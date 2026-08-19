Švagrová nevěřila, že tuhle pomazánku dělám z 1 obyčejné suroviny. Na oslavě zmizela první a recept po mně chtěla celá rodina

Na rodinných oslavách bývá stůl plný chlebíčků a mističek s pomazánkami, ale skoro vždycky se najde jedna, po které se jen zapráší. Letos u nás zvítězila obyčejná luštěnina, kterou většina lidí zná spíš z polévky. Nikdo z příbuzných netipnul, z čeho pomazánka je, a než skončil přípitek, mísa byla prázdná.
Tajemství, které schová každá spíž
Tou surovinou je červená čočka. Jde o loupanou verzi klasické čočky, ze které se odstranila slupka, takže má oranžovo-červenou barvu a v kuchyni se chová úplně jinak než její zelené a hnědé příbuzné. Nemusíte ji přes noc namáčet a v hrnci je hotová zhruba za 10 až 15 minut. Při vaření se navíc krásně rozvaří doměkka a sama od sebe vytvoří hladkou, krémovou kaši.
Červená čočka se nemusí namáčet a v hrnci se sama rozvaří do hladké kaše, což z ní dělá ideální základ pomazánky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Právě tahle vlastnost z ní dělá ideální základ pomazánky. Zatímco u jiných luštěnin se s mixérem natrápíte, červená čočka se rozpadne téměř sama. A protože patří mezi nejlevnější luštěniny a koupíte ji v každém obchodě, vyjde domácí pomazánka levněji než jediný kelímek té kupované.
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Postup je až překvapivě jednoduchý:
Čočku propláchněte v sítku a dejte ji vařit v poměru zhruba jeden díl čočky na dva díly vody. Na mírném plameni ji povařte, dokud nezměkne a voda se skoro celá nevstřebá. Pak ji nechte chvíli odpočinout a ještě teplou ji rozmixujte, dokud nebude úplně hladká. Do hotové kaše vmíchejte prolisovaný česnek, šťávu z půlky citronu a lžíci kvalitního olivového oleje. Osolte podle chuti a přidejte špetku pepře.
Jeden detail je přitom zásadní. Teplá pomazánka vypadá řídce, ale po vychladnutí v lednici pořádně zhoustne, takže ji nechte aspoň půl hodiny odležet. Chutě se během odpočinku hezky propojí. Pokud vám nakonec vyjde hustší, než byste chtěli, stačí vmíchat lžíci vody nebo trochu oleje a konzistenci si doladíte. Stejný základ navíc funguje i jako teplá čočková kaše k rýži, když z něj zrovna pomazánku dělat nechcete.
Pokaždé jiná chuť podle nálady
Kouzlo červené čočky spočívá v tom, jak snadno se obměňuje. Základ zůstává stejný, a přesto můžete mít na stole pokaždé něco trochu jiného:
Přečtěte si také: Ani kofola, ani minerálka. Naše babičky si ve vedrech dělaly nápoj za 5 Kč, který nejlépe zažene žízeň Kdo má rád výraznější tóny, přidá špetku kari koření nebo uzené papriky a kousek nastrouhaného zázvoru. Ostřejší chuť dodá chilli, svěžest zase nasekaná pažitka nebo snítka čerstvé máty. Kdo má rád nasládlejší tón, přidá do hrnce k čočce menší nastrouhanou mrkev, která zároveň dodá pomazánce hezčí barvu.
Stejně dobře ji namažete na čerstvou topinku, použijete jako náplň do chlebíčků a jednohubek nebo naservírujete jako dip, do kterého si hosté namáčejí kousky pečiva. Na talíři ji můžete pokapat olivovým olejem a ozdobit kolečky ředkvičky, ať vypadá lákavě. Na oslavu ji zvládnete připravit klidně den dopředu, schovat do lednice a před příchodem hostů jen ozdobit. Ušetříte si tím shon na poslední chvíli.
Proč po ní na stole nezůstane ani lžička
Kromě chuti mluví pro červenou čočku i výživa. Z hlediska bílkovin patří k tomu nejlepšímu, co rostlinná strava nabízí. Ve 100 gramech sušiny jich najdete kolem 25 gramů, k tomu přidává vlákninu, železo a kyselinu listovou. Ve srovnání s klasickou čočkou bývá lehčeji stravitelná a tolik nenadýmá, takže si na ní pochutná i citlivější žaludek.
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Zamlouvat se bude skoro každému u stolu. Je přirozeně bezlepková, hodí se pro vegany i vegetariány a v jemnější, méně kořeněné verzi ji zvládnou i děti. Praktická je i proto, že vydrží v lednici několik dní, takže si klidně uděláte větší dávku a máte vystaráno na celý víkend. Když k tomu připočtete nízkou cenu a rychlou přípravu, není divu, že se po ní jen zapráší a recept si vyžádá celá návštěva.
Zdroje: https://www.herbatica.cz/blog/cervena-cocka/, https://www.ochutnejorech.cz/blog/cervena-cocka-pruvodce, https://www.prozeny.cz/clanek/recepty-slane-peceni-pomazanky-pikantni-pomazanka-z-cervene-cocky-87157, https://www.receptia.cz/pomazanka-z-cervene-cocky/, https://www.ferwer.cz/blog/pomazanka-z-cervene-cocky