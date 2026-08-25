Švagr nevěřil, že tuhle marinádu dělám z 1 obyčejné suroviny. Na grilovačce zmizelo maso jako první a recept po mně chtěla celá rodina

Když u grilu prozradíte, že vaše maso stálo jen na jediné levné surovině, málokdo vám to napoprvé uvěří. Nejde přitom o žádné tajné koření z internetu ani drahou směs v pytlíku. Stačí obyčejná cibule, kterou máte doma pořád. Právě ona dokáže z běžné krkovice nebo z kuřecích kousků udělat maso, po kterém se na zahradě jen zapráší.
Proč obyčejná cibule zvládne celou marinádu
Po cibuli maso jemně zesládne a její aroma se při nakládání propije až do hloubky. Zatímco kupovaná směs sází hlavně na sůl, cukr a barvivo, cibule pracuje po svém. Její šťáva obalí každý kousek a maso pak provoní opečená zelenina místo chemie z pytlíku. Přirozeně sladké látky v cibuli navíc masu pomůžou na grilu chytit hezkou zlatavou barvu.
Dobrá marináda plní tři úkoly najednou. Ochutí povrch, pomáhá udržet maso šťavnaté a obalí ho jemným filmem, který nad žárem zadržuje vlhkost. Cibule zvládne všechny tři. Navíc patří k nejlevnějším surovinám v celé lednici, takže vás pořádná dávka marinády vyjde na pár korun. A na rozdíl od pytlíkové směsi přesně víte, co v ní je.
Přečtěte si také: Ani máslo, ani margarín. Češi letos přešli na 1 tuk, který se nepřepaluje a hodí se na pečení i smažení Jak marinádu z cibule připravit
Základ je jednoduchý. Na půl kila masa počítejte zhruba s jednou velkou cibulí a několika lžícemi oleje. Cibuli nastrouhejte najemno nebo rozmixujte, aby pustila co nejvíc šťávy. Nastrouhaná cibule pustí mnohem víc tekutiny než nasekaná a právě ta šťáva odvede hlavní práci a dostane chuť hlouběji do masa. Kdo chce mít marinádu poctivější, přidá i cibuli nakrájenou na čtvrtky, ta se pak dá opéct spolu s masem.
Na půl kila masa stačí jedna velká cibule, pár lžic oleje a čerstvě mletý pepř. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Olej v marinádě rozhodně nepodceňujte. Roznáší chuť koření po celém mase a zároveň hlídá, aby se kousky nepřichytily k roštu. K cibuli stačí přidat čerstvě mletý pepř a podle chuti špetku papriky, majoránky nebo prolisovaný česnek. Sůl si nechte až na konec, protože ve slané marinádě maso pouští vodu a na grilu potom vysychá.
Kolik času maso potřebuje
Ideální je nechat maso odležet přes noc v lednici. Cibulová šťáva tak stihne prostoupit hlouběji do vláken. Když spěcháte, zabere i hodinka před grilováním, chuť pak bude o něco jemnější.
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Záleží na druhu masa. Kuřecí prsa jsou křehká a chuť nasáknou rychle, takže je nechte marinovat od třiceti minut zhruba do čtyř hodin. Vepřové ocení klidně dvanáct až čtyřiadvacet hodin, aby nálev prošel hlouběji. Hovězí je tužší a v klidu snese celý den. Cibulová marináda přitom sedne úplně každému masu, takže si s ní poradíte i s klobásami nebo špízem.
Doby nakládání podle druhu masa shrnuje následující tabulka:
Druh masa Doba nakládání Kuřecí prsa 30 minut až 4 hodiny Vepřové maso 12 až 24 hodin Hovězí celý den Na tyhle detaily u grilu nezapomeňte Přečtěte si také: Ani sádlo, ani fritovací olej. Koblihy smažte na této 1 věci a nebudou mastné ani po vychladnutí
Maso vytáhněte z lednice zhruba půl hodiny před grilováním, aby nešlo na rozpálený rošt ledové. Ledový plátek totiž na povrchu spálíte dřív, než se teplo stihne dostat dovnitř. Přebytečný nálev z povrchu ještě před roštem setřete, jinak vám bude odkapávat do žáru.
Cibuli z nálevu nevyhazujte. Když ji dozlatova orestujete, máte hotovou sladkou přílohu, která sedne ke grilovanému masu i k pečeným bramborám. Jen si pohlídejte jedno pravidlo. Marinádu, která byla ve styku se syrovým masem, nikdy nepoužívejte jako omáčku, pokud ji předtím pořádně neprovaříte.
Až vás u grilu příště někdo poprosí o recept, můžete se v klidu usmát. Za tou nejlepší chutí večera stojí obyčejná cibule za pár korun.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/marinovane-maso-domaci-marinada-jak-nalozit, https://www.denishenry.cz/inspirace/zakladni-tipy-a-triky-jak-marinovat-maso/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/marinady-nejlepsi-recepty/, https://www.billa.cz/recepty/clanky/marinady-na-maso, https://www.farma-harvan.cz/blog/cibule-zazrak-v-kuchyni-ii, https://prosvet.cz/jak-idealne-a-chutne-nalozit-maso-zapomente-na-kupovane-sacky-s-korenim-cibulova-marinada-je-moznosti-jak-dat-svemu-masu-zcela-unikatni-chut-podivejte-se-s-nami-jak-si-ji-pripravit/