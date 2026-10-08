Švagrová nevěřila, že tenhle cheesecake dělám bez pečení a jen ze 4 surovin. Na oslavě zmizel jako první a recept jsem diktovala do telefonu

Krémový cheesecake s čokoládovo-oříškovou chutí vypadá na slavnostním stole jako práce z cukrárny. Málokdo proto hádá, že trouba zůstala celou dobu vypnutá a že se celý recept vejde do jedné krátké zprávy. Stačí na něj čtyři věci z běžného obchodu a pořádná porce trpělivosti.
Celý nákup se vejde na jeden řádek
Základ tvoří lískooříšková pomazánka Nutella, krémový sýr typu Philadelphia, sušenky a máslo. Cukr ani želatinu do dortu nepřidáváte. Sladkost obstará samotná pomazánka a pevnou konzistenci krém získá dlouhým odpočinkem v lednici. Krémový sýr přitom náplni přidá sametovou texturu a lehkou kyselost, díky které čokoláda nepůsobí přeslazeně.
V osvědčené verzi receptu se počítá: – s 250 gramy sušenek, například máslových Bebe; – se 150 gramy másla změklého při pokojové teplotě; – se 460 gramy krémového sýra; – s 350 gramy Nutelly.
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Dort se staví v rozevírací formě, podobné recepty pracují s průměrem 20 až 24 centimetrů.
Lžíce Nutelly patří i do korpusu
Většina receptů na nepečený cheesecake spojuje rozdrcené sušenky jen s rozpuštěným máslem. Tady se do základu přidá i malá část pomazánky, zhruba 30 gramů. Nejdřív ji smíchejte s měkkým máslem, dokud se obě složky úplně nespojí. Stejný trik používá i britská kuchařka Nigella Lawson, která do sušenkového základu přidává jednu plnou lžíci.
Sušenky rozdrťte v mixéru, nebo je zavřete do sáčku a podrťte válečkem na těsto. Pak je důkladně promíchejte s máslovou směsí, až vznikne drobenka, která na omak připomíná vlhký písek.
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Dno formy si předem vyložte pečicím papírem, hotový dort se pak mnohem snáz uvolňuje. Drobenku rozprostřete po dně formy a utlačte ji hřbetem lžíce, ať vznikne souvislá pevná vrstva. Čím víc ji zhutníte, tím líp korpus při krájení drží pohromadě. Formu potom dejte aspoň na půl hodiny do lednice, ať se základ zpevní dřív, než na něj přijde krém.
Korpus drží při krájení pohromadě, když drobenku ve formě pořádně utlačíte a necháte ji zpevnit v lednici. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Krém hotový za pár minut
Na náplň zbývá zhruba 320 gramů pomazánky. Spojte ji s krémovým sýrem a šlehejte tak dlouho, až ve hmotě nezůstane jediná hrudka. Poslouží kuchyňský robot i obyčejný ruční šlehač. Krém rozetřete na vychlazený korpus a povrch uhlaďte stěrkou.
Kdo chce dort slavnostnější, může se inspirovat verzí Nigelly Lawson, v níž povrch pokrývají nasekané opražené lískové ořechy. Tato varianta krém navíc lehce dosladí moučkovým cukrem, čtyřsurovinová verze se ale bez cukru obejde.
Přečtěte si také: Myčka tají 1 funkci. Kdo ji začne používat, bude mít nádobí čistší a ještě ušetří na vodě Nejtěžší je počkat do rána
Nepečený cheesecake tuhne jen chladem, takže roli trouby tu převezme lednice. Šest hodin v chladu berte jako spodní hranici, nejlepší výsledek dává celá noc. Krém, který ještě nestihl ztuhnout, se pod nožem roztéká a dílky ztratí tvar. Na oslavu proto cheesecake klidně připravte o den dřív, ráno vám tak odpadne jedna starost.
Než dort vyndáte, zkontrolujte, že je povrch pevný a po lehkém dotyku se nepoddává. Tenkou čepelí potom obkružte dort podél vnitřní stěny formy. Až pak povolte zámek a obruč sejměte.
Úhledné kousky díky teplému noži
Hutný krém se rád lepí na čepel. Pomůže, když nůž před každým řezem ponoříte do horké vody a otřete ho dosucha. Každý dílek pak má rovné hrany bez rozmazaného krému.
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Pokud z oslavy něco zbude, vraťte dort zakrytý do lednice co nejdřív, nejpozději do dvou hodin od vyndání. Pak v ní vydrží tři až čtyři dny. A až ho budete chtít příště obměnit, vyměňte máslové sušenky za kakaové, které ještě podtrhnou čokoládovou chuť, nebo za ovesné s hrubší strukturou.
Zdroje: https://www.petitchef.cz/articles/cheesecake-bez-peceni-neodolatelne-a-snadne-napady-prakticke-tipy-a-recepty-na-svezi-a-lahodne-dezerty-aid-37995, https://fresh.iprima.cz/recepty/nepeceny-nutela-cheesecake-podle-nigelly-lawson, https://www.nutsman.cz/blog/nepeceny-cheesecake-recept/, https://forbes.cz/nepecte-chladte-svezi-mandarinkovy-cheesecake-bez-peceni/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/cheesecake-bez-peceni-vsadte-na-zelatinu, https://www.apetitonline.cz/recept/nutella-cheesecake, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/leftovers-and-food-safety, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/19490-nepeceny-cheesecak