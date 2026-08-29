Švagr nevěřil, že tenhle bramborový salát dělám den dopředu. Na Štědrý den zmizela mísa jako první a recept jsem musela nadiktovat

Když jsem loni prozradila, že salát na štědrovečerní stůl míchám už třiadvacátého, švagr se ušklíbl. Prý čerstvé jídlo je vždycky nejlepší a nic přeleželého na jeho talíř nepatří. Pak si na Štědrý den nabral podruhé, potřetí, mísa byla prázdná dřív než kapr a on stál v kuchyni s tužkou v ruce. Chtěl recept. Ať ho tedy nadiktuju i vám.
Proč salátu svědčí noc v lednici
Dobrý bramborový salát nikdy nevzniká ve spěchu, čas mu naopak hraje do karet. Čerstvě namíchaný chutná placatě, jedna lžíce je vyloženě slaná a další jako by na sůl zapomněla. Přes noc se to srovná. Zálivka prosákne do brambor, sůl i kyselost se rozloží rovnoměrně a chutě se poskládají k sobě.
Právě proto ho míchám den předem a poslední chvíli mezi dárky a kaprem si nechám na něco jiného. Když nestíháte, dopřejte mu aspoň pár hodin v chladu. I to je znát. Salát namíchaný těsně před podáváním po vás bude pořád volat, ať ho ještě dosolíte.
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Sáhněte po salátových bramborách, tedy varném typu A. Zůstanou pevné, po nakrájení drží kostičku a v míse se nezmění na kaši. Moučnaté hlízy jsou skvělé na pyré, do salátu se ale nehodí, při prvním zamíchání se rozpadnou.
Vařím je ve slupce a taky vždycky den předem. Přes noc se uleží, druhý den se líp loupou a při krájení nedrží u nože. Hotové poznám tak, že jimi nůž projede skoro hladce, jen s malým zadržením na špičce. Rozvařený základ salát zničí a přijdete na to pozdě, protože se kostičky při zamíchání rozpadnou na kaši.
Brambory uvařené ve slupce a odložené do druhého dne se snadněji loupou a při krájení nedrží u nože. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kyselinu nalijte na brambory, dokud jsou ještě teplé
Tohle je ten krok, kvůli kterému švagr zvedl obočí. Nakrájené brambory zaliju trochou láku z okurek, dokud jsou ještě vlažné. Teplá kostička nálev během chvilky nasákne a chuť s ním prostoupí až do jádra. Studené brambory už tekutinu nepřijmou, jen po nich sklouzne.
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Teprve potom přijde na řadu majonéza, a opravdu s mírou. Má salát jenom držet pohromadě. Když ji přeženete, chuť se pod ní ztratí a ze salátu je rázem těžká pomazánka. Právě kyselost, kterou do mísy pustí okurkový nálev nebo trocha octa, prořízne mastnotu a dodá chuti tah. Bez ní je salát jen ztěžklý a nevýrazný.
Cibule, po které nikoho nepálí žáha
Cibule přidaná do salátu rovnou syrová umí svou palčivostí přebít úplně všechno a řadě strávníků z ní bývá špatně od žaludku. Proto ji krájím co nejdrobněji a nechávám ji nasolenou aspoň půl hodiny odstát. Sůl z cibule mezitím vytáhne palčivou šťávu a její ostrost se v míse pak neprosadí.
Nadrobno nakrájená a nasolená cibule pustí palčivou šťávu a v salátu pak nepřebije všechno ostatní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhá možnost je cibuli na okamžik přelít vroucí vodou, případně ji nakrátko namočit do okurkového nálevu. Ostrost z ní zmizí a do mísy putuje už zklidněná. Vyplatí se to hlavně u velké mísy, kde by syrová cibule přes noc jen zesílila a salát začal nakysávat.
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Salát potřebuje i něco křupavého, nejlíp kyselé okurky, které rozbijí jinak jednolitou vláčnost mísy. A vajec klidně přidejte plnou hrst, dodají salátu hebkost i hezčí barvu.
Na Štědrý den salát ještě jednou ochutnejte
Ráno čtyřiadvacátého salát teprve dostává finální podobu. Přes noc brambory nasály spoustu vlhkosti i soli, takže mísa bývá sušší a mdlejší, než jsem ji večer odkládala. Zamíchám ho znovu, opatrně ode dna nahoru, aby kostičky zůstaly celé, a teprve pak řeším chuť.
Obvykle bohatě stačí pár kapek okurkového nálevu, lžíce majonézy pro vláčnost a špetka soli navíc. Sůl přidávám po troškách a ochutnávám, brambory jí spolknou překvapivě hodně.
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A ještě jednu věc švagrovi opakuju při každé návštěvě. I hotový salát patří vždycky do chladu a dobře zavřený. Vydrží takhle bez potíží dva až tři dny a nejlepší bývá hned ten druhý. Čím víckrát se do mísy noří lžíce, tím dřív je po slávě.
Zdroje: https://www.rybizak.cz/blog/recept-bramborovy-salat/, https://www.kucharkaprodceru.cz/bramborovy-salat-recept/, https://regiony.rozhlas.cz/vanocni-bramborovy-salat-den-po-dni-zalezi-na-mire-a-vlhkosti-surovin-7420637, https://www.tiscali.cz/ani-majoneza-ani-jogurt-bramborovy-salat-vazali-nasi-dedove-uplne-jinak-a-vydrzel-chutny-3-dny-701320, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-uvarit-brambory-na-salat.html