Švagrová nevěřila, že tuhle polévku vařím z 1 obyčejné zeleniny. Na rodinném obědě si přidávali všichni a recept chtěla i babička

Když se tahle polévka u nás poprvé objevila na stole při rodinném obědě, začalo hádání, z čeho vlastně je. Sametový krém s jemně nasládlou vůní sváděl k tipům na drahé houby nebo jinou vzácnou surovinu a švagrová nechtěla věřit, že je uvařený z jediné obyčejné zeleniny. Hlavní roli v něm přitom hraje ta, kterou má většina z nás spojenou především s nedělním vývarem.
Bulva, kterou většina lidí hází jen do vývaru
U nás se bulvový celer dává hlavně do vývaru jako součást kořenové zeleniny. Podobně končí v omáčkách a dušeném mase, kde dodá hloubku chuti a na talíři ho skoro nikdo nevnímá.
Syrová bulva má silnou kořenitou vůni. V hrnci se tahle ostrost postupně ztratí, a když celer místo vaření upečete, získá dokonce lehce sladký tón. Hotový krém proto chutná jinak, než by čekal každý, kdo zná celer jen nastrouhaný v salátu.
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Navíc má zrovna sezónu. Nová úroda se objevuje v září a čerstvé bulvy bývají k mání zhruba do března. Podzim je proto pro tuhle polévku nejlepší doba.
Na co si dát pozor při nákupu a loupání
Při výběru bulvu chvíli potěžkejte v dlani. Kvalitní kus je pevný na omak, slupku má celistvou bez prasklin a otlučených míst a váží víc, než by člověk podle velikosti čekal. Když vám připadá nečekaně lehký, bývá uvnitř dutý a dužiny z něj získáte málo.
Než se pustíte do krájení, připravte si misku studené vody s trochou octa nebo citronové šťávy. Bílá dužina na vzduchu brzy hnědne, v připravené misce si ale barvu udrží až do chvíle, kdy ji přesunete do hrnce. Rýhy mezi kořínky nejprve kartáčkem očistěte od hlíny a teprve potom ostrým nožem seřízněte hrubou slupku. Oloupanou bulvu nakrájejte na menší kostky a rovnou je ponořte do misky.
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat majonézu. Nahrazují ji touto chytrou vychytávkou, která je lehčí, levnější a vydrží déle Bulvu stačí před loupáním očistit kartáčkem a nakrájené kostky hned ponořit do vody s octem, aby dužina nezhnědla. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Recept na krém, který zvládne každý
Na čtyři talíře stačí menší bulva. Cibule a smetana jsou v receptu jen doprovod, chuť celé polévky nese celer. Celkem budete potřebovat jen pár věcí, které doma najdete skoro vždycky:
asi 500 g bulvového celeru, 1 menší cibuli, lžíci másla, 800 ml vody nebo zeleninového vývaru, 100 ml smetany ke šlehání, sůl a pepř.
Postup je pak jednoduchý:
V hrnci rozpusťte máslo a jemně nasekanou cibuli na něm pomalu duste, až zprůhlední. Kostky celeru sceďte z misky, vsypte je k cibuli a pár minut je společně obracejte na tuku. Potom hrnec doplňte vodou nebo vývarem. Pod pokličkou nechte polévku probublávat 15 až 20 minut. Hotovo je ve chvíli, kdy kostka celeru povolí pod vařečkou bez odporu. Hrnec pak stáhněte z plotny a obsah rozmixujte tyčovým mixérem do hladka. Mouku ani jiné zahušťovadlo nepotřebujete, krém zhoustne sám díky rozmixovanému celeru. Do krému vlijte smetanu, přidejte sůl a pepř podle chuti a polévku na mírném ohni jen krátce zahřejte, vařit už ji nemusíte. Dva triky, se kterými chutná jako z restaurace Přečtěte si také: Tchyně nevěřila, že tyhle řízky smažím bez strouhanky. Na nedělním obědě zmizely první a recept jsem jí musela napsat na papírek
Kdo má čas navíc, může celer místo vaření nejdřív upéct. Kostky stačí pokapat olejem, rozložit na plech a nechat v troubě vyhřáté na 180 °C zhruba 40 minut, než se na hranách začnou barvit do zlatova. Upečené kostky pak přidejte k cibuli místo syrových, zalijte a povařte už jen asi 10 minut. Polévka díky nim chutná sladčeji a plněji.
Druhým trikem je kyselinka. Těsně před podáváním do hrnce vymáčkněte trochu citronu, chuť krému se tím osvěží a projasní. Navrch se hodí jemně nakrájený řapíkatý celer nebo hrst opražených semínek, obojí přidá trochu křupavosti.
Proč si ji dát častěji a kdy opatrně
Celer je chudý na kalorie a zároveň dodá vitamíny skupiny B, vitamín C a draslík. Vaření sice část vitamínu C ubere, i tak ale celer patří k lehkým druhům zeleniny, které se do podzimního jídelníčku hodí.
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Jedno upozornění se hodí hlavně tehdy, když vaříte pro hosty. Celer patří mezi známé potravinové alergeny a citlivým lidem může způsobit svědění v ústech nebo i silnější reakci. Než polévku postavíte na sváteční stůl, zeptejte se, jestli ji všichni snesou. Pokud máte s některým jídlem zdravotní potíže, poraďte se se svým lékařem.
U nás si tehdy přidávali všichni a babička si nakonec recept vyžádala. Prozradili jsme jí, že tu zeleninu vlastně dávno zná, jen tentokrát dostal celer hlavní roli.
Zdroje: https://www.rohlik.cz/chef/549-kremova-celerova-polevka, https://forbes.cz/hrejiva-polevka-co-naladi-vsechny-vase-smysly-karamelizovane-tony-ji-propujcuje-peceny-celer/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-celer-ma-protizanetlive-ucinky-a-spoustu-dalsich-benefitu-40280193, https://www.healthline.com/nutrition/celeriac, https://www.salzburgerland.com/cs/?p=162769, https://www.rohlik.cz/1350675-celer-bulvovy-1ks, https://www.skrblik.cz/navod/jak-uvarit-celer, https://www.allergyuk.org/resources/celery-allergy, https://www.salzburgerland.com/cs/kremova-celerova-polevka/