již během úvodního turné k filmu si diváci všimli, jaký chlad mezi oběma hlavními aktéry panuje. Prakticky vůbec se spolu neobjevovali a měli úplně odlišný přístup k propagaci. U filmu o domácím násilí by diváci čekali nějakou hlubší diskuzi k tématu. Lively však v rozhovorech mluvila hlavně o květinových šatech, módě nebo svých vlastních vlasových produktech. Některým divákům tak připadalo, že závažné téma necitlivě zlehčuje.
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V souvislosti s tím začaly na povrch opět vyplouvat i starší rozhovory, které byly plné přešlapů a neobratných momentů z její minulosti. Z obdivované herečky se tak doslova přes noc stal někdo, koho začala polovina internetu nenávidět. Blake Lively versus Justin Baldoni: Spor, který skončil u soudu
V prosinci roku 2024 vyšlo najevo, že napětí mezi Lively a Baldonim nebyla jen fáma. Blake obvinila herce a režiséra ze sexuálního obtěžování a nevhodného chování. Mimo jiné například tvrdila, že na place často překračoval osobní hranice, měl spoustu nevhodných poznámek a na place docházelo k situacím, které nebyly ve scénáři. Obvinění následně rozšířila i na další členy štábu.
Baldoni všechna zásadní tvrzení odmítl. Lively jej následně ještě obvinila z toho, že když si veřejně na jeho chování stěžovala, rozjel proti ní koordinovanou PR kampaň s cílem poškodit její pověst. Celý spor následně skončil před soudem. Baldoni zažaloval herečku i jejího manžela Ryana Reynoldse, nicméně žaloba byla v roce 2025 zamítnuta.
Tímto soudem ale celé drama neskončilo, protože v dubnu 2026 se odehrál ještě další soud ohledně tvrzení o sexuálním obtěžování. I to soudce zamítl a hlavní aktéři sporu se tak v květnu téhož roku dohodli na mimosoudním vyrovnání.
Přátelství s Taylor Swift je nejspíš minulostí
Do celého sporu a kontroverzí okolo herečky se zapletlo také jméno zpěvačky Taylor Swift . Obě celebrity bývaly dlouhá léta blízkými kamarádkami a neustále se spolu objevovaly na veřejnosti. Swift například použila hlas Livelyiny dcery James v písni Gorgeous, jména jejích dětí propsala do textů svých skladeb a Lively v roce 2021 dokonce režírovala její videoklip I Bet You Think About Me.
Během soudu s Baldonim se jméno zpěvačky Swift vůbec nepozvala, nicméně zdroje z blízkého okolí objevilo v soudních spisech a komunikaci. Swift tak byla nedobrovolně zatažena do kauzy, se kterou nechtěla mít v rámci svého dobrého jména nic společného. Lively a Swift se postupně přestaly objevovat bok po boku na důležitých společenských akcích. Spekulace podpořila i nepřítomnost Lively na svatbě Taylor Swift a Travise Kelceho. Podle fanoušků i médií ji potvrdily, že Lively sice pozvaná byla, ale nedorazila. Důvodem měla být snaha nezastínit velký den kamarádky i fakt, že už si po kauzách nejsou tolik blízké. Staré rozhovory, svatba na plantáži i nešťastný vtip
Jakmile se veřejné mínění obrátilo proti Lively, internet začal podrobněji zkoumat i její minulost. Do popředí se dostal například rozhovor z roku 2016 s novinářkou Kjersti Flaa. Ta záznam zveřejnila až s odstupem času a popsala ho jako setkání, po kterém chtěla s novinářskou profesí seknout. Celý rozhovor byl velmi napjatý a chladný. Nalomené fanoušky tak ujistil v tom, že Blake možná opravdu není taková, za jakou se na veřejnosti roky vydávala.
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Podobně se začalo znovu řešit její starší vyjádření ke kauzám MeToo. U jednoho ze svých příspěvků na sociálních sítích se totiž přímo vyhýbala obvinění Dylan Farrow, která byla obětí Woodyho Allena. Podle všeho se Lively postavila za Allena se slovy: „Neměli bychom dělat závěry na základě věcí, o kterých nic nevíme. Já mohu vycházet pouze ze své vlastní zkušenosti. A moje zkušenost s Woodym je taková, že ženám dodává sebevědomí a podporuje je.“
V roce 2024 pak vzbudila negativní ohlasy upravená fotografie, kterou si vystřelila z photoshopového přešlapu Kate Middleton. Princezna pár dnů na to oznámila, že trpí rakovinou. Lively následně svůj posměšný příspěvek smazala a omluvila se. Vlnu kritiky už tím ale nezastavila.
Další kontroverze přinesla na scénu i její svatba s Reynoldsem. Na internetu začaly kolovat informace o místě, kde byl pár oddán. Šlo konkrétně o areál Boone Hall Plantation v Jižní Karolíně. Jeho největším problémem je fakt, že jde o místo s výraznou a temnou otrokářskou minulostí. Reynolds nicméně veřejně přiznal , že výběr tohoto místa byl obrovská chyba, a nechal se slyšet, že svého rozhodnutí oba zpětně litují. Foto: Sony Pictures Releasing Z milované hvězdy na tenkém ledě
Na Blake Lively se během krátké doby nabalilo tolik různých problémů, že je těžké ukázat na jeden konkrétní moment, který její pověst poškodil nejvíce. Celou lavinu bezpochyby strhla nešťastná propagace filmu o citlivém tématu a spory s Justinem Baldonim. Paradoxem ale zůstává fakt, že i přesto byl film Námi to končí obrovským diváckým hitem. Jeho původní myšlenku bohužel zastínil spor hlavních aktérů i jejich další životní přešlapy.
Blake Lively tak slaví 39. narozeniny v úplně jiné pozici než před lety. Pořád je obsazovanou hollywoodskou ikonou a nezapomenutelnou Serenou z Gossip Girl. Její jméno ale dnes vzbuzuje podstatně komplikovanější emoce a její příběh je jasnou ukázkou toho, jak rychle se v dnešní době může proměnit přízeň publika. Zdroje: X, People, LA Times, NY Times, The Guardian, Variety, Yahoo, Britannica