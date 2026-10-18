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Švagrová mi poradila vylít kakaový pudink na strouhaný kokos. Od té doby jsou tyto nepečené roládky náš favorit – opravdu vynikající

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Krémové, jemné a hotové za pár minut, to jsou luxusní pudinkové mini roládky bez pečení. Vypadají jako z profesionální cukrárny a zamilujete si je při prvním soustu.
Švagrová mi poradila vylít kakaový pudink na strouhaný kokos. Od té doby jsou tyto nepečené roládky náš favorit – opravdu vynikající

Švagrová mi poradila vylít kakaový pudink na strouhaný kokos. Od té doby jsou tyto nepečené roládky náš favorit – opravdu vynikající

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 05:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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