Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Švagrová nevěřila, že tuhle pomazánku dělám z 1 obyčejné suroviny. Na oslavě zmizela první a recept po mně chtěla celá rodina

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na rodinných oslavách bývá stůl plný chlebíčků a mističek s pomazánkami, ale skoro vždycky se najde jedna, po které se jen zapráší. Letos u nás zvítězila obyčejná luštěnina, kterou většina...
Švagrová nevěřila, že tuhle pomazánku dělám z 1 obyčejné suroviny. Na oslavě zmizela první a recept po mně chtěla celá rodina

Švagrová nevěřila, že tuhle pomazánku dělám z 1 obyčejné suroviny. Na oslavě zmizela první a recept po mně chtěla celá rodina

Zdroj: Bruneta v kuchyni
Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Češky přestávají kupovat houbičky na nádobí. Nahrazují je věcí, která vydrží až 12 měsíců a nešíří bakterie
Češky přestávají kupovat houbičky na nádobí. Nahrazují je věcí, která vydrží až 12 měsíců a nešíří bakterie
Ani smetana, ani máslo. Do omáčky na těstoviny patří 1 věc, kterou většina lidí bez přemýšlení lije do dřezu
Ani smetana, ani máslo. Do omáčky na těstoviny patří 1 věc, kterou většina lidí bez přemýšlení lije do dřezu

Talíř těstovin z italské restaurace má omáčku, která se lepí na každý kousek a krásně se leskne. Doma to...

Babičky to věděly: 1 lžíce navíc do vody a brambory se nerozvaří, ani když je zapomenete na plotně
Babičky to věděly: 1 lžíce navíc do vody a brambory se nerozvaří, ani když je zapomenete na plotně

Znáte to. Odběhnete od plotny na chvíli déle, než jste chtěli, a z pevných brambor je najednou rozbředlá...

Zapomeňte na strouhanku z obchodu. Řízek zůstane křupavý i po vychladnutí díky 1 triku, který znají kuchařky ze závodních jídelen
Zapomeňte na strouhanku z obchodu. Řízek zůstane křupavý i po vychladnutí díky 1 triku, který znají kuchařky ze závodních jídelen

Ve velkých kuchyních se řízky smaží po desítkách dopředu a na stůl přijdou klidně o hodinu později, a...

Ani sůl, ani pepř. Maso naložte s tímto 1 kořením a při pečení i smažení bude až dvakrát šťavnatější
Ani sůl, ani pepř. Maso naložte s tímto 1 kořením a při pečení i smažení bude až dvakrát šťavnatější

Znáte to. Maso osolíte, opepříte, dáte na rozpálenou pánev nebo do trouby, a stejně skončí tuhé a vysušené....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.