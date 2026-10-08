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Švagrová nevěřila, že tenhle cheesecake dělám bez pečení a jen ze 4 surovin. Na oslavě zmizel jako první a recept jsem diktovala do telefonu

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Krémový cheesecake s čokoládovo-oříškovou chutí vypadá na slavnostním stole jako práce z cukrárny. Málokdo proto hádá, že trouba zůstala celou dobu vypnutá a že se celý recept vejde do jedné...
Švagrová nevěřila, že tenhle cheesecake dělám bez pečení a jen ze 4 surovin. Na oslavě zmizel jako první a recept jsem diktovala do telefonu

Švagrová nevěřila, že tenhle cheesecake dělám bez pečení a jen ze 4 surovin. Na oslavě zmizel jako první a recept jsem diktovala do telefonu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 03:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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