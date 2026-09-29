Švagrová mi donesla ochutnat zapékané kotlety s jogurtem a já si musela ihned vyžádat recept – je to naprostá delikatesa

Když se z trouby začne linout vůně opečené cibule, česneku a rozpuštěného sýra, málokdo odolá a nezajde se podívat, co se chystá k večeři. Vepřové kotlety s jogurtovou majonézou jsou přesně ten druh jídla, který promění obyčejné maso v pořádně lákavou večeři. Na povrchu se vytvoří zlatavá sýrová vrstva, pod ní zůstává maso obklopené jemnou omáčkou, sladší cibulí a šťavnatými rajčaty. Každá surovina má přitom v celku své místo. Kotleta dodá masovou chuť, rajčata svěžest a lehkou kyselost a sýr se postará o výraznou vůni i křupavější povrch. Výsledkem je jídlo, které vypadá slavnostněji než běžné pečené maso, ale přitom nepůsobí zbytečně složitě.
Zajímavá je především kombinace majonézy a bílého jogurtu. Majonéza přidá směsi plnost a tuk, který pomáhá udržet povrch masa vláčný, zatímco jogurt ji odlehčí a přinese jemně nakyslou chuť. Společně vytvoří krémovou vrstvu, která dobře ladí se sladkostí pečené cibule i výrazností sýra. Česnek a oregano dodají směsi vůni, ale není potřeba to s kořením přehánět. U tohoto receptu je příjemné právě to, že několik běžných surovin dokáže vytvořit poměrně výraznou chuť.
Praktická je také možnost připravit všechno v jednom pekáči. K takto připraveným kotletám se hodí obyčejné vařené brambory, bramborová kaše nebo pečené brambory, které zachytí šťávu a krémovou omáčku z masa.
Recept nabízí prostor i pro malé obměny, které dávají chuťově smysl. Část rajčat můžete nahradit paprikou, která při pečení zesládne a přidá příjemnou vůni. Pokud máte rádi výraznější chuť, přidejte do jogurtové majonézy trochu dijonské hořčice nebo špetku chilli. Sýr můžete zvolit podle toho, co máte doma, ale dobře se hodí takový, který se při pečení pěkně rozpouští a vytvoří na povrchu zlatavou krustu. Díky tomu zůstane hlavní myšlenka receptu stejná, ale pokaždé může chutnat trochu jinak.
Vepřové kotlety očistěte a nakrájejte na jednotlivé plátky podobné tloušťky. Každý plátek lehce naklepejte přes potravinovou fólii, aby byl křehčí a rovnoměrně se propekl. Maso z obou stran osolte a opepřete a zlehka potřete olejem.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na tenká kolečka nebo půlkolečka. Na pánvi rozehřejte malé množství oleje a cibuli krátce opečte, aby změkla a lehce zesládla. Nemusí být úplně dozlatova, protože se bude ještě zapékat v troubě.
Rajčata omyjte a nakrájejte na tenčí plátky nebo menší kousky. Pokud jsou velmi vodnatá, můžete odstranit část semínek, aby během pečení nepustila příliš mnoho tekutiny. Rajčata promíchejte se sušeným oreganem a bazalkou a podle chuti lehce osolte a opepřete.
Majonézu smíchejte s bílým jogurtem a přidejte prolisovaný česnek. Směs promíchejte do hladka a podle chuti ji lehce opepřete. Jogurt dodá omáčce svěžest, zatímco majonéza jí propůjčí plnější chuť a krémovou konzistenci.
Zapékací nádobu nebo hlubší plech lehce potřete olejem a rozložte do něj připravené kotlety. Každý plátek potřete jogurtovou majonézou a rovnoměrně na něj rozdělte opečenou cibuli. Navrch rozložte rajčata tak, aby co nejvíce pokryla povrch masa.
Sýr nastrouhejte nahrubo a rovnoměrně jím posypte všechny kotlety. Povrch můžete ještě lehce posypat špetkou oregana, aby měl po upečení výraznější vůni. Přebytečný sýr nenechávejte příliš hromadit mezi jednotlivými plátky, aby se jednotlivé porce při podávání snadno oddělovaly.
Troubu předehřejte na 180 °C a připravené kotlety vložte na střední rošt. Pečte přibližně 30 minut, dokud nebude maso měkké a sýr na povrchu zlatavý a rozpečený. Přesná doba pečení se může mírně lišit podle tloušťky jednotlivých kotlet.
Hotové kotlety nechte po vyjmutí z trouby několik minut odpočinout. Podávejte je teplé s bramborovou kaší, vařenými nebo pečenými bramborami, případně s čerstvým zeleninovým salátem. Při servírování přelijte maso také šťávou a krémovou směsí, která zůstala v zapékací nádobě.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová